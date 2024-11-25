احتلت Corinex المرتبة 331 ضمن قائمة أسرع الشركات نموًا في أمريكا الشمالية في تصنيف Deloitte Technology Fast 500™ لعام 2024

تنسب الشركة نمو الإيرادات بنسبة 352% إلى توسيع عروضها من المنتجات، والشراكات الاستراتيجية الناجحة، وزيادة الطلب على حلول مرونة الشبكات في الأسواق الدولية

مدينة فانكوفر، ولاية كولومبيا البريطانية، 24 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Corinex اليوم أنها احتلت المرتبة 331 في تصنيف ™ Deloitte Technology Fast 500 ، وهو تصنيف لأسرع 500 شركة تطورًا في مجال التكنولوجيا، والإعلام، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والعلوم الحياتية والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الطاقة في أمريكا الشمالية، وهو الآن في عامه الثلاثين. لقد نمت شركة Corinex بنسبة 352% خلال هذه الفترة.

CORINEX Winner of Deloitte Fast 500 North America Award Corinex Logo

ينسب الرئيس التنفيذي لشركة Corinex، السيد Peter Sobotka، النمو المذهل في إيرادات الشركة إلى التعاون المبتكر مع EON.UK، وE.ON Group Innovations، وCorinex لإطلاق مجموعة منتجاتها الجديدة لحلول مرونة الشبكات، بالإضافة إلى توسيع حلول رؤية الشبكات (grid visibility) الخاصة بها في جميع أنحاء ألمانيا. ويشمل هذا التوسع شراكات مع شركات كبرى لخدمات الطاقة المحلية، مثل Stromnetz Hamburg وRegensburg Netze، إلى جانب المبيعات الأخيرة ونشر المنتجات للاستخدام في السوق الألمانية. وعقّب Sobotka بقوله: "تقدم شركة Corinex قيمة فريدة من خلال علاج قيود الشبكات العالمية وتوفير المرونة اللازمة لتوسيع نطاق التقنيات منخفضة الكربون (LCTs). ومن الضروري معالجة هذه المسألة للمرافق والمستهلكين ومقدمي التقنيات منخفضة الكربون. فهذا يتيح حماية الشبكة، ويحقق نموًا سريعًا في الإيرادات والأرباح من خلال تسريع توصيل التقنيات منخفضة الكربون (LCTs)، كما يسهّل المشاركة الجماعية للمستهلكين، وهو أمر حيوي لدعم جهود الحكومات العالمية في تحقيق هدف إزالة الكربون. يمكن تنفيذ حلنا في أي بيئة تنظيمية وأي نمط لسوق الطاقة، سواء كنظام جديد أو من خلال تحديث البنية التحتية الحالية ذات الجهد المنخفض. نحن نعمل مباشرةً مع عملائنا وباستراتيجية متكاملة مع شركائنا التقنيين، بما في ذلك Accenture وE.ON، لتوسيع نطاق حلولنا عالميًا وتلبية متطلبات قطاع الطاقة دائمة التطور."

قال Steve Fineberg ، نائب رئيس Deloitte، وقائد قطاع التكنولوجيا للشركة في الولايات المتحدة: "على مدى 30 عامًا، كنا نحتفل بالشركات التي تقود الابتكار بنشاط. وتواصل صناعة البرمجيات كونها محورًا للنمو، بينما حققت صناعة التكنولوجيا المالية حضورًا قويًا في قائمة هذا العام، متفوقةً على قطاع العلوم الحياتية للمرة الأولى". "من الجدير بالذكر أننا شهدنا أيضًا تقدمًا ملحوظًا في أداء الشركات الخاصة، حيث تم إدراج أكبر عدد منها في القائمة خلال تاريخ برنامجنا. أظهر الفائزون هذا العام أن لديهم الرؤية والخبرة لمواصلة الأداء على مستوى عال، وهذا يستحق الاحتفال."

قالت Christie Simons ، الشريكة في Deloitte & Touche LLP وقائدة صناعة التكنولوجيا والإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية في خدمات التدقيق والضمان التابعة لشركة Deloitte: "الابتكار والتحول وتغيير الوضع الراهن هم في صدارة قائمة Technology Fast 500 لهذا العام، ولا يوجد طريقة أفضل للاحتفال بمرور 30 عامًا على تاريخ البرنامج". "أظهرت الشركات الفائزة هذا العام التزامًا مستمرًا بالنمو واتساقًا ملحوظًا في التقدم إلى الأمام. تهانينا لجميع الفائزين هذا العام، إنه عصر استثنائي للابتكار."

نبذة عن تصنيف Deloitte Technology Fast 500 لعام 2024

في عامه الثلاثين، يوفر تصنيف Deloitte Technology Fast 500 ترتيبًا لأسرع الشركات نموًا في مجالات التكنولوجيا، والإعلام، والاتصالات، والعلوم الحياتية، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الطاقة — سواء كانت شركات عامة أو خاصة — في أمريكا الشمالية. يتم اختيار الفائزين بجائزة Technology Fast 500 وفق نسبة النمو في الإيرادات في السنين المالية من 2020 إلى 2023.

لتكون الشركات مؤهلة للحصول على اعتراف Technology Fast 500، يجب أن تمتلك حقوق ملكية فكرية لمنتج أو تكنولوجيا تبيعها للعملاء في صورة منتجات تسهم في غالبية الإيرادات التشغيلية للشركة. يجب أن تكون الشركات قد حققت إيرادات تشغيلية في السنة الأساسية لا تقل عن 50,000 دولار أمريكي، وإيرادات تشغيلية في السنة الحالية لا تقل عن 5 ملايين دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الشركات تمارس الأعمال التجارية لمدة أربع سنوات على الأقل وأن يكون مقرها الرئيسي في أمريكا الشمالية.

نبذة عن Corinex

شركة Corinex هي شركة رائدة في توفير حلول الرؤية والمرونة لشبكات الطاقة المعتمدة على تقنية النطاق العريض عبر خطوط الكهرباء (BPL)، ما يساهم في تمكين التحول الرقمي لأنظمة توزيع الطاقة على مستوى العالم. تسهم منتجات الشركة في تسريع دمج التقنيات منخفضة الكربون (LCTs) على نطاق واسع، وأتمتة بنية الكهرباء التحتية، وتحويل الشبكة إلى نظام طاقة ديناميكي وذكي.

نبذة عن Deloitte تقدم شركة Deloitte خدمات تدقيق واستشارات وضرائب واستشارات رائدة على مستوى الصناعة للعديد من العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك ما يقرب من 90% من شركات Fortune 500® وأكثر من 8,500 شركة خاصة مقرها الولايات المتحدة. في Deloitte، نسعى جاهدين لتحقيق هدفنا المتمثل في إحداث تأثير ذي مغزى من خلال تعزيز وبناء الثقة لمجتمع أكثر عدالة وإنصافًا. نحن نستفيد من مزيجنا الفريد من الفطنة التجارية، والإلمام بالتكنولوجيا، والتحالفات التقنية الاستراتيجية لتقديم الاستشارات لعملائنا عبر مختلف الصناعات أثناء بناء مستقبلهم . تفخر شركة Deloitte بأن تكون جزءًا من أكبر شبكة خدمات مهنية عالمية تخدم عملاءها في الأسواق الأكثر أهمية بالنسبة لهم. مع أكثر من 175 عامًا من الخدمة، تمتد شبكة الأعضاء إلى أكثر من 150 بلدًا وإقليمًا. تعرّف كيف يتواصل حوالي 460,000 شخص في Deloitte حول العالم لتحقيق الأثر عبر الموقع التالي: www.deloitte.com .

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