Corinex est classé numéro 331 des entreprises à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord dans le palmarès Deloitte Technology Fast 500™ 2024

La croissance de 352 % du chiffre d'affaires est tirée par l'élargissement de l'offre de produits, des partenariats stratégiques fructueux et une demande accrue pour des solutions de flexibilité de réseau sur les marchés internationaux

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Corinex annonce ce jour être classé 331e au Deloitte Technology Fast 500™, un classement des 500 entreprises technologiques, de médias, de télécommunications, de sciences de la vie, de fintech et de technologie énergétique à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, qui en est à sa 30e année d'existence. Corinex a connu une croissance de 352 % au cours de cette période.

Peter Sobotka, CEO de Corinex, attribue la croissance impressionnante du chiffre d'affaires de l'entreprise à la collaboration innovante avec E.ON UK, E.ON Group Innovations et Corinex pour le lancement du nouveau portefeuille de produits de Corinex concernant les solutions de flexibilité du réseau et l'expansion de ses solutions de visibilité du réseau dans toute l'Allemagne. Cette expansion comprend des partenariats avec des villes importantes, telles que Stromnetz Hamburg et Regensburg Netze, ainsi que des ventes et des déploiements récents sur le marché allemand. Sobotka souligne que « Corinex présente une proposition de valeur significative en résolvant les contraintes du réseau mondial et en fournissant la flexibilité nécessaire à l'expansion des technologies à faible teneur en carbone. Il est essentiel pour les services publics, les consommateurs et les fournisseurs de technologies à faible teneur en carbone de s'attaquer à ce problème. La société permet de protéger le réseau, de débloquer une croissance rapide des revenus et des bénéfices grâce à l'accélération des connexions des technologies à faible teneur en carbone et de faciliter la participation massive des consommateurs, ce qui est essentiel pour promouvoir les efforts des gouvernements du monde entier en faveur de la décarbonisation. Notre solution peut être mise en œuvre dans n'importe quel environnement réglementaire et n'importe quelle conception du marché de l'énergie, et elle peut être fournie sous la forme d'un nouveau système ou en modernisant l'infrastructure basse tension existante. Nous travaillons directement avec nos clients et stratégiquement avec des partenaires technologiques, dont Accenture et E.ON, afin d'étendre nos solutions à l'échelle mondiale et de répondre aux exigences d'un paysage énergétique en constante évolution ».

« Depuis 30 ans, nous célébrons les entreprises qui favorisent activement l'innovation. L'industrie du logiciel continue d'être un moteur de croissance, et l'industrie de la fintech a obtenu de solides places sur la liste de cette année, dépassant les sciences de la vie pour la première fois », déclare Steve Fineberg, vice-président, responsable du secteur de la technologie aux États-Unis, Deloitte. « Nous avons également constaté une percée dans les performances des entreprises privées, avec le plus grand nombre d'entreprises privées figurant sur la liste dans l'histoire de notre programme. Les lauréats de cette année ont montré qu'ils avaient la vision et l'expertise nécessaires pour continuer à réaliser des performances de haut niveau, et cela mérite d'être célébré. »

« L'innovation, la transformation et la perturbation du statu quo sont au premier plan de la liste Technology Fast 500 de cette année, et il n'y a pas de meilleure façon de célébrer les 30 ans d'histoire du programme », déclare Christie Simons, partner, Deloitte & Touche LLP et responsable du secteur des technologies, des médias et des télécommunications au sein de la pratique Audit et assurance de Deloitte. « Les entreprises lauréates de cette année ont fait preuve d'un engagement continu en faveur de la croissance et d'une constance remarquable dans la réalisation de progrès. Nous adressons nos félicitations à tous les lauréats de cette année - c'est une période incroyable pour l'innovation. »

À propos du palmarès Deloitte Technology Fast 500 2024

Soufflant cette année sa 30e bougie, le Deloitte Technology Fast 500 établit un classement des entreprises technologiques, médiatiques, de télécommunications, de sciences de la vie, fintech et des technologies de l'énergie - publiques et privées - qui connaissent la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Les lauréats du prix Technology Fast 500 sont sélectionnés sur la base du pourcentage de croissance du chiffre d'affaires de l'exercice fiscal entre 2020 et 2023.

Pour être éligibles au programme Technology Fast 500, les entreprises doivent détenir des droits de propriété intellectuelle ou des technologies qui sont vendues à des clients dans des produits qui contribuent à la majorité des revenus d'exploitation de l'entreprise. Les entreprises doivent avoir des revenus d'exploitation d'au moins 50 000 USD pour l'année de référence et d'au moins 5 millions USD pour l'année en cours. En outre, les entreprises doivent être en activité depuis au moins quatre ans et avoir leur siège en Amérique du Nord.

À propos de Corinex

Corinex est un fournisseur pionnier de solutions de visibilité et de flexibilité du réseau basées sur les lignes électriques à large bande, permettant la transformation numérique des systèmes de distribution d'énergie dans le monde entier. Les produits de l'entreprise accélèrent l'intégration massive des technologies à faible teneur en carbone, automatisent l'infrastructure électrique et transforment le réseau en un système énergétique dynamique et intelligent.

À propos de Deloitte

Deloitte fournit des services d'audit, de conseil et de fiscalité de premier plan à de nombreuses marques parmi les plus admirées au monde, dont près de 90 % des entreprises du Fortune 500® et plus de 8 500 entreprises privées basées aux États-Unis.

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), une société privée britannique à responsabilité limitée, à son réseau de cabinets membres et à leurs entités apparentées.

