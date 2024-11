Corinex auf Platz 331 der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika auf der Deloitte Technology Fast 500™ Liste 2024

Führt das Umsatzwachstum von 352 % auf das erweiterte Produktangebot, erfolgreiche strategische Partnerschaften und die gestiegene Nachfrage nach Netzflexibilitätslösungen auf internationalen Märkten zurück

VANCOUVER, BC, 25. November 2024 /PRNewswire/ -- Corinex gab heute bekannt auf Platz 331 der Deloitte Technology Fast 500™ zu stehen. Dies ist eine Rangliste der 500 am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Biowissenschafts-, Fintech- und Energietechnologieunternehmen in Nordamerika, die jetzt im 30. Jahr besteht. Corinex wuchs in diesem Zeitraum um 352 %.

Der Geschäftsführer von Corinex, Peter Sobotka, führt das beeindruckende Umsatzwachstum des Unternehmens auf die innovative Zusammenarbeit mit E.ON UK, E.ON Group Innovations und Corinex bei der Einführung des neuen Produktportfolios von Corinex für Netzflexibilitätslösungen und die Ausweitung der Netzwerktransparenzlösungen in Deutschland zurück. Diese Expansion umfasst Partnerschaften mit großen Stadtwerken wie Stromnetz Hamburg und Regensburg Netze sowie neue Verkäufe und Einsätze auf dem deutschen Markt. Sobotka bemerkte: „Corinex bietet einen bedeutenden Mehrwert, indem das Unternehmen die globalen Netzbeschränkungen löst und die für die Skalierung kohlenstoffarmer Technologien (LCTs) erforderliche Flexibilität bietet. Die Lösung dieses Problems ist für Energieversorger, Verbraucher und Anbieter von kohlenstoffarmen Technologien von entscheidender Bedeutung. Es ermöglicht den Schutz des Stromnetzes, sorgt für ein schnelles Umsatz- und Gewinnwachstum durch den beschleunigten Anschluss von LCTs und erleichtert die Beteiligung der Verbraucher, was für die weltweiten Bemühungen der Regierungen um eine Dekarbonisierung von entscheidender Bedeutung ist. Unsere Lösung kann in jedem regulatorischen Umfeld und in jedem Energiemarktdesign implementiert und als neues System oder durch Nachrüstung der bestehenden Niederspannungsinfrastruktur bereitgestellt werden. Wir arbeiten direkt mit unserer Kundschaft und strategisch mit Technologiepartnern wie Accenture und E.ON zusammen, um unsere Lösungen global zu skalieren und den Anforderungen einer sich wandelnden Energielandschaft gerecht zu werden."

„Seit 30 Jahren zeichnen wir Unternehmen aus, die Innovationen aktiv vorantreiben. Die Softwarebranche ist nach wie vor ein Leuchtturm des Wachstums und die Fintech-Branche hat auf der diesjährigen Liste einen starken Auftritt und übertrifft zum ersten Mal die Biowissenschaften", sagte Steve Fineberg, Stellvertretender Vorsitzender, U.S. Technology Sector Leader, Deloitte. „Es ist bezeichnend, dass wir auch einen Durchbruch bei der Leistung privater Unternehmen verzeichnen konnten, denn es wurde die höchste Anzahl privater Unternehmen in der Geschichte unseres Programms in die Liste aufgenommen. Die diesjährigen Preisträger haben bewiesen, dass sie die Vision und das Fachwissen haben, um weiterhin auf hohem Niveau zu arbeiten, und das verdient es, gefeiert zu werden."

„Innovation, Transformation und Aufhebung des Status quo stehen bei der diesjährigen Technology Fast 500 Liste im Vordergrund und es gibt keine bessere Weise, die 30-jährige Geschichte des Programms zu feiern", sagte Christie Simons, Partnerin von Deloitte & Touche LLP sowie Branchenführerin für Technologie, Medien und Telekommunikation innerhalb der Audit & Assurance Practice von Deloitte. „Die diesjährigen Preisträger haben einen kontinuierlichen Einsatz für Wachstum und eine bemerkenswerte Konsequenz beim Vorantreiben des Fortschritts gezeigt. Wir gratulieren allen diesjährigen Preisträgern – es ist eine unglaubliche Zeit für Innovationen."

Informationen zur 2024 Deloitte Technology Fast 500

Die Deloitte Technology Fast 500 befindet sich nun im 30. Jahr und ist eine Rangliste der am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Biowissenschafts-, Fintech- sowie Energietechnologieunternehmen in Nordamerika. Die Gewinner des „Technology Fast 500"-Preises werden auf der Grundlage des prozentualen Umsatzwachstums im Zeitraum von 2020 bis 2023 ausgewählt.

Um für die Technology Fast 500 anerkannt zu werden, müssen Unternehmen geistiges Eigentum oder Technologien besitzen, die in Produkten, welche einen Großteil der Betriebseinnahmen des Unternehmens ausmachen, an Kunden verkauft werden. Die Unternehmen müssen im Basisjahr Betriebseinnahmen von mindestens 50.000 US-Dollar und im laufenden Jahr Betriebseinnahmen von mindestens 5 Millionen US-Dollar erzielen. Außerdem müssen die Unternehmen seit mindestens vier Jahren im Geschäft sein und ihren Hauptsitz in Nordamerika haben.

Informationen zu Corinex

Corinex ist ein bahnbrechender Anbieter von Breitband-über-Stromleitungen, sogenannte BPL-basierte Lösungen für Netzvisibilität und -flexibilität, welche die digitale Transformation von Energieverteilungssystemen weltweit ermöglichen. Die Produkte des Unternehmens beschleunigen die Massenintegration kohlenstoffarmer Technologien (LCT), automatisieren die Strominfrastruktur und verwandeln das Stromnetz in ein dynamisches sowie intelligentes Energiesystem.

Informationen zu Deloitte

Deloitte bietet branchenführende Wirtschaftsprüfungs-, Beratungs-, Steuer- und Consulting-Dienstleistungen für viele der weltweit bekanntesten Marken, darunter fast 90 % der Fortune 500® und mehr als 8500 Privatunternehmen mit Sitz in den USA. Wir sind bei Deloitte bestrebt, unser Ziel, Einfluss zu nehmen, der Wirkung zeigt, zu verwirklichen, indem wir Vertrauen und Zuversicht für eine gerechtere Gesellschaft schaffen. Wir nutzen unsere einzigartige Mischung aus Geschäftssinn, Technologiekenntnissen und strategischen Technologieallianzen, um unserer Kundschaft in allen Branchen beim Aufbau ihrer Zukunft zu beraten. Deloitte ist stolz darauf, Teil des größten globalen Netzwerks für professionelle Dienstleistungen zu sein, das unsere Kunden in den für sie wichtigsten Märkten betreut. Mit mehr als 175 Jahren Erfahrung erstreckt sich unser Netzwerk von Mitgliedsfirmen über mehr als 150 Länder und Territorien. Erfahren Sie auf www.deloitte.com, wie sich die rund 460 000 Beschäftigten von Deloitte weltweit vernetzen, um etwas zu bewirken.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL"), eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Vereinigten Königreichs, ihr Netzwerk von Mitgliedsfirmen und deren verbundene Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich getrennte und unabhängige Einheiten. DTTL (auch als „Deloitte Global" bezeichnet) erbringt keine Dienstleistungen an Kunden. In den Vereinigten Staaten bezieht sich Deloitte auf eines oder mehrere der US-Mitgliedsunternehmen von DTTL, auf die mit ihnen verbundenen Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten unter dem Namen „Deloitte" firmieren, und auf ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Bestimmte Dienstleistungen dürfen nach den Regeln und Vorschriften des öffentlichen Rechnungswesens nicht für Prüfungsmandanten angeboten werden. Auf www.deloitte.com/about finden Sie weitere Informationen zu unserem weltweiten Netz von Mitgliedsfirmen.

