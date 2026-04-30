Neutrinos 於 Everest Group 的《2026 年保險專用 IDP PEAK Matrix® 評估》中獲評為領導先鋒

此殊榮反映保險營運界正從數碼文件邁向可用於決策的數據

紐約及新加坡2026年5月1日 /美通社/ -- Neutrinos 作為以人工智能 (AI) 驅動智能自動化方案服務保險公司的領導企業，獲 Everest Group《2026 年保險專用智能文件處理 (IDP) 產品 PEAK Matrix® 評估》評為領導先鋒。

Everest Group 在 PEAK Matrix® 框架下，按市場影響力、願景及能力評估智能文件處理服務商，Neutrinos 正是在此評選之列。

縱觀全面保險營運，文件處理長期以來都是效率不彰的一大主因。 雖然數碼方法解決了存取問題，但如今的競爭優勢來自文件存入系統時，已轉為可用於決策的結構化情報。

Everest Group 在《2026 年智能文件處理》報告中，探討服務商如何透過文件理解、數據提取及流程編排，支援大量文件的工作流程，從而提高營運效率、減少人手介入，並滿足合規要求。

Everest Group 副總裁 Vaibhav Bansal 指出：「Neutrinos 在《2026 年保險專用智能文件處理產品 PEAK Matrix® 評估》中獲確立為領導先鋒。 公司對保險業務高度專注，加上投入資源設立專責的智能文件處理卓越中心 (CoE) 並提供 24 小時全天候支援，使其市場地位更加穩固。 平台具備多種功能，包括根據核保指引核實已提取的申請人資料、自動產生核保摘要，以及自動偵測並將保險服務要求分類，充分體現其與保險領域的深度融合。 此外，平台提供一系列預先構建的保險專用解決方案，涵蓋認識你的客戶 (KYC)、理賠處理、核保及理賠驗證，可助保險公司更快取得成效。」

Neutrinos 聯合創辦人兼行政總裁 Samik Ghosh 表示：「數碼化不過是起步而已。 保險業的下一階段，將取決於保險公司能如何迅速將文件轉化為可用於決策的實時情報。 這正是 Neutrinos 為之而生的變革：從人手處理數據，轉變為核保及理賠流程中的智能自主決策。 這項肯定亦確認業界朝著正確方向邁進。

挑戰不在於能否存取文件，而在文件送達後的處理方式。 結構零散的資料輸入、支離破碎的驗證流程，以及人手解讀，都會導致延誤、數據不一，以及多餘的交接環節。 Neutrinos 的應對之道在於讀取傳入資訊、按核保和理賠邏輯進行推理及驗證，再將文件轉換成可用於決策的數據，並即時啟動下游作業。 過去需要多個步驟人手處理的工作，現在變成協調順暢的端到端流程，使團隊能集中精力於風險選擇、理賠解決及客戶服務。

在此獲取報告。

關於 Neutrinos：

Neutrinos 作為智能自動化領導先鋒，協助保險企業全面運用人工智能代理的潛能，以自主執行和完善複雜的業務流程。 Neutrinos 平台專為保險公司而設，獨特之處在於能管理並協調所有代理，不限於 Neutrinos 自家開發的代理。 平台採用原生人工智能及全棧架構，可整合複雜系統、支援跨平台協調，並驅動代理型及自主化的工作流程。 無論是核保、理賠抑或分銷，Neutrinos 均結合深厚的保險領域專業知識、智能自動化及預先構建的加速工具，協助保險公司加快現代化、提升營運應變能力，並締造流暢無縫的客戶體驗。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.neutrinos.com，並於 LinkedIn 關注 Neutrinos。

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SOURCE Neutrinos