استطلاع "دي بي ورلد": قادة التجارة متفائلون بعام 2026 رغم تزايد التحدّيات

التقرير السنوي لتوقعات المرصد العالمي للتجارة يكشف أن 94% من قادة التجارة يتوقعون أن يواكب النموّ التجاري في عام 2026 مستواه عام 2025 أو يتجاوزه، رغم الرسوم الجمركية وارتفاع التكاليف وتقلّب السياسات

دافوس، سويسرا, 20 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أظهرت النتائج الرئيسية لتقرير التوقعات السنوية للعام 2026 الصادر عن المرصد العالمي للتجارة، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن آفاق التجارة العالمية تبدو غير مستقرة، وذلك على عكس الثقة بقطاع الأعمال، حيث توقعت نسبة 94% من المشاركين في الاستطلاع أن يواكب نمو التجارة في عام 2026 وتيرة عام 2025 أو يتجاوزها، وذلك على الرغم من زيادة العوائق و التقلبات.

تمّ إجراء هذا الاستطلاع قبيل الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وتستند النتائج إلى استطلاع شمل 3,500 من كبار التنفيذيين في مجالات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، يمثلون ثمانية قطاعات و19 دولة.

وبصورة إجمالية، تتوقع نسبة 54% من المشاركين في الاستطلاع تسارع نموّ التجارة قياساً على عام 2025، فيما يتوقع 40% منهم بقاء النمو عند المستوى نفسه. ويأتي ذلك على الرغم من توقّع 53% من المشاركين مستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً من عدم اليقين في السياسات، كما توقّع 90% منهم زيادة العوائق التجارية أو بقاءها دون تغيير. ولا يتوقع سوى 25% من المشاركين تأثيراً سلبياً على أعمالهم، في حين يرى 49% عدم وجود أي تأثير، فيما يتوقع 26% تأثيراً إيجابياً.

وتختلف هذه الرؤية المستمدة من السوق عن بعض التوقعات الاقتصادية العامة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو التجارة (من حيث الحجم) ليصل إلى 2.3% في عام 2026، مقارنة بنسبة تقديرية تبلغ 3.6% في عام 2025.

وعند سؤال المشاركين عن المناطق التي تحظى بأعلى إمكانات النموّ التجاري في عام 2026، أشاروا في المقام الأول إلى أوروبا (22%) والصين (17%)، تليهما منطقة آسيا والمحيط الهادئ (14%) وأمريكا الشمالية (13%).

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد«: "يوماً بعد يوم، تتزايد تعقيدات التجارة العالمية ولا تنقص. ويتمثل دورنا الواضح في ضمان استمرار تدفّق التجارة من خلال فهمنا للعوائق، وتوقّع أماكن ظهورها المحتملة مستقبلاً، والاستثمار في البنية التحتية والقدرات والشراكات التي تُمكّن متعاملينا من العمل بكفاءة وموثوقية أعلى".

تمّ إعداد تقرير التوقعات السنوية للمرصد العالمي للتجارة بالتعاون مع وكالة التحليلات المتخصصة «هوريزون جروب» ومقرها جنيف. وقالت مارجريتا ديرزنيك، الشريكة الإدارية في «هوريزون جروب«: "تُظهر النتائج التي نراها ثقة مدعومة بخطط طوارئ. إذ يعمل القادة التنفيذيون على تعزيز المرونة في استراتيجياتهم من خلال تنويع المورّدين، وإعادة تقييم المسارات، وإضافة بدائل جديدة، لأن التقلبات أصبحت هي الوضع الطبيعي. وأفضل الجهات استعداداً هي تلك القادرة على تحويل خططها الهادفة لتعزيز المرونة إلى أداء قابل للقياس".

دورٌ مختلف للشركات في عام 2026

يُشير الاستطلاع إلى استجابة الشركات لحالات الاضطراب من خلال إعادة تصميم سلاسل التوريد ومسارات التجارة بشكل نشط. ويشمل ذلك ما يلي:

• المرونة كاستراتيجية: أشار المشاركون إلى تنويع المورّدين (51%)، ورفع مستويات المخزون (44%)، وإعادة توطين سلاسل التوريد لدى الدول الصديقة (36%)، باعتبارها من أكثر التحولات الاستراتيجية المرتقبة في عام 2026.

• تعزيز مرونة المسارات: يعتزم 26% من المشاركين في الاستطلاع اعتماد مسارات جديدة، فيما يعمل 23% على تقييمها. ويبنون قراراتهم بالاعتماد على تحقيق وفورات في التكاليف (38%)، وتحسين الربط والبنية التحتية الداخلية (36%)، وتسريع الإجراءات الجمركية وأزمنة التخليص (35%).

• العوائق عبر الحدود ما تزال نقطة اختناق رئيسية: يُشير 60% من المشاركين إلى إجراءات التخليص الجمركي بوصفها أحد الأسباب الرئيسية للتأخير والاضطراب. كما يُعطي القادة التنفيذيون أولوية للاستثمار في مرافق التخزين ومراكز الخدمات اللوجستية (39%)، وشبكات الطرق (36%)، وهيكلية المعالجة على الحدود والإجراءات الجمركية (36%).

ويُعدّ المرصد العالمي للتجارة التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» منصة تعتمد على البيانات والرؤى التحليلية، صُممت لتزويد صُنّاع القرار بمعلومات عملية قابلة للتنفيذ حول العوامل التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، وذلك استناداً إلى أبحاث تشمل استطلاعاً خاصاً لآراء 3,500 من كبار التنفيذيين في مجالات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية عبر ثمانية قطاعات و19 دولة. وقد أُجري البحث في نوفمبر 2025 بالتعاون مع وكالة التحليلات «هوريزون جروب» ومقرها جنيف.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 125 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

نُسهل تدفق الحركة التجارية

