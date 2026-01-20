DP World 調查：儘管障礙日益增加，貿易領導人在 2026 年仍然樂觀

Global Trade Observatory (GTO) 全年展望：儘管面臨關稅、成本及政策不確定性，仍有 4% 的受訪者預期 2026 年增長將與 2025 年持平或超越。

瑞士達沃斯2026年1月20日 /美通社/ -- 全球貿易前景看起來很脆弱，但商業信心不是。這是 DP World 旗下 Global Trade Observatory (GTO) 最新發布的《2026 年度展望報告》(Annual Outlook Report 2026) 核心發現：儘管摩擦與波動加劇，仍有 94% 的受訪者預期 2026 年貿易增長將與 2025 年持平或超越其增速。

該研究結果基於對八個行業、19 個國家共 3,500 名資深供應鏈與物流主管的調查，該調查於世界經濟論壇 (World Economic Forum Annual Meeting) 達沃斯年會召開前進行。

總計有 54% 預期貿易增長將快於 2025 年，40% 預期增長速度持平。儘管如此，仍有 53% 的受訪者預期政策不確定性將處於高或極高水平，90% 預期貿易壁壘將上升或維持不變。只有 25% 預期業務將受負面影響，49% 預期毫無影響，26% 甚至預期業務將受正面影響。

這份前線情緒與某些宏觀預測形成對比，國際貨幣基金組織 (IMF) 預測貿易增長（按數量計算）可能在 2026 年放緩至 2.3%，低於 2025 年預估的 3.6%。

當被問及 2026 年貿易增長潛力最大的地區時，企業高管最常提及歐洲 (22%) 和中國 (17%)，其次是亞太地區 (14%) 和北美（13%）。

DP World 集團董事長兼首席執行官 Sultan Ahmed bin Sulayem 表示：「全球貿易日益複雜化，而非趨於簡化。我們的角色很明確：透過了解摩擦存在哪些地方、預測其下一個可能出現的地方，並投資於基礎設施、能力建設及合作夥伴關係，協助客戶提升營運效率與可靠性。」

GTO Annual Outlook 由位於日內瓦的見解機構 Horizon Group 共同開發。Horizon Group 經理合作夥伴 Margareta Drzeniek 表示：「我們看到的是對應變計劃的信心。高層們正透過多元化供應商、重新評估運輸路線及增加備選方案，將韌性融入戰略規劃，因為波動性已成為當今的常態。那些最能將韌性計劃轉化為可量化績效的企業，終將佔據優勢地位。」

2026 年企業的創新之道

調查顯示，企業正透過積極重塑供應鏈與貿易路線來應對市場波動。當中包括：

  • 恢復力作為策略：供應商多元化 (51%)、提高庫存水平 (44%) 以及友岸外包 (36%) 被列為 2026 年最常見的戰略調整方向。
  • 路線敏捷性提高：26% 打算使用新路線，而 23% 則在評估這些路線。決策是由節省成本 (38%)、改善連接性/內陸基礎設施 (36%)，以及加快海關程序/清關時間 (35%) 所驅動。
  • 邊界摩擦仍然是堵塞點：60% 認為清關是延誤和中斷的主要原因。高層們還優先投資倉儲和物流樞紐 (39%)、道路網絡 (36%) 以及邊境/海關處理基礎設施 (36%)。

DP World Global Trade Observatory (GTO) 一個以數據與洞察為導向的平台，旨在為決策者提供可操作的情報，解析重塑全球貿易格局的關鍵力量。該平台基於深入研究而建構，包括一項獨家調查——涵蓋八大產業、橫跨 19 國的 3,500 名供應鏈與物流高階主管。研究是在 2025 年 11 月與日內瓦的見解機構 Horizon Group 進行的。

