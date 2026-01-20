Perspectivas anuales del Observatorio de Comercio Global: El 94 % espera que el crecimiento de 2026 iguale o supere al de 2025, a pesar de los aranceles, los costes y la incertidumbre política.

DAVOS, Suiza, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Las perspectivas del comercio mundial parecen frágiles. La confianza empresarial, no. Esta es la principal conclusión del nuevo Informe Anual de Perspectivas 2026 del Global Trade Observatory (GTO) de DP World, que muestra que el 94 % de los encuestados espera que el crecimiento del comercio en 2026 iguale o supere el ritmo de 2025, a pesar del aumento de las fricciones y la volatilidad.

Las conclusiones se basan en una encuesta a 3.500 altos ejecutivos de la cadena de suministro y la logística de ocho sectores y 19 países, realizada antes de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos.

En total, el 54 % espera que el crecimiento del comercio sea superior al de 2025 y el 40 % espera que sea igual. Esto a pesar de que el 53 % anticipa una incertidumbre política alta o muy alta, el 90 % espera que las barreras comerciales aumenten o se mantengan sin cambios. Solo el 25 % prevé un impacto negativo en su negocio, el 49 % no espera ningún efecto y el 26 % incluso prevé un impacto positivo.

Este sentimiento de primera línea contrasta con algunas proyecciones macroeconómicas, en las que el FMI prevé que el crecimiento del comercio (en volumen) podría desacelerarse al 2,3% en 2026, frente al 3,6% estimado en 2025.

Al preguntarles dónde se encuentra el mayor potencial de crecimiento comercial en 2026, los ejecutivos señalaron con mayor frecuencia Europa (22%) y China (17%), seguidas de Asia Pacífico (14%) y Norteamérica (13%).

Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente del Grupo y consejero delegado de DP World, afirmó: "El comercio global se está volviendo cada vez más complejo, no menos. Nuestro papel es claro: impulsar el comercio comprendiendo dónde existen fricciones, anticipando dónde podrían surgir e invirtiendo en la infraestructura, las capacidades y las alianzas que ayudan a nuestros clientes a operar de forma más eficiente y fiable".

El Panorama Anual de GTO se elaboró en colaboración con Horizon Group, agencia de análisis con sede en Ginebra. Margareta Drzeniek, socia administrativa, Horizon Group, comentó: "Lo que estamos observando es confianza en los planes de contingencia. Los ejecutivos están integrando la resiliencia en la estrategia mediante la diversificación de proveedores, la reevaluación de rutas y la incorporación de opciones, ya que la volatilidad es ahora la base. Quienes estén mejor posicionados serán quienes puedan convertir esos planes de resiliencia en un rendimiento medible".

Qué están haciendo las empresas de forma diferente en 2026

La encuesta indica que las empresas están respondiendo a la volatilidad rediseñando activamente las cadenas de suministro y las rutas comerciales. Esto incluye:

Resiliencia como estrategia: La diversificación de proveedores (51%), el aumento de inventarios (44%) y la externalización de rutas (36%) se citan entre los cambios estratégicos más comunes planificados para 2026.

La diversificación de proveedores (51%), el aumento de inventarios (44%) y la externalización de rutas (36%) se citan entre los cambios estratégicos más comunes planificados para 2026. Mayor agilidad en las rutas: El 26% tiene la intención de utilizar nuevas rutas, mientras que el 23% las está evaluando. Las decisiones se basan en el ahorro de costes (38%), la mejora de la conectividad/infraestructura interior (36%) y la agilización de los trámites y despachos aduaneros (35%).

El 26% tiene la intención de utilizar nuevas rutas, mientras que el 23% las está evaluando. Las decisiones se basan en el ahorro de costes (38%), la mejora de la conectividad/infraestructura interior (36%) y la agilización de los trámites y despachos aduaneros (35%). La fricción fronteriza sigue siendo un cuello de botella: el 60% cita el despacho aduanero como una de las principales causas de retrasos e interrupciones. Los ejecutivos también priorizan la inversión en centros de almacenamiento y logística (39%), redes viales (36%) e infraestructura de procesamiento fronterizo/aduanero (36%).

El Observatorio Mundial de Comercio Global (GTO) de DP World es una plataforma basada en datos e información, diseñada para proporcionar a los responsables de la toma de decisiones información práctica sobre las fuerzas que transforman el comercio global. Esta plataforma se basa en investigaciones que incluyen una encuesta propia a 3.500 ejecutivos de cadenas de suministro y logística de ocho sectores y 19 países. La investigación se realizó en noviembre de 2025 con la agencia de análisis con sede en Ginebra Horizon Group.

