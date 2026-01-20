DP WORLDの調査：障壁の高まりにもかかわらず、貿易リーダーは2026年に楽観的姿勢

グローバル・トレード・オブザーバトリー年次見通し：関税、コスト、政策の不確実性にもかかわらず、94%が2026年の成長は2025年と同水準またはそれ以上と予想

ダボス（スイス）, 2026年1月20日 /PRNewswire/ -- 世界貿易の見通しは脆弱であるように見受けられます。一方で、企業の信頼感はそうではありません。これはDP Worldが新たに発表した「グローバル・トレード・オブザーバトリー（GTO）年次見通しレポート2026」の中核的な結論であり、摩擦や変動性の高まりにもかかわらず、回答者の94%が2026年の貿易成長は2025年と同水準、またはそれを上回ると予想していることを示しています。

この調査結果は、ダボスで開催される世界経済フォーラム年次総会に先立ち、8業界19か国のサプライチェーンおよび物流分野の上級幹部3,500人を対象に実施した調査に基づいています。

全体として、54%が貿易成長は2025年よりも加速すると予想しており、40%が同水準になると予想しています。これは、53%が政策の不確実性は高い、または非常に高いと見込んでおり、90%が貿易障壁は上昇するか、または現状維持になると予想しているにもかかわらずです。自社事業にマイナスの影響があると見ているのは25%にとどまり、49%は影響はないと予想し、26%はむしろプラスの影響があると見ています。

こうした現場レベルの見方は一部のマクロ予測とは対照的であり、IMFは貿易成長（数量ベース）が2025年の推定3.6%から低下し、2026年には2.3%に減速する可能性があると予測しています。

2026年に最も貿易成長の潜在力が高い地域について尋ねたところ、経営幹部が最も多く挙げたのは欧州（22%）と中国（17%）で、これにアジア太平洋（14%）と北米（13%）が続きました。

DP Worldのグループ会長兼CEOであるSultan Ahmed bin Sulayem氏は、次のように述べています。「グローバル貿易は、簡素化されるどころか、ますます複雑化しています。私たちの役割は明確です。摩擦が存在する領域を把握し、次にどこで生じ得るのかを見極め、顧客がより効率的かつ信頼性高く事業を運営できるよう、インフラ、能力、そしてパートナーシップへの投資を通じて、貿易の流れを維持することです。」

GTO年次見通しは、ジュネーブに拠点を置くインサイトエージェンシーであるHorizon Groupと共同で策定されました。Horizon GroupのマネージングパートナーであるMargareta Drzeniek氏は、次のように述べています。「私たちが目にしているのは、備えを伴った信頼感です。経営幹部は、変動性が今や常態であることを前提に、供給先の分散、輸送ルートの見直し、選択肢の追加を通じて、戦略の中にレジリエンスを組み込んでいます。最も有利な立場に立つのは、そうしたレジリエンス計画を測定可能な成果へと転換できる企業でしょう。」

2026年に企業が取っている新たな対応

調査結果によると、企業は変動性に対応するため、サプライチェーンや貿易ルートの再設計を積極的に進めています。次のものが含まれます。

戦略としてのレジリエンス： 2026年に向けて計画されている主な戦略的転換として、サプライヤーの分散（51%）、在庫水準の引き上げ（44%）、フレンドショアリング（36%）が挙げられています。

2026年に向けて計画されている主な戦略的転換として、サプライヤーの分散（51%）、在庫水準の引き上げ（44%）、フレンドショアリング（36%）が挙げられています。 ルートの機動性が向上： 26%が新たなルートの利用を予定しており、23%がその評価を進めています。意思決定の主な要因は、コスト削減（38%）、接続性や内陸インフラの改善（36%）、通関手続き・クリアランス時間の短縮（35%）です。

26%が新たなルートの利用を予定しており、23%がその評価を進めています。意思決定の主な要因は、コスト削減（38%）、接続性や内陸インフラの改善（36%）、通関手続き・クリアランス時間の短縮（35%）です。 依然としてボトルネックとなっている境界での摩擦：60%が、通関手続きを遅延や混乱の主な要因として挙げています。また、経営幹部は倉庫および物流ハブへの投資（39%）、道路網（36%）、国境・通関処理インフラ（36%）を優先事項として位置付けています。

DP Worldのグローバル・トレード・オブザーバトリー（GTO）は、8業界19か国のサプライチェーンおよび物流分野の経営幹部3,500人を対象とした独自調査を含む研究に基づき、グローバル貿易を再形成する力について、意思決定者に実行可能なインテリジェンスを提供することを目的とした、データおよびインサイト主導のプラットフォームです。同調査は、ジュネーブに拠点を置くインサイトエージェンシーであるHorizon Groupとともに、2025年11月に実施されました。

