استعادة البصر: تقنية HelpMeSee للواقع الافتراضي الحائزة على جوائز تُوسّع نطاق الاستجابة الإنسانية لحالة الطوارئ بسبب إعتام عدسة العين في أفريقيا

جيرسي سيتي، نيوجيرسي، 19 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن تغطية جراحات إعتام عدسة العين على مستوى العالم من غير المرجح أن تحقق أهداف 2030 دون تسريع عاجل، تم تكريم HelpMeSee بخمس جوائز ذهبية ضمن جوائز التميز في التكنولوجيا لعام 2025 من ™Brandon Hall Group. ويأتي هذا التكريم ليُسلط الضوء على منصة تدريب قائمة على المحاكاة تهدف إلى سد الفجوة العالمية في القدرة على علاج إعتام عدسة العين واستعادة البصر للمناطق المحرومة والمحتاجة.

Jon Pollack, Chief of Training Operations at HelpMeSee, accepts five Gold awards in the 2025 Brandon Hall Group Excellence in Technology Awards™ in West Palm Beach, Florida.

يظل إعتام عدسة العين السبب الرئيسي للعمى على مستوى العالم. وفي بيانها الصادر في 11 فبراير 2026، أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن معدلات الجراحة الحالية في أفريقيا غير كافية لتلبية الطلب المتزايد، مشيرةً إلى النقص الحاد في الكوادر المدربة. ويستجيب نظام HelpMeSee الحائز على جوائز لهذه الأزمة بشكلٍ مباشر من خلال توفير بيئة تدريبية قابلة للتوسع و"خالية من المخاطر"، تمكّن المتدربين من إتقان جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) عالية الجودة وذات التكلفة المنخفضة جدًا.

تعمل HelpMeSee على توسيع القدرة الجراحية بنشاط عبر أفريقيا، مع مراكز تدريب قائمة في تنزانيا، ومدغشقر، وغانا، ونيجيريا، بالإضافة إلى شراكات إضافية قيد التطوير في جميع أنحاء القارة. وتعمل هذه المراكز كمحاور إقليمية لتسريع التدريب على جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) وبناء خبرة جراحية محلية مستدامة.

تم تكريم HelpMeSee بخمس جوائز ذهبية، ويمكن الاطلاع على قائمة الفائزين على الرابط التالي: https://excellenceawards.brandonhall.com/winners/

قال Doug May، المدير التنفيذي للعمليات في HelpMeSee: "مهمتنا هي القضاء على العمى الناتج عن إعتام عدسة العين من خلال زيادة التدريب على جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) عالية الجودة وذات التكلفة المنخفضة جدًا على مستوى العالم". "يؤكد هذا التكريم أن تقنيتنا ليست مبتكرة فحسب، بل هي أداة إنسانية حيوية. ومن خلال الاستجابة لنداء منظمة الصحة العالمية (WHO) لتسريع الجراحات، نضمن ألا تحدد الجغرافيا حق الإنسان في البصر بعد اليوم".

مع تسليط منظمة الصحة العالمية (WHO) الضوء على الحاجة الملحة لتوسيع القدرة الجراحية في أفريقيا، توفر HelpMeSee حلول تدريبية لتطوير المهارات الجراحية بأكثر الطرق كفاءة في بيئة افتراضية خالية من المخاطر. تؤكد هذه الجوائز الخمس الذهبية من Brandon Hall Group أن التدريب القابل للتوسع والمدعوم بالتكنولوجيا ليس مبتكرًا فحسب — بل هو ضروري وأساسي.

بعيدًا عن الإنجاز التقني، يُبرز هذا التكريم إنجازًا مهمًا في مجال العدالة الصحية. يكمل المتدربون منهجًا صارمًا للتعلم الإلكتروني قبل الانتقال إلى التدريب المكثف على المحاكاة بإشراف المدربين. ويؤدون مئات المحاكاة لكل خطوة من خطوات جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) قبل أن يجروا أي عملية فعلية على المرضى — ما يساهم في بناء الدقة والثقة والاتساق. تُمكّن هذه الطريقة المنظمة المتدربين الجراحيين من الوصول إلى مستوى الكفاءة بشكلٍ أسرع بكثير مقارنةً بأساليب التدريب التقليدية.

للتواصل الإعلامي:

Dan Thorpe

HelpMeSee، رئيس قسم التسويق والتطوير

[email protected]

نبذة عن HelpMeSee

في عالم يعاني فيه 100 مليون شخص من العمى أو ضعف البصر بسبب إعتام عدسة العين، تتمثل المهمة العالمية لـ HelpMeSee، وهي منظمة غير ربحية بموجب تصنيف IRS 501(c)(3)، في القضاء على العمى الناتج عن إعتام عدسة العين من خلال زيادة تدريب الأطباء على جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS). تُقدم هذه العملية الآمنة والسريعة نسبيًا نتائج ناجحة بتكلفة منخفضة. ويتميز نظام تدريب إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) من HelpMeSee بمحاكاة واقع افتراضي عالية الدقة مع استجابة لمسية، وبرامج تعليمية متطورة، وأنظمة إدارة التعلم، وأدوات تعليم إلكترونية.

تأسست HelpMeSee على يد AI Ueltschi وJim Ueltschi، اللذين تخيّلا بناء نظام تدريب إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) من خلال دمج العديد من الأساليب والتقنيات المستخدمة بنجاح في تدريب الطيارين التجاريين. وبصفته المؤسس المشارك لـ Orbis International والمؤسس لـ FlightSafety International، كان Al Ueltschi أيقونة في صناعة الطيران، وكرّس جهوده لعلاج العمى القابل للوقاية في العالم النامي. تقوم HelpMeSee بتدريب جراحين على إجراء جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) بجودة عالية وتكلفة منخفضة للغاية، لضمان حصول جميع المجتمعات على علاج ميسور التكلفة. ومع أكثر من 40 محاكيًا و15 مركز تدريب حول العالم، تتعاون HelpMeSee مع الحكومات والجامعات والمبتكرين لمكافحة أزمة العمى الناتج عن إعتام عدسة العين على المستوى العالمي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://www.helpmesee.org.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2905302/HelpMeSee.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/133204/helpmesee_logo.jpg