منظمة "ساعدني انظر" (HelpMeSee) تطلق مركزًا تدريبيًا جديدًا معتمدًا على المحاكاة في غانا للنهوض بتعليم جراحة إعتام عدسة العين في غرب أفريقيا

أكرا، غانا، 12 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت منظمة "ساعدني انظر" (HelpMeSee)، وهي منظمة عالمية غير ربحية مكرسة لإنهاء العمى وضعف البصر الناجمين عن إعتام عدسة العين (الساد)، عن افتتاح مركز تدريبي جديد في مستشفى كورلي بو التعليمي (Korle Bu Teaching Hospital) في أكرا، غانا. يمثل هذا الإنجاز توسعًا حيويًا آخر في الجهود المبذولة للقضاء على العمى الذي يمكن تجنّبه بسبب إعتام عدسة العين في جميع أنحاء أفريقيا.

The HelpMeSee Eye Surgery Simulator has arrived at Korle Bu Teaching Hospital in Accra, Ghana. Instructor and trainee try out the new cataract surgery training program.

تم تصميم مركز التدريب في أكرا، المجهز بجهاز محاكاة جراحة العيون عالي الدقة من "ساعدني انظر"، لتلبية الاحتياجات الملحّة في مجال تعليم جراحة العيون من خلال توفير التدريب على جراحة الساد اليدوية بشق صغير (Manual Small Incision Cataract Surgery - MSICS) لكل من الأطباء المقيمين والجراحين الممارسين داخل غانا ودول غرب أفريقيا المجاورة. يمكن لجراح الساد المدرَّب بالكامل على هذه التقنية إجراء ما يصل إلى 30,000 عملية جراحية خلال مسيرته المهنية.

وقالت الدكتورة Nicoletta Fynn-Thompson، كبير المسؤولين الطبيين في منظمة "ساعدني انظر": "يمثل هذا المركز أكثر من مجرد منشأة تدريبية، فهو محفّز للتحوّل في التعليم الجراحي". وأضافت: "إن نهجنا التدريبي المعتمد على المحاكاة لا يعزز المهارات الجراحية فحسب، بل يعزز أيضًا سلامة المرضى ونتائج العلاج في جميع أنحاء المنطقة".

يعمل مركز التدريب في غانا بوصفه:

مركز تدريب وطنيًا لتحسين كفاءة القوى العاملة في مجال طب العيون في غانا.

مركز تميّز إقليميًا لغرب أفريقيا، يعزّز التعاون التدريبي العابر للحدود.

نموذجًا للدمج الناجح للتدريب المعتمد على المحاكاة في برامج الإقامة في طب العيون في القارة الأفريقية.

ويقول K-T Overbey، الرئيس التنفيذي لمنظمة Cure Blindness Project، عن دور المنظمة غير الحكومية في الشحنة الأخيرة من الأدوات الجراحية العينية إلى مستشفى كورلي بو التعليمي في غانا: "إن توفير معدات رعاية العيون عالية الجودة للشركاء يساعدنا على تحقيق مهمتنا في علاج العمى الذي يمكن تجنّبه". ويضيف: "تسمح هذه الشراكات للمرضى بتلقي رعاية تغيّر حياتهم وتعيد إليهم البصر".

تؤكد الشبكة المتنامية لمراكز التدريب المعتمدة على المحاكاة التابعة لمنظمة "ساعدني انظر" على مهمتها في مكافحة أزمة العمى العالمية الناجمة عن إعتام عدسة العين من خلال تمكين الجيل القادم من جراحي الساد المهرة. ويُعدّ مركز أكرا الخطوة الأحدث نحو مستقبل تكون فيه رعاية العيون عالية الجودة متاحة للجميع، بغضّ النظر عن الموقع الجغرافي.

نبذة عن HelpMeSee:

في عالم يعاني فيه 100 مليون شخص من العمى أو ضعف البصر بسبب إعتام عدسة العين، تتمثل المهمة العالمية لـ HelpMeSee، وهي منظمة غير ربحية بموجب تصنيف IRS 501(c)(3)، في القضاء على العمى الناتج عن إعتام عدسة العين من خلال زيادة تدريب الأطباء على جراحة إعتام عدسة العين الصغيرة التداخلية اليدوية (Manual Small Incision Cataract Surgery - MSICS). تُقدم هذه العملية الآمنة والسريعة نسبياً نتائج ناجحة بتكلفة منخفضة. ويتميز نظام تدريب MSICS من HelpMeSee بمحاكاة واقع افتراضي عالية الدقة مع استجابة لمسية، وبرامج تعليمية متطورة، وأنظمة إدارة التعلم، وأدوات تعليم إلكترونية.

تأسست HelpMeSee على يد AI Ueltschi و Jim Ueltschi، اللذين تخيّلا بناء نظام تدريب MSICS من خلال دمج العديد من الأساليب والتقنيات المستخدمة بنجاح في تدريب الطيارين التجاريين. وبصفته المؤسس المشارك لـ Orbis International والمؤسس لـ FlightSafety International، كان Al Ueltschi أيقونة في صناعة الطيران، وكرّس جهوده لعلاج العمى القابل للوقاية في العالم النامي. وتُدرِّب HelpMeSee متخصصين في جراحة إعتام عدسة العين لضمان وصول جميع المجتمعات إلى متخصصي MSICS ذوي التدريب العالي. ومع أكثر من 40 محاكياً و15 مركز تدريب حول العالم، تتعاون HelpMeSee مع الحكومات والجامعات والمبتكرين لمكافحة أزمة العمى الناتج عن إعتام عدسة العين على المستوى العالمي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.helpmesee.org

نبذة عن منظمة Cure Blindness Project:

تحتفل منظمة Cure Blindness Project، التي تأسست تحت اسم مشروع الهملايا لإعتام عدسة العين (Himalayan (Cataract Project، اليوم بمرور 30 عامًا على جهودها في استعادة البصر. وقد توسّعت هذه المهمة الفريدة من أصولها في نيبال لتشمل 30 دولة من خلال توفير رعاية عيون عالية الجودة، والتعليم، والبنية التحتية لرعاية العيون بمستوى عالمي. وبالتعاون مع شركائها، أجرت المنظمة أكثر من 1.8 مليون عملية جراحية معيدة للبصر وقدّمت الفحص والرعاية الأساسية لأكثر من 19.1 مليون شخص.

نبذة عن مستشفى كورلي بو التعليمي:

يُعدّ مركز ليونز الدولي للعيون في مستشفى كورلي بو التعليمي منشأة رائدة في غانا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجال رعاية العيون من المستوى الثالث، والتدريب، والأبحاث، حيث يقدّم خدمات شاملة لطبّ العيون دعمًا للرعاية المتكاملة للعيون التي ترتكز على الأفراد وأفضل الممارسات الدولية.

