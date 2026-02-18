Rétablir la vision : La technologie de RV primée de HelpMeSee permet d'élargir la réponse humanitaire à la crise de la cataracte en Afrique

JERSEY CITY, N.J., 18 février 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avertit que la couverture mondiale de la chirurgie de la cataracte a peu de chances d'atteindre les objectifs de 2030 sans une accélération urgente, HelpMeSee a été récompensé par cinq prix d'or dans le cadre des 2025 Brandon Hall Group Excellence in Technology Awards™. Cette reconnaissance met en lumière une plateforme de formation basée sur la simulation, conçue pour combler le manque de capacité de traitement de la cataracte dans le monde et redonner la vue aux régions mal desservies.

Jon Pollack, Chief of Training Operations at HelpMeSee, accepts five Gold awards in the 2025 Brandon Hall Group Excellence in Technology Awards™ in West Palm Beach, Florida.

La cataracte reste la principale cause de cécité dans le monde. Dans sa déclaration du 11 février 2026, l'OMS a souligné que les taux de chirurgie actuels en Afrique sont insuffisants pour répondre à la demande croissante, citant des pénuries critiques de personnel qualifié. Le système primé de HelpMeSee s'attaque directement à cette crise en fournissant un environnement évolutif à "risque zéro" pour que les stagiaires puissent maîtriser une chirurgie de la cataracte par petite incision manuelle (MSICS) de grande qualité et très peu coûteuse.

HelpMeSee développe activement les capacités chirurgicales en Afrique, avec des centres de formation établis en Tanzanie, à Madagascar, au Ghana et au Nigeria, et d'autres partenariats en cours de développement sur le continent. Ces centres servent de pôles régionaux pour accélérer la formation MSICS et développer une expertise chirurgicale locale durable.

HelpMeSee a été récompensé par cinq prix Gold et la liste des gagnants est disponible à l'adresse suivante : https://excellenceawards.brandonhall.com/winners/

"Notre mission est d'éliminer la cécité due à la cataracte en augmentant considérablement la formation à la chirurgie de la cataracte par incision manuelle (MSICS) de haute qualité et à très faible coût dans le monde entier", a déclaré Doug May, directeur de l'exploitation de HelpMeSee. "Cette reconnaissance confirme que notre technologie n'est pas seulement innovante, mais qu'elle constitue un outil humanitaire essentiel. En répondant à l'appel de l'OMS en faveur d'une accélération chirurgicale, nous veillons à ce que la géographie ne détermine plus le droit d'une personne à voir".

Alors que l'OMS souligne le besoin urgent de capacités chirurgicales en Afrique, HelpMeSee propose des solutions de formation pour développer les compétences chirurgicales le plus efficacement possible dans un environnement virtuel et sans risque. Les cinq prix Gold décernés par le Brandon Hall Group confirment que la formation modulable et basée sur la technologie n'est pas seulement innovante, elle est essentielle.

Au-delà de la réalisation technique, cette reconnaissance souligne une avancée dans le domaine de l'équité en matière de santé. Les stagiaires suivent un programme d'apprentissage en ligne rigoureux avant de passer à une formation intensive sur simulateur avec instructeur. Ils effectuent des centaines de simulations pour chaque étape de la procédure MSICS avant d'opérer un patient, ce qui permet de gagner en précision, en confiance et en cohérence. Cette approche structurée permet aux stagiaires en chirurgie d'acquérir des compétences beaucoup plus rapidement que les modèles de formation traditionnels.

À propos de HelpMeSee

Dans un monde où 100 millions de personnes sont aveugles ou malvoyantes à cause de la cataracte, HelpMeSee, une organisation à but non lucratif relevant de l'IRS 501(c)(3), a pour mission mondiale d'éradiquer la cécité due à la cataracte en développant la formation à la chirurgie manuelle de la cataracte par petite incision (MSICS). Cette procédure sûre et relativement rapide permet d'obtenir des résultats probants à moindre coût. Le système de formation HelpMeSee MSICS comprend une simulation de réalité virtuelle haute fidélité avec retour haptique, des didacticiels sophistiqués, des systèmes de gestion de l'apprentissage et des aides électroniques à l'apprentissage.

HelpMeSee a été fondé par Al et Jim Ueltschi, qui ont imaginé de construire le système de formation MSICS en incorporant de nombreuses méthodes et techniques utilisées avec succès dans la formation des pilotes commerciaux. Cofondateur d'Orbis International et de FlightSafety International, Al Ueltschi était une icône de l'industrie aéronautique et se consacrait à la lutte contre la cécité évitable dans les pays en développement. HelpMeSee forme des MSICS de haute qualité et à très faible coût pour s'assurer que toutes les communautés ont accès à des traitements abordables qui restaurent la vue. Avec plus de 40 simulateurs et 15 centres de formation dans le monde, HelpMeSee s'associe à des gouvernements, des universités et des innovateurs pour lutter contre la crise mondiale de la cécité due à la cataracte. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.helpmesee.org.

