منظمة HelpMeSee ومعهد Eleta Eye ومنظمة Christian Blind Mission يطلقون أول مركز تدريب على جراحة إعتام عدسة العين قائم على المحاكاة في نيجيريا لمواجهة أزمة الصحة العامة

إبادان، نيجيريا، 25 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- في إنجاز بارز لقطاع صحة العيون في أفريقيا، أعلنت منظمة HelpMeSee، بالتعاون مع معهد Eleta Eye (EEI) ومنظمة Christian Blind Mission (CBM)، عن إطلاق مركز التدريب القائم على المحاكاة من منظمة HelpMeSee في مقر معهد EEI بمدينة إبادان، نيجيريا — وهي مبادرة رائدة مُصممة لمعالجة وباء العمى الناتج عن إعتام عدسة العين في المنطقة من خلال أكثر برامج التدريب القائمة على المحاكاة شمولًا في العالم لجراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS).

Dr. Ebinum and Dr. Agbana, the first Nigerian instructors certified to teach the HelpMeSee Simulation-based Training Program.

مع وجود أكثر من 1.27 مليون شخص كفيف في نيجيريا، فإن إعتام عدسة العين مسؤول عن نحو 40% من هذه الحالات، ما يضع البلاد أمام أزمة صحية عامة مُلحّة. على الرغم من وجود أكثر من 540 طبيب عيون و17 مؤسسة تدريبية، فما يزال معدل جراحات إعتام عدسة العين (CSR) في نيجيريا عند 317 جراحة لاستعادة البصر لكل مليون نسمة سنويًا، وهو معدل أقل بكثير من المستوى المطلوب للقضاء على العمى الذي يمكن الوقاية منه.

قالت الدكتورة Nicoletta Fynn-Thompson، المديرة الطبية في HelpMeSee: "يُمثل إطلاق هذا المركز خطوة محورية". "فجراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) هي الخيار الجراحي الأكثر فاعلية وقابلية للتوسع والأقل تكلفة لمعالجة العمى الناتج عن إعتام عدسة العين في البيئات محدودة الموارد. ومن خلال التدريب القائم على المحاكاة على جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS)، يمكننا ضمان اكتساب جرّاحي إعتام عدسة العين المهارات والثقة اللازمة لتقديم رعاية جراحية عالية الجودة للعيون".

جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS): المعيار الذهبي لاستعادة البصر في الدول منخفضة الدخل

جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) هي أسلوب جراحي ميسور التكلفة لعلاج إعتام عدسة العين مثالي للحملات الجراحية واسعة النطاق وللمواقف حيث تكون التكلفة عائقًا رئيسيًا. على عكس تقنية استحلاب العدسة، لا تتطلب جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) أجهزةً باهظة الثمن أو كهرباء أو مستلزمات استهلاكية — ما يجعلها التقنية الأكثر إتاحة واستدامة في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (LMICs)، بما في ذلك نيجيريا.

ومع ذلك، فإن إتقان جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) يتطلب تدريبًا عمليًا صارمًا غالبًا ما يكون غير كافٍ عند استخدام الطرق التقليدية. وهنا يأتي دور برنامج التدريب القائم على المحاكاة من HelpMeSee.

قال الدكتور BGK Ajayi، الرئيس التنفيذي لمعهد Eleta Eye ورئيس مجلس إدارة مؤسسة Eleta Eye: "نحن، في Eleta، لا نعالج العمى فحسب — بل نُعِد الجيل القادم من قادة صحة العيون الذين سيعملون على الوقاية منه". "هذا التعاون يوسّع قدرتنا على تدريب عدد أكبر من الجرّاحين على جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) بكفاءة أعلى، مع الحفاظ على أعلى المعايير الجراحية لخدمة مجتمعاتنا".

باستخدام جهاز HelpMeSee لمحاكاة جراحة العيون، وهو منصة واقع افتراضي عالية الدقة مُزودة بتقنية رد الفعل اللمسي، يمكن للمتدربين إجراء مئات عمليات المحاكاة لجراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) ضمن بيئة تعليمية داعمة، مما يُعزز المهارات الحركية الدقيقة، والتنسيق بين اليد والعين، وإدارة المضاعفات دون لمس أي مريض.

قال Omoi Samuel، المدير القطري لنيجيريا في منظمة CBM: "تفخر منظمة CBM بالشراكة مع HelpMeSee ومعهد Eleta Eye في هذا المسعى المُبتكر. فعلى مدى أكثر من 50 عامًا في نيجيريا، دعمنا الحلول المحلية للوقاية من العمى، ويمثل مركز التدريب الجديد هذا خطوة قوية إلى الأمام. للقضاء على العمى الناتج عن إعتام عدسة العين، يجب أن نستثمر في تدريب يكون متاحًا، وموحد المعايير، وعالي الجودة، وقابلًا للتوسع. توفر جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي هذه الفرصة — ويضمن برنامج HelpMeSee للتدريب القائم على المحاكاة عدم تخلف أي اختصاصي في جراحة إعتام عدسة العين عن الركب".

هذا النهج القابل للتوسع يمكّن كلًا من الأطباء المقيمين وأطباء العيون الممارسين من تحقيق الجاهزية الجراحية بسرعة واتساق أكبر مقارنة بالأساليب التقليدية، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة عدد العمليات الجراحية، وتعزيز سلامة المرضى، وتقليل المضاعفات الجراحية.

موقع استراتيجي، وأثر مستدام

يقع مركز تدريب معهد EEI في مدينة إبادان، على بُعد 130 كيلومترًا فقط من لاغوس، وهو في موقع يؤهله لخدمة نيجيريا بأكملها، بل ومنطقة غرب أفريقيا ككل. يتوافق هذا المركز مع خطط العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) والوكالة الدولية للوقاية من العمى (IAPB) لتوسيع نطاق الوصول إلى جراحات إعتام عدسة العين وتنمية القوى العاملة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.



إن التدريب على جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) القائم على المحاكاة لا يُمثل مجرد تقدم تكنولوجي، بل هو ضرورة للصحة العامة. مع إطلاق هذا المركز، ترسل HelpMeSee ومعهد EEI ومنظمة CBM برسالة واضحة: أدوات القضاء على العمى الناتج عن إعتام عدسة العين في أفريقيا أصبحت متاحة — وحان وقت التحرك.

نبذة عن HelpMeSee:

في عالم يعاني فيه 100 مليون شخص من العمى أو ضعف البصر بسبب إعتام عدسة العين، فإن HelpMeSee، وهي منظمة غير ربحية بموجب تصنيف IRS 501(c)(3)، لديها مهمة عالمية هي القضاء على العمى الناتج عن إعتام عدسة العين من خلال زيادة تدريب الأطباء على جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS). تُقدم هذه العملية الآمنة والسريعة نسبيًا نتائج ناجحة بتكلفة منخفضة. يتميز نظام تدريب جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) من HelpMeSee بمحاكاة الواقع الافتراضي عالية الدقة مع استجابة لمسية، وبرامج تعليمية متطورة، وأنظمة إدارة التعلم، وأدوات تعليم إلكترونية.

تأسست HelpMeSee على يد AI Ueltschi وJim Ueltschi، اللذين تخيّلا بناء نظام تدريب جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) من خلال دمج العديد من الأساليب والتقنيات المستخدمة بنجاح في تدريب الطيارين التجاريين. وبصفته المؤسس المشارك في Orbis International والمؤسس لشركة FlightSafety International، كان Al Ueltschi أيقونة في صناعة الطيران، وكرّس جهوده لعلاج العمى القابل للوقاية في العالم النامي. تُدرِّب HelpMeSee متخصصين في جراحة إعتام عدسة العين لضمان وصول جميع المجتمعات إلى متخصصي جراحة إعتام عدسة العين بالشق الصغير اليدوي (MSICS) ذوي التدريب العالي. ومع أكثر من 40 محاكيًا و15 مركز تدريب حول العالم، تتعاون HelpMeSee مع الحكومات والجامعات والمبتكرين لمكافحة أزمة العمى الناتج عن إعتام عدسة العين على المستوى العالمي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةhttp://www.helpmesee.org .

نبذة عن معهد Eleta Eye (EEI):

معهد EEI هو مستشفى تخصصي معتمد لتدريب أطباء العيون من قِبل الكلية الوطنية النيجيرية للدراسات الطبية العليا (NPMCN) وكلية غرب أفريقيا للجراحين (WACS). قام المعهد بتدريب 9 أطباء عيون خلال السنوات الخمس الماضية، وتصل طاقته الاستيعابية إلى قبول 9 متدربين سنويًا. كما يستقبل أطباء الإقامة من مؤسسات تدريبية معتمدة أخرى في نيجيريا لإجراء فترات تدريب سريري، لا سيما في مجال جراحة إعتام عدسة العين.

والمعهد جزءٌ من مجموعة معهد Eleta Eye، وهي شبكة تضم خمس مؤسسات في منطقة الجنوب الغربي من نيجيريا، وتقدم خدمات جراحة إعتام عدسة العين بكثافة عالية. أجرت الشبكة 16,590 جراحة لإعتام عدسة العين خلال السنوات الخمس الماضية.

نبذة عن منظمة Christian Blind Mission (CBM):

منظمة CBM هي منظمة دولية للتنمية والعمل الإنساني، مكرسة لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في أفقر بلدان العالم.

عملنا في صحة العيون الشاملة

يعاني أكثر من 2.2 مليار شخص حول العالم من ضعف البصر. يمكن الوقاية من مليار حالة من هذه الحالات أو علاجها. في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يؤدي نقص الرعاية المناسبة للعيون إلى أزمة من العمى الذي يمكن الوقاية منه. يواجه ملايين الأشخاص خطر فقدان البصر أو الاستمرار في حالة ضعف الإبصار لمجرد عدم قدرتهم على الوصول إلى العلاج أو الجراحة التي يحتاجونها.

في منظمة CBM، نعلم ما الذي ينجح: الوقاية من الالتهابات المسببة للعمى، وعلاج أمراض العيون في الوقت المناسب، وإجراء العمليات الجراحية لاستعادة البصر. نحن نعمل من خلال الشركاء على تسهيل إجراء أكثر من 15 مليون جراحة لإعتام عدسة العين حول العالم. تم إجراء أكثر من 421,000 جراحة خلال العامين الماضيين فقط (2023 و2024). ومع ذلك، يجب القيام بالمزيد؛ إذ يفقد شخص ما بصره بلا داعٍ كل يوم.

في إطار إستراتيجية منظمة CBM لسد هذه الفجوة، تستثمر المنظمة بشكلٍ كبير في بناء كوادر متخصصة في مجال صحة العيون. لقد ساهمت منظمة CBM في تطوير برامج تدريب طب العيون في الدول النامية حول العالم. برامج التدريب التابعة لكلية أطباء وجراحي العيون في شرق ووسط وجنوب أفريقيا (COECSA) وكلية غرب أفريقيا للجراحين من أبرز المبادرات في أفريقيا. وقد ساعدت هذه المبادرات، التي يقودها شركاء أفارقة من أجل أفريقيا، في إنشاء برامج تدريب مستدامة وقادرة على المنافسة عالميًا؛ لزيادة أعداد أطباء العيون المؤهلين جيدًا في المنطقة.

تستثمر منظمة CBM في القوى العاملة في مجال صحة العيون على جميع مستويات النظام الصحي. ففي عام 2024، دعمنا تدريب أكثر من 25,000 موظف في مجال صحة العيون وغيره (بما في ذلك أطباء العيون، وممرضي العيون، والمسؤولين السريريين، وأخصائيي البصريات، وفاحصي الانكسار، والمعلمين، والعاملين في صحة المجتمع، ومقدمي الرعاية الصحية الأولية) حول العالم.

