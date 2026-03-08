استقرار حالة مريض أمريكي مصاب بسرطان الرئة المتقدم بفضل علاج مناعي جديد في الصين

شانغهاي، 8 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تمكّن مركز جياهوي الدولي للسرطان (Jiahui International Cancer Center - JICC) من تحقيق استقرار في حالة مريض أمريكي مصاب بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) في مرحلة متقدمة، إلى جانب مرض باركنسون، باستخدام ivonescimab، وهو علاج مناعي جديد لا يتوافر حالياً إلا في الصين.

Dr. Xuan Linli, Chief of Medical Oncology at Jiahui International Cancer Center, stands on the patient’s right. The patient’s daughter, nursing team, medical team, and caregivers are gathered together at Jiahui International Hospital.

وكان المريض، وهو في السبعينيات من عمره، قد استنفد جميع خطوط العلاج القياسية في مركز إم دي أندرسون للسرطان في الولايات المتحدة. وأوصى أطباؤه باستخدام ivonescimab، وهو أول جسم مضاد ثنائي التخصص يستهدف PD-1 وVEGF معتمد لعلاج الأورام الصلبة. وبعد استشارة عبر الفيديو جرى ترتيبها خلال أسبوع من استفسار العائلة الأول في أواخر نوفمبر، اختارت العائلة مركز جياهوي الدولي للسرطان في شانغهاي نظراً إلى خبرته متعددة التخصصات وإلى خبرة رئيسة قسم الأورام الطبية فيه، الدكتورة XUAN Linli، التي تلقت تدريبها في الولايات المتحدة.

وخلال العلاج، ظهرت لدى المريض مضاعفات مرتبطة بالمناعة استدعت تلقيه رعاية في وحدة العناية المركزة (ICU). وسارع المركز إلى تنسيق الرعاية بين طب الأورام وطب الأعصاب والرعاية الحرجة، إلى جانب الاستفادة من الرأي التخصصي للدكتور Zhou Caicun، الباحث الرئيسي لعقار ivonescimab. ومنذ ذلك الحين استقرت حالته، فيما تتركز الرعاية المستمرة على السيطرة على المرض.

وبصفته مستشفى دولياً من المستوى الثالث يرتبط بشراكة مع Massachusetts General Hospital Cancer Center، يوفر جياهوي خدمات متكاملة وسلسة للمرضى الدوليين، بدءاً من الاستشارات عن بُعد ووصولاً إلى تنسيق السفر والتحديثات المستمرة للعائلة.

وقالت ابنة المريض: "نحن ممتنون للغاية للتفاني والتعاطف والجهود الدؤوبة التي بذلها فريق جياهوي بأكمله، من الأطباء والممرضين إلى موظفي المطبخ والنظافة والفريق الدولي وموظفي الاستقبال ومساعدي الرعاية. ويود والدي، على نحو خاص، أن يعرب عن خالص شكره إلى السيدة Cui، التي اعتنت به يومياً منذ دخوله المستشفى. وإلى جانب رعايتها اليقظة له على سرير المرض، منحتْه التشجيع والراحة والأمل".

وتفتح الابتكارات الرائدة التي تشهدها الصين في طب الأورام خيارات جديدة أمام المرضى حول العالم. ويواصل مركز جياهوي الدولي للسرطان استقطاب مزيد من الاستفسارات والإحالات من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بما يعزز مكانة شانغهاي مركزاً عالمياً للرعاية المتقدمة لمرضى السرطان.

