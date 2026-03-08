US-Patient mit fortgeschrittenem Lungenkrebs durch neuartige Immuntherapie-Behandlung in China stabilisiert

SHANGHAI, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Das Jiahui International Cancer Center (JICC) hat einen US-Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und Parkinson-Krankheit mit Ivonescimab stabilisiert, einer neuartigen Immuntherapie, die derzeit nur in China erhältlich ist.

Dr. Xuan Linli, Chief of Medical Oncology at Jiahui International Cancer Center, stands on the patient’s right. The patient’s daughter, nursing team, medical team, and caregivers are gathered together at Jiahui International Hospital.

Der Patient im Alter von 70 Jahren hatte alle Standardbehandlungen im MD Anderson Cancer Center in den Vereinigten Staaten ausgeschöpft. Seine Ärzte empfahlen Ivonescimab, den ersten zugelassenen bispezifischen PD-1/VEGF-Antikörper für solide Tumore. Nach einer Videokonsultation Ende November, die innerhalb einer Woche nach der ersten Anfrage stattfand, entschied sich die Familie für das Jiahui International Cancer Center in Shanghai, das über multidisziplinäres Fachwissen verfügt und dessen Chefarzt für medizinische Onkologie, Dr. XUAN Linli, in den USA ausgebildet wurde.

Während der Behandlung entwickelte der Patient immunologische Komplikationen, die eine Behandlung auf der Intensivstation erforderten. Das Krebszentrum koordinierte in kürzester Zeit Onkologie, Neurologie, Intensivmedizin und den fachlichen Beitrag von Ivonescimab-Prüfarzt Dr. Zhou Caicun. Sein Zustand hat sich seither stabilisiert, und die laufende Behandlung konzentriert sich auf die Kontrolle der Krankheit.

Als internationales Tertiärkrankenhaus, das mit dem Massachusetts General Hospital Cancer Center zusammenarbeitet, bietet Jiahui nahtlose internationale Patientenpfade, von der Fernkonsultation über die Reisekoordination bis hin zur kontinuierlichen Information der Familie.

Die Tochter der Patientin sagte: „Wir sind sehr dankbar für das Engagement, das Mitgefühl und den unermüdlichen Einsatz des gesamten Jiahui-Teams: den Ärzten, Krankenschwestern, dem Küchen- und Reinigungspersonal, dem internationalen Team und der Rezeption sowie den Pflegehelfern. Mein Vater möchte sich besonders bei Frau Cui bedanken, die ihn seit seiner Aufnahme jeden Tag betreut hat. Neben ihrer aufmerksamen Pflege am Krankenbett hat sie ihn ermutigt, getröstet und ihm Hoffnung gegeben."

Chinas bahnbrechende Innovationen in der Onkologie schaffen neue Möglichkeiten für Patienten weltweit. Das JICC verzeichnet weiterhin steigende Anfragen und Überweisungen aus Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten und etabliert Shanghai als globales Zentrum für fortschrittliche Krebsbehandlung.

Die ganze Geschichte: https://jiahui.com/en/news/181

Kontakt:

Internationale Patientenbetreuung

[email protected]

WhatsApp: +852 4619 1904

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927962/Dr_Xuan_Linli_Chief_Medical_Oncology_Jiahui_International_Cancer_Center.jpg