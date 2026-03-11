Un patient américain atteint d'un cancer du poumon avancé est stabilisé par un nouveau traitement d'immunothérapie en Chine

SHANGHAI, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le Jiahui International Cancer Center (JICC) a stabilisé un patient américain atteint d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé et de la maladie de Parkinson en utilisant l'ivonescimab, une nouvelle immunothérapie actuellement disponible uniquement en Chine.

Dr. Xuan Linli, Chief of Medical Oncology at Jiahui International Cancer Center, stands on the patient’s right. The patient’s daughter, nursing team, medical team, and caregivers are gathered together at Jiahui International Hospital.

Le patient, âgé de 70 ans, avait épuisé toutes les lignes de traitement standard au MD Anderson Cancer Center aux États-Unis. Ses médecins lui ont recommandé l'ivonescimab, le premier anticorps bispécifique PD-1/VEGF approuvé pour les tumeurs solides. Après une consultation vidéo fin novembre, programmée dans la semaine suivant leur demande initiale, la famille a choisi le Jiahui International Cancer Center de Shanghai pour son expertise pluridisciplinaire et pour le Dr XUAN Linli, chef du service d'oncologie médicale formé aux États-Unis.

Au cours du traitement, le patient a développé des complications liées au système immunitaire nécessitant des soins intensifs. Le centre de cancérologie a rapidement coordonné l'oncologie, la neurologie, les soins intensifs et l'apport d'experts du Dr Zhou Caicun, chercheur principal de l'ivonescimab. Son état s'est depuis stabilisé et les soins prodigués sont axés sur le contrôle de la maladie.

En tant qu'hôpital international tertiaire partenaire du Massachusetts General Hospital Cancer Center, Jiahui offre aux patients internationaux un parcours sans faille, depuis les consultations à distance jusqu'à la coordination des voyages et l'information continue de la famille.

La fille du patient a déclaré : « Nous sommes profondément reconnaissants à toute l'équipe de Jiahui pour son dévouement, sa compassion et ses efforts inlassables : les médecins, les infirmières, le personnel de cuisine et de nettoyage, l'équipe internationale et la réception, ainsi que les aides-soignants. Mon père tient tout particulièrement à remercier chaleureusement Mme Cui, qui s'est occupée de lui tous les jours depuis son admission. Au-delà des soins attentifs qu'elle lui a prodigués, elle lui a offert encouragement, réconfort et espoir ».

Les innovations chinoises en matière d'oncologie créent de nouvelles options pour les patients du monde entier. Le JICC continue d'attirer de plus en plus de demandes et de références d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient, faisant de Shanghai une plaque tournante mondiale pour les soins avancés en cancérologie.

L'histoire complète : https://jiahui.com/en/news/181

Contact :

Services aux patients internationaux

[email protected]

WhatsApp : +852 4619 1904

