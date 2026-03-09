Un paciente estadounidense recibe un nuevo tratamiento de inmunoterapia para el cáncer de pulmón en China

- Un paciente estadounidense con cáncer de pulmón avanzado ha sido estabilizado mediante un nuevo tratamiento de inmunoterapia en China

SHANGHÁI, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro Internacional de Cáncer Jiahui (JICC) ha estabilizado a un paciente estadounidense con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado y enfermedad de Parkinson utilizando ivonescimab, una nueva inmunoterapia actualmente disponible solo en China.

Dr. Xuan Linli, Chief of Medical Oncology at Jiahui International Cancer Center, stands on the patient’s right. The patient’s daughter, nursing team, medical team, and caregivers are gathered together at Jiahui International Hospital.

El paciente, de unos 70 años, había agotado todos los tratamientos habituales en el MD Anderson Cancer Center de Estados Unidos. Sus médicos le recomendaron ivonescimab, el primer anticuerpo biespecífico PD 1/VEGF aprobado para tumores sólidos. Tras una videoconsulta a finales de noviembre, programada una semana después de su consulta inicial, la familia eligió el Jiahui International Cancer Center de Shanghái por su experiencia multidisciplinaria y su doctor XUAN Linli, jefe de Oncología Médica con formación en Estados Unidos.

Durante el tratamiento, el paciente desarrolló complicaciones inmunológicas que requirieron atención en la UCI. El centro oncológico coordinó rápidamente las actividades de oncología, neurología y cuidados intensivos, así como la colaboración experta del doctor Zhou Caicun, investigador principal de ivonescimab. Desde entonces, su estado se ha estabilizado y la atención continua se centra en el control de la enfermedad.

Como hospital terciario internacional asociado con el Centro Oncológico del Hospital General de Massachusetts, Jiahui ofrece vías fluidas para pacientes internacionales, desde consultas remotas hasta coordinación de viajes y actualizaciones familiares continuas.

La hija del paciente dijo: "Estamos profundamente agradecidos por la dedicación, la compasión y el esfuerzo incansable de todo el equipo de Jiahui: los médicos, las enfermeras, el personal de cocina y limpieza, el equipo internacional y la recepción, y los auxiliares de enfermería. Mi padre desea expresar especialmente su más sincero agradecimiento a la sra. Cui, quien lo ha cuidado a diario desde su ingreso. Además de su atenta atención, le ha brindado ánimo, consuelo y esperanza".

Las innovaciones oncológicas revolucionarias de China están creando nuevas opciones para pacientes de todo el mundo. El JICC sigue atrayendo cada vez más consultas y derivaciones de Norteamérica, Europa, Asia y Oriente Medio, consolidando a Shanghái como un centro global para la atención oncológica avanzada.

La historia completa está disponible aquí: https://jiahui.com/en/news/181

