استمتعوا بالحفلات الموسيقية في أي مكان مع مجموعة مكبرات الصوت المحمولة LG xboom

حلول صوتية متعددة الاستخدامات تناسب جميع أنماط الحياة والمناسبات

توفر مجموعة مكبرات الصوت المحمولة xboom من "إل جي" أداءً صوتياً لا مثيل له بتصاميم صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام تناسب جميع الأوقات.

يرتقي كل مكبر صوت بتجربة الاستماع إلى آفاق جديدة، سواء في المغامرات الخارجية أو خلال الاستماع العادي أو حتى في أجواء الحفلات.

تضم المجموعة مكبرات صوت تناسب الجميع، بدءاً من مكبر الصوت xboom Go فائق الصغر وصولاً إلى مكبر الصوت xboom Stage301 المتميز والنابض بالحياة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تُقدّم إل جي إلكترونيكس سلسلة مكبرات الصوت المحمولة xboom، الرفيق الأمثل للصوت، والمصممة لتوفير صوت فائق الجودة وتجربة الاستخدامات المتعددة المذهلة في أي مناسبة. وسواء كان تجمعاً منزلياً أو احتفالاً داخلياً أو رحلة برية في عطلة نهاية الأسبوع أو حتى للاسترخاء في المنزل، فإن مكبرات الصوت xboom من "إل جي" مصممة لأداء ديناميكي واستخدام بغاية السهولة.

وبفضل خياراتها المحمولة التي تلبي مختلف الاحتياجات والمناسبات، بدءاً من التصاميم المدمجة وصولاً إلى مكبرات الصوت الجاهزة للحفلات، تجمع سلسلة xboom بين قوة الصوت وسهولة الاستخدام في حلول أنيقة وعصرية. وتدعم هذه السلسلة اللحظات الاجتماعية والتجمعات اليومية بشكل مثالي، موفرةً حلولاً ترفيهية متعددة الاستخدامات في مختلف الأماكن.

تعرفوا على سلسلة مكبرات الصوت LG xboom

• مكبر الصوت xboom GO (XG2TBK): صغير الحجم لمغامراتكم اليومية:

يُعدّ مكبر الصوت xboom Go الخيار الأمثل للتنقل، فهو خفيف الوزن وسهل الحمل، مما يجعله رفيقاً مثالياً للسفر والنزهات والتجمعات العفوية. يجمع xboom Go بين الأداء المتميز والتصميم العملي المناسب للحظات العفوية بفضل صوته القوي وعمر بطاريته الطويل.

• مكبر الصوت xboom Grab: أنيق وسهل الحمل:

صُمم مكبر الصوت xboom Grab ليضفي لمسة مميزة على التجمعات، حيث يوفر صوتاً غنياً بفضل مكبرات الصوت الديناميكية وتصميمه المدمج. وبفضل مظهره الجميل وسهولة استخدامه، يندمج هذا المكبر بسلاسة مع المساحات العصرية، مما يجعله إضافة أساسية للاستماع العادي أو استضافة الأصدقاء.

• مكبر الصوت xboom Bounce: نابض بالحياة ومثالي للتجمعات:

أضفوا الحيوية على حفلاتكم مع مكبر الصوت xboom Bounce الذي يقدم صوتاً قوياً ومعززاً بخبرة أسطورة الموسيقى will.i.am في ضبط الصوت. صُمم هذا المكبر المحمول خصيصاً للتجمعات الحيوية، سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة بفضل صوته الجهير المتطور والتضخيم النقي. ويتميز مكبر الصوت xboom Bounce بصغر حجمه وقوته، مما يجعله مناسباً للمنازل ورحلات السفر وأماكن التجمعات.

• مكبر الصوت xboom Stage301: صوت فائق الجودة للحظات المميزة:

لمن يرغبون في الاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية في المناسبات الكبيرة أو الاحتفالات العائلية، يوفر مكبر الصوت xboom Stage301 صوتاً غامراً وأداءً عالي الجودة في المساحات الواسعة. وبفضل مضخمات الصوت القوية وهندسة الصوت المتقنة، يُعد Stage301 خياركم الأمثل للحصول على وضوح صوتي مذهل ومتعة لا مثيل لها.

صوت يرافقكم أينما ذهبتم

تتلاءم مجموعة مكبرات الصوت LG xboom مع جميع أنماط الحياة، فهي تجمع بين التصاميم سهلة الاستخدام وأدوات التحكم البسيطة. وسواء كنتم ترغبون بتشغيل قوائم الأغاني المفضلة لديكم أو استضافة أمسيات مشاهدة الأفلام، تلبي هذه المكبرات احتياجاتكم في مختلف البيئات. اختاروا مكبر الصوت xboom Go فائق الصغر للاستمتاع بالموسيقى أثناء مغامراتكم، واقتنوا مكبر الصوت xboom Bounce لتجربة صوتية مميزة خلال لحظات الاحتفال.

تقنية متطورة للمستخدمين العصريين

سواء كنتم بحاجة إلى مزايا الاتصال السهل أو سهولة الحمل الفائقة، فإن مكبرات الصوت LG xboom مزودة بتقنية بلوتوث للاقتران المريح مع الأجهزة وتصاميم تعمل بالبطارية وإعدادات تحكم بسيطة. والمرونة هي جوهر كل طراز، مما يضمن لكم الاستمتاع بصوت نقي أثناء التنقل.

مثالية للتجمعات والترفيه اليومي

توفر مكبرات الصوت LG xboom تجربة ترفيهية مميزة خلال تجمع الناس في الأماكن المغلقة وقضاء الأوقات العائلية الممتعة والمناسبات الاجتماعية. وتقدم صوتاً عالي الجودة وتتناسب بسلاسة مع أي بيئة، من جلسات الكاريوكي مع مكبر الصوت Stage301 إلى الاستماع للموسيقى في المنزل.

تعيد مكبرات صوت xboom تعريف طريقة استمتاع الأفراد بتشغيل الموسيقى والصوت بسهولة تامة بفضل تصاميمها المتينة وأدائها القوي وميزاتها التي تتناسب مع مختلف المناسبات.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2964249/LG_xboom.jpg