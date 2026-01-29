افتتاح التسجيل لمؤتمر CHCC 2026، وهو منصة متكاملة لحلول إنشاء المستشفيات والتطبيقات العملية

تيانجين، الصين, 29 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- ستُعقد الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الصين لبناء المستشفيات والمعرض الدولي لبناء وتطوير البنية التحتية للمستشفيات (CHCC 2026)، وهو حدث مرموق عالميًا في إنشاء المستشفيات، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو 2026 في المركز الوطني للمؤتمرات والمعارض (تيانجين) في الصين.

بعد عقده بنجاح على مدار 26 دورة متتالية، تطوّر مؤتمر CHCC ليصبح منصة صناعية معترفًا بها على نطاق واسع في قطاع إنشاء المستشفيات، حيث يجمع بين الرؤى الأكاديمية وممارسات الصناعة. يوفّر الحدث منصة متكاملة لمتخصصي البنية التحتية للرعاية الصحية؛ لأجل التعلّم، وبناء العلاقات المهنية، واستكشاف حلول عملية.

سيضم مؤتمر CHCC 2026 معرضًا يمتد على مساحة تزيد عن 100,000 متر مربع، ويقدم حلولًا من أكثر من 800 مورّدٍ مؤهل من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 60,000 زائر متخصص، وما يزيد على 150 وافدًا. بالتوازي مع المعرض، سيستضيف برنامج المؤتمر أكثر من 100 منتدى بمشاركة أكثر من 1,000 متحدث، مع توقع حضور يتجاوز 10,000 مشارك.

صُمّم مؤتمر CHCC 2026 ليقدّم تجربة غامرة قائمة على حالات الاستخدام العملية، حيث تم تنظيمه ضمن ثمانية أجنحة بمواضيع مختلفة تغطي مجالات الكفاءة التشغيلية، والابتكار في الأنظمة الطبية المتخصصة، وأنظمة المباني المتكاملة، والبيئات الداخلية، وتحديثات المساحات السريرية، وهندسة الغرف النظيفة، وأجنحة التنويم، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. داخل هذه القاعات، ستقوم 40 منطقة عرض بتغطية عملية توريد وإنشاء المستشفيات المتكاملة، بدءًا من تخطيط وتصميم المستشفيات، مرورًا بالأنظمة الميكانيكية والكهربائية، والتشطيب الداخلي، وحلول الهندسة الطبية المتخصصة، والمعدات الطبية، والروبوتات الطبية، وعمليات المستشفيات المدعومة رقميًا، وصولًا إلى إدارة الخدمات اللوجستية والعمليات. ومعًا، سيقدمون الآلاف من الحلول المتكاملة الجاهزة للتطبيق التي تُشكّل مستقبل البنية التحتية الحديثة للرعاية الصحية.

لماذا يجب حضور مؤتمر CHCC 2026؟

1. الوصول إلى حلول متكاملة لإنشاء المستشفيات عبر منصة شاملة واحدة

2. الحصول على رؤى من أكثر من 1000 خبير حول الاتجاهات ودراسات الحالة والممارسات الناشئة في إنشاء المستشفيات

3. المشاركة في أنشطة حصرية، بما في ذلك حفل جوائز مؤتمر CHCC، والتدريب قبل المؤتمر، وجولات في المستشفيات، وإطلاق الكتب، وجلسات حوارية مع القيادات

قالت Athena، رئيسة مجموعة China German Hortig-rohrpost: "يمثل هذا العام (2025) عامنا الخامس على التوالي من المشاركة في مؤتمر CHCC. لقد كانت كل دورة تجربة لا تُنسى! مؤتمر CHCC هو منصة قوية للتواصل ونمو الأعمال على المستوى العالمي، حيث يوفّر حلولًا مبتكرة وفرصًا فريدة. وإذا كنت تسعى إلى توسيع نطاق تأثيرك أو استكشاف أسواق جديدة، فهو بلا شك يستحق التجربة".

بالتوازي مع المعرض، سيقدّم برنامج المؤتمر تغطية شاملة عبر عملية إنشاء المستشفيات، مع طرح رؤى مستقبلية ونقاشات مُتعمّقة عبر سبعة محاور رئيسية تشمل: البنية التحتية للرعاية الصحية، وعمليات المستشفيات المدعومة رقميًا، والرعاية الطبية ورعاية كبار السن المتكاملة، والهندسة الطبية، وإدارة مرافق المستشفيات والخدمات اللوجستية، والروبوتات الطبية، وتطوير التخصصات السريرية.

يدعو مؤتمر CHCC 2026 المتخصصين في البنية التحتية للرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم إلى زيارة المعرض والمشاركة في هذا الحدث المحوري المُخصص لتخطيط وإنشاء وتشغيل مرافق الرعاية الصحية الحديثة.

الموقع الرسمي: https://www.chccchina.com/en

احصل على تذكرتك المجانية للمعرض: https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=25aa73cabd5b411c9052360160ba58e3&channelUuid=dde1a7af3a0e4db68dbd6ef51c4b6a5b

الجهة المُنظِّمة للحدث:

يُنظَّم مؤتمر CHCC2026 بشكلٍ مشترك بين Zhuyitai وReed Sinopharm Exhibitions (RSE) وZ&R Exhibitions. وتجدر الإشارة إلى أن RSE هي مشروع مشترك بين Sinopharm، أكبر مجموعة رعاية صحية في الصين، وRX Global، وهي شركةٌ رائدةٌ عالميًا في تنظيم الأحداث.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2871388/image_5054076_20260255.jpg