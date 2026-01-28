CHCC 2026 mở đăng ký, cung cấp nền tảng một cửa cho các giải pháp xây dựng bệnh viện và các ứng dụng trong thực tế

THIÊN TÂN, Trung Quốc, ngày 29 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hội nghị Xây dựng Bệnh viện Trung Quốc lần thứ 27 & Triển lãm Quốc tế về Xây dựng và Hạ tầng Bệnh viện (CHCC 2026), sự kiện xây dựng bệnh viện được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 5 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia (Thiên Tân), Trung Quốc.

Được tổ chức thành công trong 26 kỳ liên tiếp, CHCC đã phát triển thành một nền tảng được công nhận rộng rãi trong ngành xây dựng bệnh viện, kết nối tri thức học thuật với thực tiễn công nghiệp. Sự kiện mang đến một nền tảng một cửa dành cho các chuyên gia hạ tầng y tế học hỏi, kết nối và khám phá các giải pháp thực tiễn.

CHCC 2026 sẽ tổ chức một triển lãm trải rộng trên diện tích hơn 100.000 mét vuông, trưng bày các giải pháp từ hơn 800 nhà cung cấp đạt chuẩn trên toàn thế giới. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút hơn 60.000 khách tham quan chuyên ngành và hơn 150 đoàn đại biểu. Song song đó, chương trình hội nghị sẽ tổ chức hơn 100 diễn đàn với sự tham gia của hơn 1.000 diễn giả, dự kiến thu hút hơn 10.000 đại biểu tham dự.

Được thiết kế như một trải nghiệm nhập vai, định hướng theo tình huống ứng dụng thực tế, CHCC 2026 được cấu trúc xung quanh tám khu trưng bày theo chủ đề, bao trùm các lĩnh vực gồm: hiệu quả vận hành, đổi mới trong hệ thống y tế chuyên sâu, hệ thống xây dựng tích hợp, môi trường nội thất, nâng cấp không gian lâm sàng, kỹ thuật phòng sạch, khu điều trị nội trú và các công nghệ AI. Trong các khu trưng bày này, 40 khu triển lãm sẽ bao trùm toàn bộ quy trình mua sắm xây dựng bệnh viện toàn diện, trải dài từ quy hoạch và thiết kế bệnh viện, hệ thống cơ điện, hoàn thiện nội thất, giải pháp kỹ thuật y tế chuyên ngành, thiết bị y tế, robot y tế, hoạt động bệnh viện được số hóa đến quản lý logistics và vận hành. Cùng nhau, họ sẽ giới thiệu hàng nghìn giải pháp tích hợp, sẵn sàng ứng dụng, góp phần định hình tương lai của hạ tầng y tế hiện đại.

Vì sao nên tham dự CHCC 2026?

1. Tiếp cận các giải pháp xây dựng bệnh viện hoàn chỉnh thông qua nền tảng một cửa

2. Thu thập những góc nhìn sâu sắc từ hơn 1000 chuyên gia về xu hướng, nghiên cứu điển hình và các thực tiễn mới nổi trong lĩnh vực xây dựng bệnh viện

3. Tham gia các hoạt động độc quyền, bao gồm Lễ trao giải CHCC, đào tạo tiền hội nghị, tham quan bệnh viện, ra mắt sách và các buổi đối thoại lãnh đạo

"Năm nay (2025) đánh dấu năm thứ năm chúng tôi tham gia CHCC. Mỗi kỳ triển lãm đều là một trải nghiệm khó quên! CHCC là một nền tảng mạnh mẽ cho truyền thông và tăng trưởng kinh doanh toàn cầu, mang đến các giải pháp sáng tạo cùng những cơ hội độc đáo. Nếu bạn đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng hoặc khám phá thị trường mới, đây chắc chắn là sự kiện đáng để tham gia", Athena, Chủ tịch China German Hortig-rohrpost Group, chia sẻ.

Được tổ chức cùng với triển lãm, chương trình hội nghị sẽ cung cấp phạm vi toàn diện về toàn bộ quá trình xây dựng bệnh viện, với các góc nhìn định hướng tương lai và thảo luận chuyên sâu xoay quanh bảy lĩnh vực trọng tâm: hạ tầng y tế, vận hành bệnh viện được số hóa, tích hợp y tế và chăm sóc người cao tuổi, kỹ thuật y tế, quản lý cơ sở vật chất và logistics bệnh viện, robot y tế và phát triển chuyên ngành lâm sàng.

CHCC 2026 trân trọng mời các chuyên gia hạ tầng y tế trên toàn thế giới đến tham quan triển lãm và tham gia sự kiện mang tính cột mốc này, dành riêng cho việc quy hoạch, xây dựng và vận hành các cơ sở y tế hiện đại.

Trang web chính thức: https://www.chccchina.com/en

Nhận vé triển lãm miễn phí: https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=25aa73cabd5b411c9052360160ba58e3&channelUuid=dde1a7af3a0e4db68dbd6ef51c4b6a5b

Đơn vị tổ chức:

CHCC2026 được phối hợp tổ chức bởi Zhuyitai, Reed Sinopharm Exhibitions (RSE) và Z&R Exhibitions. Đáng chú ý, RSE là liên doanh giữa Sinopharm, tập đoàn chăm sóc sức khỏe lớn nhất Trung Quốc và RX Global, đơn vị tổ chức sự kiện hàng đầu thế giới.

