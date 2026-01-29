Tahap Registrasi CHCC 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Platform Terpadu untuk Solusi Konstruksi Rumah Sakit dan Aplikasi Praktis

Setelah sukses digelar selama 26 tahun berturut-turut, CHCC kini berkembang sebagai ajang industri yang diakui luas di sektor konstruksi rumah sakit. Selain itu, CHCC juga menghubungkan wawasan akademik dengan praktik industri. Ajang ini menghadirkan platform terpadu bagi kalangan profesional dalam bidang infrastruktur kesehatan untuk saling belajar, memperluas jejaring, serta menjajaki solusi praktis.

CHCC 2026 memiliki area pameran seluas lebih dari 100.000 meter persegi, serta memamerkan solusi yang dibuat lebih dari 800 pemasok berkualifikasi dari seluruh dunia. Ajang ini akan dihadiri lebih dari 60.000 pengunjung profesional dan lebih dari 150 delegasi. Selain pameran, CHCC 2026 juga mengadakan lebih dari 100 forum yang menampilkan lebih dari 1.000 pembicara, serta diperkirakan dihadiri lebih dari 10.000 peserta.

Dengan format menarik berbasiskan studi kasus, CHCC 2026 terdiri atas delapan paviliun pameran tematik, mencakup efisiensi operasional, inovasi sistem medis khusus, sistem bangunan terintegrasi, lingkungan interior, peningkatan ruang klinis, rekayasa ruang bersih, bangsal rumah sakit, serta teknologi akal imitasi (AI). CHCC 2026 menghadirkan 40 zona pameran yang mencakup seluruh proses pengadaan konstruksi rumah sakit—mulai dari perencanaan dan desain, sistem mekanikal dan elektrikal, penyelesaian interior, rekayasa medis khusus, peralatan medis, robot medis, aktivitas operasional rumah sakit berbasiskan teknologi digital, hingga manajemen logistik dan operasional. Secara keseluruhan, ribuan solusi terintegrasi dan siap diterapkan akan tampil di CHCC 2026 untuk membangun masa depan infrastruktur layanan kesehatan modern.

Mengapa Anda Harus Menghadiri CHCC 2026?

1. Mengakses solusi konstruksi rumah sakit secara lengkap melalui satu platform terpadu

2. Mendapatkan perspektif penting dari lebih dari 1.000 pakar mengenai tren, studi kasus, dan praktik terbaru dalam konstruksi rumah sakit

3. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan eksklusif, termasuk CHCC Awards Ceremony, pelatihan pra-konferensi, kunjungan rumah sakit, peluncuran buku, serta diskusi kepemimpinan

"Tahun ini (2025), kami telah lima kali kali berpartisipasi di CHCC. Setiap pameran selalu menjadi pengalaman berkesan. CHCC merupakan platform komunikasi bisnis global dan pertumbuhan bisnis yang menghadirkan solusi inovatif dan peluang menarik. Bagi siapa pun yang ingin memperluas jangkauan pasar atau menjajaki pasar baru, CHCC wajib untuk diikuti," ujar Athena, President, China German Hortig-rohrpost Group.

Digelar bersamaan dengan pameran, program konferensi akan mengulas seluruh proses konstruksi rumah sakit dengan perspektif ke depan dan diskusi mendalam di tujuh bidang utama: infrastruktur layanan kesehatan, aktivitas operasional rumah sakit berbasiskan teknologi digital, integrasi layanan medis dan perawatan lansia, rekayasa medis, fasilitas rumah sakit dan manajemen logistik, robotika medis, serta pengembangan disiplin klinis.

CHCC 2026 mengundang para profesional infrastruktur kesehatan dari seluruh dunia untuk mengunjungi pameran dan berpartisipasi dalam ajang penting yang mengulas perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian fasilitas layanan kesehatan modern.

Situs Resmi: https://www.chccchina.com/en

Dapatkan tiket masuk gratis: https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=25aa73cabd5b411c9052360160ba58e3&channelUuid=dde1a7af3a0e4db68dbd6ef51c4b6a5b

Pihak Penyelenggara Acara:

CHCC 2026 digelar oleh Zhuyitai, Reed Sinopharm Exhibitions (RSE), dan Z&R Exhibitions. RSE merupakan perusahaan patungan antara Sinopharm, grup layanan kesehatan terbesar di Tiongkok, dan RX Global, penyelenggara pameran terkemuka dunia.

SOURCE CHCC