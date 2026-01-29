Конференция CHCC 2026 начинает регистрацию, предлагая универсальную платформу, посвященную решениям в области строительства больниц и их реальному применению

ТЯНЬЦЗИНЬ, Китай, 29 января 2026 г. /PRNewswire/ -- 27-я Китайская конференция по строительству больниц и Международная выставка по строительству и инфраструктуре больниц (CHCC 2026), которая является всемирно признанным мероприятием в сфере строительства больниц, пройдет с 23 по 25 мая 2026 года в Национальном выставочном и конференц-центре (Тяньцзинь) в Китае.

Успешно проведя 26 предыдущих встреч, конференция CHCC превратилась в широко признанную отраслевую платформу в секторе строительства больниц, которая объединяет научные идеи и отраслевую практику. Это мероприятие предлагает универсальную платформу для специалистов в области инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающую возможности обучения, общения и изучения практических решений.

Конференция CHCC 2026 включает выставку на площади более 100 000 кв. метров, демонстрирующую решения от более чем 800 квалифицированных поставщиков со всего мира. Ожидается, что мероприятие привлечет к посещению более 60 000 профессионалов и более 150 делегаций. Параллельно в рамках программы конференции пройдет более 100 форумов с участием более чем 1000 докладчиков, которые должны привлечь аудиторию из более чем 10 000 участников.

Задуманная как реалистичная, ориентированная на сценарии использования платформа, конференция CHCC 2026 структурирована вокруг восьми тематических павильонов, охватывающих области операционной эффективности, инноваций в специализированных медицинских системах, интегрированных систем зданий, внутренних сред, модернизации клинического пространства, проектирования чистых помещений, больничных палат и технологий искусственного интеллекта. В этих залах 40 выставочных зон будут посвящены комплексному процессу закупок для строительства больниц, включающему планирование и проектирование больниц, механические и электрические системы, внутреннюю отделку, специализированные медицинские инженерные решения, медицинское оборудование, медицинских роботов, управление больницами с поддержкой цифровых технологий, а также логистику и управление операциями. Вместе они представят тысячи интегрированных, готовых к применению решений, которые формируют будущее современной инфраструктуры здравоохранения.

Почему стоит посетить конференцию CHCC 2026?

1. Доступ к комплексным решениям в области строительства больниц на одной универсальной платформе.

2. Информация от более чем 1000 экспертов о тенденциях, сценариях применения и новых практических методах в строительстве больниц.

3. Участие в эксклюзивных мероприятиях, включая церемонию награждения CHCC, обучение перед конференцией, экскурсии по больницам, презентации книг и переговоры с руководством.

«В этом году (2025) мы пятый раз участвуем в конференции CHCC. И каждая выставка стала незабываемым опытом! Конференция CHCC — это мощная платформа для глобального делового общения и развития бизнеса, предлагающая инновационные решения и уникальные возможности. Если хотите расширить ваше влияние или изучить новые рынки, определенно стоит попробовать посетить это мероприятие», — сказала Афина (Athena), президент китайско-немецкой компании Hortig-rohrpost Group.

Программа конференции, проводимой параллельно с выставкой, обеспечит всесторонний охват процесса строительства больниц, включая перспективные идеи и углубленные обсуждения по семи основным направлениям: инфраструктура здравоохранения, управление больницами с поддержкой цифровых технологий, интегрированная медицинская помощь и уход за пожилыми людьми, медицинские инженерные системы, управление больничными объектами и логистикой, медицинская робототехника и развитие клинических дисциплин.

Конференция CHCC 2026 приглашает специалистов в области инфраструктуры здравоохранения со всего мира посетить выставку и принять участие в этом знаменательном мероприятии, посвященном планированию, строительству и эксплуатации современных медицинских учреждений.

Организаторы мероприятия

Организаторами конференции CHCC 2026 выступают Zhuyitai, Reed Sinopharm Exhibitions (RSE) и Z&R Exhibitions. Примечательно, что RSE является совместным предприятием Sinopharm, крупнейшей медицинской группы в Китае, и RX Global, ведущего мирового организатора мероприятий.

