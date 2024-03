افتتاح فندق BACCARAT & RESIDENCES MALDIVES في عام 2027

ميامي، 19 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة SH Hotels & Resorts، شركة إدارة الضيافة التي أسسها صاحب الرؤية Barry Sternlicht، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Starwood Capital Group، عن خططها لوضع معايير غير مسبوقة للفخامة والرقي في جزر المالديف مع الإطلاق المرتقب لفندقهاBaccarat Hotel & Residences Maldives في عام 2027. يمتد هذا المنتجع الفريد من نوعه على خمس جزر مترابطة، على مساحة تزيد عن 111 فدانًا في جنوب أتول ماليه، وسيضع معيارًا جديدًا للرفاهية غير المسبوقة في واحدة من أكثر وجهات السفر المرغوب بها في العالم.

BACCARAT HOTEL & RESIDENCES MALDIVES SET TO OPEN IN 2027

وقال Sternlicht: "نحن متحمسون للكشف عن فندق Baccarat Hotel & Residences Maldives، الذي يدمج الأناقة الخالدة والرقي الحديث لـ House of Baccarat، العلامة التجارية البراقة الأسطورية التي يبلغ عمرها 260 عامًا، مع روعة جزر المالديف، بجمالها الآسر المعهود. ومن خلال تصميم هذا الملاذ الاستثنائي، لا نهدف فقط إلى إنشاء موقع للإقامة، بل إلى تنظيم تجربة تحتفي بجوهر الحياة الفاخرة، مزدانة بإطلالة على جزر المالديف الخلابة."

ويقول Raul Leal، الرئيس التنفيذي لشركة SH Hotels & Resorts، الشركة الأم لفنادق ومنتجعات SH Hotels & Resorts: "يمثل مشروعنا الأول في جزر المالديف علامة فارقة لعلامة Baccarat التجارية، تغمرنا بالحماس. نحن نعمل على تشكيل هوية جديدة في منطقة معروفة بروعتها وسحرها من قبل، ونحن واثقون من أن هذا الفندق سيكون وجهة لمحبي الفخامة المطلقة في جزر المالديف."

ويقول Tristan Parker، مدير تطوير MDC Investments LLC، الشركة الشقيقة لشركة Madevco Holdings Limited (ADGM): "إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نعلن عن تعاوننا مع فنادق Baccarat، وهو اسم موقر اعتبر مرادفًا للرفاهية لأكثر من قرنين ونصف من الزمان، لتحقيق رؤيتنا في جزر المالديف. وتمثل هذه الشراكة مرحلة مهمة ومثيرة، تجعلنا جزءًا من تراث العلامة التجارية، حيث نقدم الفندق والمساكن الافتتاحية التي تحمل علامة Baccarat في منطقة آسيا والمحيط الهادئ."

يقع المنتجع على بعد رحلة قصيرة بالقارب (30 دقيقة) من مطار فيلانا الدولي في ماليه، وسيكون محاطًا جزئيًا ببحيرة مياه ضحلة ونظام شعاب مرجانية خاص به، وسيضم أكثر من 50 فيلا فندقية و53 مسكنًا خاصًا للبيع. تم تصميم فندق Baccarat Hotel & Residences Maldives من قبل شركة HKS (شركة الهندسة المعمارية العالمية الحائزة على جوائز) مع تصميمات داخلية من تصميم 1508 London (المعروفة بالتزامها بإنشاء تصميمات مخصصة وفاخرة ومبتكرة)، وسوف يمزج بسلاسة بين الأناقة المعاصرة والرقي المنمق بلمسات استوائية.

وسيضم المنتجع مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة، بدءًا من الفلل الفندقية المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم - لكل منها مسبح خاص بها - إلى المساكن الخاصة ذات المستويات التي لا مثيل لها من سُبل المعيشة الفاخرة المطلة على البحيرة أو واجهة الشاطئ المتلألئة. وللحصول على ملاذ أكثر اتساعًا، توجد قصور فخمة مكونة من ست وسبع غرف نوم في شبه جزيرة منعزلة. وتوفر قصور الجزر الخاصة المكونة من ثماني وتسع غرف نوم - وهي ملاذات حميمة محاطة بجمال جزر المالديف المذهل - قمة الفخامة والتفرد.

سوف يستمتع الضيوف بأرقى تجارب تناول الطعام التي تليق بعلامة فنادق Baccarat المرموقة، بما في ذلك المطاعم المتخصصة التي يديرها أفضل الطهاة في العالم. وإلى جانب تجارب تذوق الطعام، يعد Baccarat Hotel & Residences Maldives ضيوفه بأسلوب حياة قوامه الفخامة والتعبير الفني عبر مناطق التسوق المنسقة، وحديقة كريستالية براقة على طراز Baccarat، وسينما في الهواء الطلق تحت النجوم، ومعرض فني ومساحة للفعاليات تعرض أعمال فنانين مشهورين عالميًا، وغير ذلك الكثير. وكذلك سوف يستمتع عشاق الرياضة بعروض متنوعة، بما في ذلك ملعب جولف من تسع حفر وملاعب تنس ورحلات صيد الأسماك المالديفية التقليدية والغطس وسط الحياة البحرية الثرية حول الجزيرة.

وللضيوف الذين يبحثون عن الهدوء وتجديد النشاط، سيكون ثمة منتجع صحي (سبا) مصمم بدقة تراعي كل التفاصيل. ففي مساحة الاستجمام المميزة هذه، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العلاجات الفريدة، بدءًا من جلسات التدليك العلاجية إلى علاجات تجديد شباب الوجه إلى دوائر العلاج المائي في حمامات الغطس المصممة بخبرة ومهارة. وسيتم استكمال السبا الصحي بأجنحة مخصصة لليوجا وصالة ألعاب رياضية متطورة.

وأهم من كل شيء أن المنتجع سيلتزم أيضًا بالاستدامة والمحافظة على البيئة، ما يتضح بدءًا من مركز إعادة تأهيل السلاحف وحتى المبادرات الصديقة للبيئة التي تتيح للضيوف التواصل مع الجمال الطبيعي لجزر المالديف بطريقة مسؤولة وإيجابية.

سيكون فندق Baccarat Hotel & Residences جزر المالديف مملوكًا لشركة Madevco Holdings Limited (ADGM) التي تجسد الالتزام ببناء مساكن استثنائية ترفع أنماط الحياة إلى مستويات غير مسبوقة. سيشكل Baccarat Hotel & Residences Maldives عند افتتاحه في 2027 علامة فارقة جديدة في مجال الضيافة الفاخرة، لأنه سيجمع بين الأناقة والرقي والتجارب التي لا تُنسى.

معلومات عن Baccarat Hotels & Resorts

تم إطلاق Baccarat Hotels & Resorts في عام 2015 في نيويورك، وهو أول فندق ورائد عالمي لعلامة Baccarat التجارية للكريستال الفاخر، التي يزيد عمرها عن ربع قرن. يقع الفندق في الجهة المقابلة لمتحف Museum of Modern وعلى بعد خطوات من أماكن التسوق المترفة في Fifth Avenue، وتم تصميم غرف وأجنحة الضيوف البالغ عددها 114 غرفة وجناحًا بتشطيبات فخمة واهتمام حرفي بالتفاصيل، على نحو يُسعد الأبصار والقلوب. لطالما كان اسم Baccarat مرادفًا للأناقة الملكية: الملوك والملكات والسلاطين والقياصرة والأباطرة ونجوم العصر الحديث. وتشتهر منتجاته الفنية المتلألئة بأناقتها وأصالتها، وتضيف رونقًا باهرًا للولائم والاحتفالات الأكثر فخامة على الإطلاق. وبمهارة وخبرة، تنقل Baccarat جوهرها إلى الثقافة المعاصرة، بينما تواصل الافتخار بتاريخها. لقد حصل فندق Baccarat Hotel New York على جائزة Forbes Five Star المرموقة وجائزة AAA (جمعية السيارات الأمريكية) الخمس الماسية. ولدى العلامة التجارية حاليًا مشاريع قيد التطوير في بريكل (ميامي)، وفلورنسا، ودبي، والرياض (DGDA)، وروما، وجزر المالديف. للمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة www.baccarathotels.com.

نبذة عن SH Hotels & Resorts

تعد SH Hotels & Resorts، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الاستثمار الخاص العالمية Starwood Capital Group، هي شركة إدارة العلامات التجارية الفندقية المستدامة التي تدير ‎1 Hotels‏، وهي علامة تجارية مستوحاة من أسلوب الحياة المستوحى من الطبيعة تم إطلاقها في عام 2015 بسلسلة فنادق في ساوث بيتش ومانهاتن وتشمل الآن جسر بروكلين وويست هوليود، وسانيا (الصين)، وتورنتو، وسان فرانسيسكو، وناشفيل، والفندق الرئيسي الذي تم افتتاحه مؤخرًا في خليج هانالي، وأول عقار أوروبي للعلامة التجارية في مايفير (لندن)، مع مشاريع قيد التطوير في كابو سان لوكاس، وباريس، وإيلوندا هيلز ( كريت)، وأوستن، وكوبنهاغن، والرياض، وملبورن، وسياتل وسان ميغيل دي الليندي؛ وتدير أيضًا Baccarat Hotels & Resorts، العلامة التجارية الفاخرة التي ظهرت لأول مرة في مارس 2015 مع افتتاح فندقها الرائد في نيويورك، مع مشاريع قيد التطوير في بريكل (ميامي)، وفلورنسا، والرياض، ودبي، وروما وجزر المالديف؛ وفنادق Treehouse، التي تم افتتاحها لأول مرة في لندن عام 2019، مع مشاريع قيد التطوير في مانشستر وسليكون فالي وبريكل (ميامي) والرياض وأديلايد. ومن خلال الاستفادة من خبرتها التسويقية والتصميمية والتشغيلية والتكنولوجية، تعد SH Hotels & Resorts القوة الدافعة وراء بعض العلامات التجارية الفندقية الأكثر ابتكارًا ونشاطًا في العالم. للمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة www.shhotelsandresorts.com

معلومات عن Madevco Holdings Limited (الجهة المالكة للمشروع)

تقوم شركة Madevco Holdings Limited (ADGM)، الرائدة في التميز بدءًا من الفكرة وحتى التنفيذ، بتنسيق سيمفونية من الابتكار عبر كل تفصيلة في عملية التطوير. ومن خلال الدقة والبراعة الفنية، نقوم بتشكيل مساحات المعيشة الفخمة التي تضع تصورًا جديدًا للمعايير العالمية. وينعكس التزامنا الثابت بالتميز في نهجنا الشامل، حيث نقوم بتجميع كادر من الخبراء الرائدين في الصناعة، وتوجيه المشاريع بسلاسة من البداية إلى الاكتمال. تتصور شركة Madevco Holdings وتقدم وحدات سكنية استثنائية تمثل نماذج للرقي، وتنقل جودة أسلوب الحياة إلى آفاق غير مسبوقة.

معلومات عن شركة MDC Investments LLC (الجهة المطورة للمشروع)

تأسست شركة MDC Investments LLC لتكون شركة رائدة عالميًا في مجال التطوير السكني والضيافة الفاخرة، بقيادة الرئيس التنفيذي Zayan Salih. تشتهر شركة MDC Investments بالتزامها الراسخ بالتميز، وتتمثل في تقديم تجارب معيشية مميزة تضع معايير جديدة للرفاهية. مع مجموعة كبيرة من مشروعات التطوير تمتد عبر القارات، ومع خبرة تطوير واسعة النطاق في جزر المالديف بين فريق الإدارة، تتعاون الشركة بسلاسة مع شركتها الشقيقة، Madevco Holdings، لدمج الموارد والخبرات. وانطلاقًا من الابتكار والشغف لتحقيق الكمال، تواصل MDC Investments وضع معايير جديدة في مجال الحياة الفاخرة على نطاق عالمي.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/786192/SH_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2363955/SH_Hotels_Resorts_Logo.jpg