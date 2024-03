Baccarat Hotel & Residences Maldives abrirá en 2027

MIAMI, 18 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- SH Hotels & Resorts, la empresa de gestión hotelera fundada por el visionario Barry Sternlicht, presidente y consejero delegado de Starwood Capital Group, anunció hoy planes para redefinir el lujo y la sofisticación en las Maldivas con el próximo debut de Baccarat Hotel & Residences Maldives en 2027. Abarcando cinco islas interconectadas en más de 111 acres en el atolón sur de Malé, este complejo único establecerá un nuevo estándar de lujo sin precedentes en uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo.

"Estamos entusiasmados de presentar Baccarat Hotel & Residences Maldives, que fusiona la elegancia atemporal y la sofisticación moderna de House of Baccarat, la legendaria marca de cristal de 260 años de antigüedad, con las Maldivas, un lugar que es sinónimo de paraíso", dijo Sternlicht. "Al crear este retiro extraordinario, nuestro objetivo no es solo crear un lugar donde hospedarse, sino también crear una experiencia que celebre la esencia de la vida de lujo con el impresionante telón de fondo de las Maldivas".

"Nuestro debut en las Maldivas marca un hito emocionante para la marca Baccarat", afirmó Raúl Leal, consejero delegado de SH Hotels & Resorts, la empresa matriz de Baccarat Hotels & Resorts. "Estamos dando forma a una nueva identidad en una región que ya es notable y estamos seguros de que esta propiedad definirá el lujo supremo en las Maldivas".

"Es un inmenso orgullo anunciar nuestra colaboración con Baccarat Hotels, un nombre venerado sinónimo de lujo durante más de dos siglos y medio, para hacer realidad nuestra visión en las Maldivas", dijo Tristan Parker, director de desarrollo de MDC Investments LLC, una empresa hermana de Madevco Holdings Limited (ADGM). "Esta asociación supone un capítulo emocionante a medida que nos convertimos en parte del legado de la marca, presentando el hotel y residencias inaugurales de la marca Baccarat en Asia Pacífico."

Ubicado a un corto viaje en barco (30 minutos) desde el Aeropuerto Internacional Velana de Malé, el complejo estará parcialmente rodeado por su propia laguna de aguas poco profundas y sistema de arrecifes y ofrecerá más de 50 villas hoteleras y 53 residencias privadas a la venta. Diseñado por HKS (una firma de arquitectura global galardonada) con interiores de 1508 London (conocida por su compromiso de crear diseños personalizados, lujosos e innovadores), Baccarat Hotel & Residences Maldives combinará a la perfección la elegancia contemporánea con la sofisticación tropical.

El complejo contará con una amplia gama de alojamientos, desde villas de hotel de una a tres habitaciones, cada una con su propia piscina privada, hasta residencias privadas con niveles incomparables de vida de lujo con vistas a la laguna o la prístina playa. Para un retiro más amplio, hay lujosas mansiones de seis y siete habitaciones en una península aislada. Las Private Islands de ocho y nueve habitaciones, escapadas íntimas rodeadas de la espectacular belleza de las Maldivas, ofrecen el pináculo del lujo y la exclusividad.

Los huéspedes se deleitarán con las mejores experiencias gastronómicas propias de la prestigiosa marca Baccarat Hotels, incluidos restaurantes de especialidades dirigidos por algunos de los mejores chefs del mundo. Más allá de los caprichos gastronómicos, Baccarat Hotel & Residences Maldives promete un estilo de vida de lujo y expresión artística con espacios comerciales cuidadosamente seleccionados, un jardín de cristal con temática de Baccarat, un cine al aire libre bajo las estrellas, una galería de arte y un espacio para eventos que presenta obras de artistas de fama mundial, y más. Los entusiastas del deporte se deleitarán con todas las ofertas, incluido un campo de golf de nueve hoyos, canchas de tenis, excursiones de pesca tradicionales de las Maldivas y buceo en medio de la vibrante vida marina de la isla.

Para los huéspedes que buscan tranquilidad y rejuvenecimiento, habrá un spa de bienestar meticulosamente diseñado. En este oasis, los huéspedes pueden disfrutar de una variedad de tratamientos exclusivos, que van desde masajes terapéuticos hasta tratamientos faciales rejuvenecedores y circuitos de hidroterapia en piscinas diseñadas por expertos. El spa de bienestar se complementará con pabellones exclusivos para yoga y un gimnasio de última generación.

Por encima de todo, el resort también tendrá un compromiso con la sostenibilidad y la conservación, desde un centro de rehabilitación de tortugas hasta iniciativas ecológicas que permitan a los huéspedes conectarse con la belleza natural de las Maldivas de una manera responsable y significativa.

Baccarat Hotel & Residences Maldives será propiedad de Madevco Holdings Limited (ADGM), que ejemplifica el compromiso de construir residencias extraordinarias que elevan los estilos de vida a alturas sin precedentes. Tras su apertura en 2027, Baccarat Hotel & Residences Maldives marcará un nuevo hito en la hospitalidad de lujo, combinando elegancia, sofisticación y experiencias inolvidables.

Acerca de Baccarat Hotels & Resorts

Baccarat Hotels & Resorts, inaugurado en 2015 en Nueva York, es el primer hotel y buque insignia mundial de la marca de cristal Baccarat de más de un cuarto de siglo de antigüedad. Justo enfrente del Museo de Arte Moderno y a pasos de las legendarias tiendas de la Quinta Avenida, las 114 habitaciones y suites exquisitamente decoradas están diseñadas para deleitar los sentidos con acabados lujosos y atención artesanal al detalle. El nombre Baccarat ha sido durante mucho tiempo sinónimo de realeza: reyes y reinas, sultanes y zares, magnates y estrellas modernas. Sus relucientes objetos de arte se definen por su elegancia y autenticidad, y se utilizan en las más suntuosas comidas y celebraciones de la vida. Baccarat está traduciendo su esencia a la cultura contemporánea, sin dejar de rendir homenaje a su historia. Baccarat Hotel New York ha obtenido los prestigiosos premios Forbes Five Star y AAA (American Automobile Association) Five Diamond. Actualmente la marca tiene proyectos en desarrollo en Brickell (Miami), Florencia, Dubái, Riad (DGDA), Roma y Maldivas. Para más información, visite www.baccarathotels.com.

Acerca de SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, una filial de la firma global de inversión privada Starwood Capital Group, es una empresa de gestión de marcas hoteleras sostenibles que opera 1 Hotels, una marca de estilo de vida inspirada en la naturaleza que se lanzó en 2015 con propiedades en South Beach y Manhattan y ahora incluye Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (China), Toronto, San Francisco, Nashville, la recientemente inaugurada propiedad insignia Hanalei Bay y la primera propiedad europea de la marca en Mayfair (Londres), con proyectos en desarrollo en Cabo San Lucas, París, Elounda Hills (Creta), Austin, Copenhague, Riad, Melbourne, Seattle y San Miguel de Allende; Baccarat Hotels & Resorts, una marca de lujo que debutó en marzo de 2015 con la apertura de su propiedad insignia en Nueva York, con proyectos en desarrollo en Brickell (Miami), Florencia, Riad, Dubái, Roma y Maldivas; y Treehouse Hotels, que se estrenó en Londres en 2019 y con proyectos en desarrollo en Mánchester, Silicon Valley, Brickell (Miami), Adelaida y Riad. Aprovechando su experiencia en marketing, diseño, operaciones y tecnología, SH Hotels & Resorts es la fuerza detrás de algunas de las marcas hoteleras más rompedoras y dinámicas del mundo. Para más información, visite www.shhotelsandresorts.com

Acerca de Madevco Holdings Limited (Dueño del proyecto)

Siendo pionera en la excelencia desde el concepto hasta la realización, Madevco Holdings Limited (ADGM) orquesta una sinfonía de innovación en cada matiz del proceso de desarrollo. Con precisión y arte, damos forma meticulosamente a opulentos espacios habitables que redefinen los estándares globales. Nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia se refleja en nuestro enfoque holístico, donde reunimos un grupo de expertos líderes en la industria, guiando proyectos sin problemas desde el inicio hasta la finalización. Madevco Holdings imagina y ofrece residencias extraordinarias que destacan como modelos de sofisticación, elevando los estilos de vida a alturas sin precedentes.

Acerca de MDC Investments LLC (Desarrollador)

MDC Investments LLC, establecido para ser un líder mundial en desarrollo residencial y hotelero de lujo, encabezado por el consejero delegado Zayan Salih. Reconocido por su inquebrantable compromiso con la excelencia, el espíritu de MDC Investments es ofrecer experiencias de vida icónicas que redefinan el lujo. Con una cartera de desarrollo que abarca todos los continentes y con una amplia experiencia de desarrollo en las Maldivas entre el equipo directivo. La empresa colabora perfectamente con su empresa hermana, Madevco Holdings, para integrar recursos y experiencia. Impulsada por la innovación y la pasión por la perfección, MDC Investments continúa estableciendo nuevos puntos de referencia en la vida de lujo a una escala global.

