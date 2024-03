BACCARAT HOTEL & RESIDENCES MALDIVES SOLL 2027 ERÖFFNET WERDEN

MIAMI, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- SH Hotels & Resorts, das von dem Visionär Barry Sternlicht, Vorstandsvorsitzender und CEO der Starwood Capital Group, gegründete Unternehmen für Hotelmanagement, gab heute Pläne bekannt, Luxus und Raffinesse auf den Malediven mit dem bevorstehenden Debüt des Baccarat Hotel & Residences Maldives im Jahr 2027 neu zu definieren. Dieses einzigartige Resort erstreckt sich über fünf miteinander verbundene Inseln auf mehr als 111 Hektar im Süd-Malé-Atoll und wird neue Maßstäbe für beispiellosen Luxus an einem der begehrtesten Reiseziele der Welt setzen.

BACCARAT HOTEL & RESIDENCES MALDIVES SET TO OPEN IN 2027

„Wir freuen uns, das Baccarat Hotel & Residences Maldives zu eröffnen, das die zeitlose Eleganz und moderne Raffinesse des Hauses Baccarat, der legendären, 260 Jahre alten Kristallglasmarke, mit den Malediven verbindet – einem Ort, der ein Synonym für das Paradies ist", so Sternlicht. „Bei der Gestaltung dieses außergewöhnlichen Refugiums geht es uns nicht nur darum, einen Ort zum Logieren zu schaffen, sondern ein Erlebnis zu kreieren, das die Essenz des Luxuslebens mit der atemberaubenden Kulisse der Malediven zelebriert."

„Unser Debüt auf den Malediven ist ein bedeutender Meilenstein für die Marke Baccarat", kommentiert Raul Leal, CEO bei SH Hotels & Resorts, der Muttergesellschaft von Baccarat Hotels & Resorts. „Wir gestalten eine neue Identität in einer bereits außergewöhnlichen Region und sind zuversichtlich, dass dieses Haus den ultimativen Luxus auf den Malediven definieren wird."

„Mit großem Stolz geben wir unsere Zusammenarbeit mit Baccarat Hotels bekannt, einem angesehenen Namen, der seit mehr als zweieinhalb Jahrhunderten als Synonym für Luxus gilt, um unsere Vision auf den Malediven zu verwirklichen", berichtet Tristan Parker, Director – Development bei MDC Investments LLC, einer Schwestergesellschaft von Madevco Holdings Limited (ADGM). „Diese Partnerschaft ist der Beginn eines neuen spannenden Kapitels, da wir Teil des Erbes der Marke werden und das erste Hotel und die ersten Residenzen der Marke Baccarat im Asien-Pazifik-Raum eröffnen."

Das Resort, das nur eine kurze Bootsfahrt (30 Minuten) vom internationalen Flughafen Velana in Malé entfernt liegt, wird teilweise um eine eigene Flachwasserlagune und ein Riffsystem herum gebaut und bietet mehr als 50 Hotelvillen und 53 Privatresidenzen zum Verkauf an. Das Baccarat Hotel & Residences Maldives wurde von HKS (einem preisgekrönten, weltweit tätigen Architekturbüro) entworfen und von 1508 London (bekannt für die Entwicklung maßgeschneiderter, luxuriöser und innovativer Designs) eingerichtet und wird moderne Eleganz nahtlos mit tropischer Raffinesse verbinden.

Das Resort bietet eine breite Palette von Unterkünften, von Hotelvillen mit ein bis drei Schlafzimmern – jede mit eigenem Pool – bis hin zu privaten Residenzen mit unvergleichlichem Luxus und Blick auf die Lagune oder unberührten Strand. Für einen ausgedehnteren Rückzugsort gibt es üppige Villen mit sechs und sieben Schlafzimmern auf einer abgelegenen Halbinsel. Die Privatinseln mit acht und neun Schlafzimmern sind intime Zufluchtsorte inmitten der spektakulären Schönheit der Malediven und der Inbegriff von Luxus und Exklusivität.

Die Gäste werden die feinsten kulinarischen Erlebnisse genießen, die der geschätzten Marke Baccarat Hotels würdig sind, einschließlich Spezialitätenrestaurants, die von einigen der weltbesten Köche geführt werden. Neben den gastronomischen Genüssen verspricht das Baccarat Hotel & Residences Maldives einen luxuriösen und künstlerischen Lebensstil mit ausgewählten Einzelhandelsgeschäften, einem Baccarat-Kristallgarten, einem Freiluftkino unter dem Sternenhimmel, einer Kunstgalerie und Veranstaltungsräumen mit Werken weltberühmter Künstler und vielem mehr. Sportbegeisterte werden sich über die vielen Angebote freuen, darunter ein Neun-Loch-Golfplatz, Tennisplätze, traditionelle maledivische Fischereiexkursionen und Schnorcheln inmitten der pulsierenden Unterwasserwelt der Insel.

Für Gäste, die Ruhe und Regeneration suchen, wird es ein sorgfältig konzipiertes Wellness-Spa geben. In dieser Oase können sich die Gäste mit einer Vielzahl von Behandlungen verwöhnen lassen, die von therapeutischen Massagen über verjüngende Gesichtsbehandlungen bis hin zu Hydrotherapiespaziergängen in fachmännisch angelegten Tauchbecken reichen. Das Wellness-Spa wird ergänzt durch spezielle Yoga-Pavillons und einen hochmodernen Fitnessraum.

Vor allem aber wird sich das Resort für Nachhaltigkeit und Naturschutz einsetzen – etwa mit einem Schildkröten-Rehabilitationszentrum oder umweltfreundlichen Initiativen, die es den Gästen ermöglichen, die natürliche Schönheit der Malediven auf verantwortungsvolle und sinnvolle Weise zu erleben.

Das Baccarat Hotel & Residences Maldives wird im Besitz der Madevco Holdings Limited (ADGM) sein, die sich dem Bau von außergewöhnlichen Residenzen verschrieben hat, die einen Lebensstil in völlig neue Sphären ermöglichen. Mit seiner Eröffnung im Jahr 2027 wird das Baccarat Hotel & Residences Maldives einen neuen Meilenstein in der Luxusgastronomie setzen und Eleganz, Raffinesse und unvergessliche Erlebnisse miteinander verbinden.

Informationen zu Baccarat Hotels & Resorts

Baccarat Hotels & Resorts wurde 2015 in New York eröffnet, dem ersten Hotel und globalen Flaggschiff für die mehr als ein Vierteljahrhundert alte Kristallglasmarke Baccarat. Direkt gegenüber dem Museum of Modern Art und nur wenige Schritte von den legendären Einkaufsmöglichkeiten der Fifth Avenue entfernt, sind die 114 exquisit ausgestatteten Gästezimmer und Suiten so gestaltet, dass sie mit ihren aufwendigen Oberflächen und ihrer handwerklichen Liebe zum Detail die Sinne erfreuen. Der Name Baccarat wird seit langem mit Königshäusern in Verbindung gebracht: Königen und Königinnen, Sultanen und Zaren, Mogulen und Stars von heute. Die glitzernden Kunstobjekte zeichnen sich durch ihre Eleganz und Authentizität aus und kommen bei den prunkvollsten Festen und Feiern des Lebens zum Einsatz. Baccarat überträgt seine Essenz in die zeitgenössische Kultur, ohne dabei seine Geschichte zu vernachlässigen. Das Baccarat Hotel New York hat die renommierten Forbes Five Star und AAA (American Automobile Association) Five Diamond Awards erhalten. Die Marke entwickelt derzeit Projekte in Brickell (Miami), Florenz, Dubai, Riad (DGDA), Rom und auf den Malediven. Weitere Informationen finden Sie unter www.baccarathotels.com.

Informationen zu SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentgesellschaft Starwood Capital Group, ist ein nachhaltiges Hotelmarkenmanagementunternehmen, das 1 Hotels betreibt, eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Häusern in South Beach und Manhattan an den Start ging. Heute umfasst sie Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (China), Toronto, San Francisco, Nashville, das kürzlich eröffnete Aushängeschild in Hanalei Bay und das erste europäische Hotel der Marke in Mayfair (London) sowie Projekte in Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Kreta), Austin, Kopenhagen, Riad, Melbourne, Seattle und San Miguel de Allende; Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihres Vorzeigeobjekts in New York debütierte und Projekte in Brickell (Miami), Florenz, Riad, Dubai, Rom und auf den Malediven entwickelt; und Treehouse Hotels, die 2019 in London Premiere feierte und Projekte in Manchester, Silicon Valley, Brickell (Miami), Riad und Adelaide entwickeln. SH Hotels & Resorts ist mit seinem Know-how in den Bereichen Marketing, Design, Betrieb und Technologie die treibende Kraft hinter einigen der bahnbrechendsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.shhotelsandresorts.com

Informationen zu Madevco Holdings Limited (Projektträger)

Madevco Holdings Limited (ADGM) ist ein Pionier, der vom Konzept bis zur Verwirklichung eine Symphonie der Innovation in jeder Phase des Entwicklungsprozesses orchestriert. Mit Präzision und Kunstfertigkeit gestalten wir opulente Lebensräume, die neue globale Maßstäbe setzen. Unser unermüdliches Engagement für Exzellenz spiegelt sich in unserem ganzheitlichen Ansatz wider, branchenführende Experten zusammenzuführen, die Projekte nahtlos von der Idee bis zur Fertigstellung begleiten. Madevco Holdings entwirft und realisiert außergewöhnliche Wohnanlagen, die als Vorbilder für Raffinesse stehen und den Lebensstil in ungeahnte Höhen heben.

Informationen zu MDC Investments LLC (Bauträger)

MDC Investments LLC wurde gegründet, um ein weltweit führendes Unternehmen für die Entwicklung von Luxuswohnungen und Gaststätten zu werden, das von CEO Zayan Salih geführt wird. MDC Investments ist für seine unermüdliches Engagement für Exzellenz bekannt und hat sich zum Ziel gesetzt, ikonische Wohnerlebnisse zu schaffen, die Luxus neu definieren. Mit einem Portfolio, das sich über mehrere Kontinente erstreckt, und langjähriger Bauerfahrung auf den Malediven im Managementteam. Das Unternehmen arbeitet nahtlos mit seinem Schwesterunternehmen Madevco Holdings zusammen, um Ressourcen und Fachwissen zu integrieren. Angetrieben von Innovation und einer Leidenschaft für Perfektion setzt MDC Investments immer wieder neue Maßstäbe für luxuriöses Wohnen auf globaler Ebene.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/786192/SH_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2363955/SH_Hotels_Resorts_Logo.jpg