اكتمال أول مشروع لإنتاج الهيدروجين من مياه البحر في الصين في مصفاة Sinopec في تشينغداو

تشينغداو، الصين, 20 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- شركة الصين للبترول والكيماويات (HKG: 0386، "Sinopec") تُكمل أول مشروع بحثي لإنتاج هيدروجين مياه البحر في الصين في مصفاة تشينغداو التابعة لها. يُدمج المشروع التحليل الكهربائي المُباشر لمياه البحر مع إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعمل بالطاقة المُتجددة، مما يُحَقق إنتاجًا يبلُغ 20 مترًا مكعبًا من الهيدروجين الأخضر في الساعة. لا يُقَدم هذا النهج المُبتكَر حلاً جديدًا للمناطق الساحلية لاستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فحسب، بل يوفر أيضًا طريقًا بديلاً للاستخدام الواسع النطاق لمياه الصرف الصناعي عالية الملوحة.

China’s First Factory-Based Seawater Hydrogen Production Project Completed at Sinopec Qingdao Refinery.

يَعتمِد المشروع نموذج تشغيل قائم على المصنع، حيث يستفيد من جزء من الكهرباء الخضراء المُولَّدة من محطة الطاقة الكهروضوئية العائمة التابعة لمصفاة تشينغداو. من خلال التحليل الكهربائي، يتم تقسيم مياه البحر إلى هيدروجين وأكسجين، مع دمج الهيدروجين المنتج بسلاسة في شبكة خطوط أنابيب مصفاة تشينغداو لاستخدامها في عمليات التكرير أو المَركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية. تتم عملية الإنتاج بأكملها ضمن إعدادات المصنع، مما يضمن الكفاءة والاستقرار التشغيلي.

يحمل إنتاج الهيدروجين من مياه البحر إمكانات كبيرة. ومن خلال تحويل مياه البحر مُباشرة إلى هيدروجين، يمكن تحويل الطاقة المُتجددة غير المستقرة والتي يصعب تخزينها إلى هيدروجين أخضر، وهو أسهل نسبيًا في عمليات التخزين والاستخدام. علاوة على ذلك، تُحافظ هذه العملية على موارد المياه العذبة الثمينة، مما يوفر مسارًا جديدًا لتطوير صناعة الطاقة الهيدروجينية،

وعلى الرغم من مزاياه، فإن إنتاج الهيدروجين من مياه البحر مصحوبًا بتحديات، حيث تحتوي مياه البحر على ما يقرب من 3% من الملح، والشوائب، مثل أيونات الكلوريد، مما يُمكِن أن يؤدي إلى تآكُل الأقطاب الكهربائية، في حين أن رواسب الكاتيونات قد تَسِد قنوات المُعدات، مما يُقَلل من الكفاءة ويسبب الضرر. نجحت مصفاة Sinopec تشينغداو، بالتعاوُن مع معهد Dalian للبترول والبتروكيماويات، في التغلُّب على هذه التحديات من خلال سلسلة من ابتكارات المُعدات المُتخصصة وتصميمات العمليات الفريدة، بما في ذلك تكنولوجيا الأقطاب المُقاوِمة للكلور، وتصميم ألواح الأقطاب عالية الأداء، ونظام تدوير مياه البحر، مما يتيح تكامُلاً سلساً بين البحث والتطبيقات العملية.

من المُتوقَّع أن يُحقِّق إنتاج الهيدروجين من مياه البحر تطبيقات صناعية واسعة النطاق في المستقبل، وتعمل شركة Sinopec على تسريع جهودها لتُصبح الشركة الرائدة في مجال الطاقة الهيدروجينية في الصين من خلال تطوير البحث وتطبيق تقنيات الهيدروجين عبر سلسلة الصناعة بأكملها.

وقد حققت Sinopec بالفعل العديد من الإنجازات، بما في ذلك النشر الناجح لمُحلل كهربائي PEM بحجم ميجاوات وتشغيل أول مشروع في الصين لخلية التحليل الكهربائي للأكسيد الصلب بقدرة 100 كيلووات، وبحلول عام 2024، أنشأت الشركة 136 محطة للتزَوُّد بالوقود الهيدروجيني، و11 مركزًا لتزويد وقود الهيدروجين، مما يؤكد التزامها بقيادة النمو عالي الجودة في قطاع الطاقة الهيدروجينية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2584898/China_s_First_Factory_Based_Seawater_Hydrogen_Production_Project_Completed_Sinopec_Qingdao.jpg

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