Chinas erstes fabrikbasiertes Meerwasser-Wasserstoff-Produktionsprojekt in der Sinopec-Raffinerie Qingdao abgeschlossen

QINGDAO, China, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") schließt in seiner Raffinerie in Qingdao Chinas erstes Forschungsprojekt zur Herstellung von Wasserstoff aus Meerwasser in einer Fabrik ab. Das Projekt integriert die direkte Meerwasserelektrolyse mit der durch erneuerbare Energien betriebenen Produktion von grünem Wasserstoff und erreicht eine stündliche Leistung von 20 Kubikmetern grünem Wasserstoff. Dieser innovative Ansatz bietet nicht nur eine neue Lösung für Küstenregionen, um erneuerbare Energie für die Produktion von grünem Wasserstoff zu nutzen, sondern stellt auch einen alternativen Weg für die ressourcenschonende Nutzung von Industrieabwässern mit hohem Salzgehalt dar.

Das Projekt basiert auf einem fabrikbasierten Betriebsmodell, bei dem ein Teil des Ökostroms aus dem schwimmenden Photovoltaik-Kraftwerk der Raffinerie Qingdao genutzt wird. Durch Elektrolyse wird Meerwasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten, wobei der erzeugte Wasserstoff nahtlos in das Pipelinenetz der Qingdao-Raffinerie integriert wird, um in Raffinerieprozessen oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen verwendet zu werden. Der gesamte Produktionsprozess findet in einer Fabrik statt, was Effizienz und Betriebsstabilität gewährleistet.

Die Produktion von Wasserstoff aus Meerwasser birgt ein erhebliches Potenzial. Durch die direkte Umwandlung von Meerwasser in Wasserstoff kann instabile und schwer speicherbare erneuerbare Energie in grünen Wasserstoff umgewandelt werden, der relativ einfach zu speichern und zu nutzen ist. Außerdem schont dieses Verfahren wertvolle Süßwasserressourcen und bietet einen neuen Weg für die Entwicklung der Wasserstoffindustrie.

Trotz ihrer Vorteile ist die Herstellung von Wasserstoff aus Meerwasser mit Herausforderungen verbunden. Meerwasser enthält etwa 3 % Salz, und Verunreinigungen wie Chloridionen können die Elektrolytelektroden korrodieren, während Kationenablagerungen die Kanäle der Geräte verstopfen können, was die Effizienz verringert und Schäden verursacht. Die Sinopec Qingdao Raffinerie hat diese Herausforderungen in Zusammenarbeit mit dem Dalian Institute of Petroleum and Petrochemicals durch eine Reihe von Innovationen bei Spezialgeräten und einzigartigen Prozessdesigns erfolgreich gemeistert, darunter eine chlorresistente Elektrodentechnologie, ein Hochleistungs-Elektrodenplattendesign und ein Meerwasserzirkulationssystem, das eine nahtlose Integration von Forschung und praktischen Anwendungen ermöglicht.

Es wird erwartet, dass die Meerwasser-Wasserstoffproduktion in Zukunft in großem Maßstab industriell genutzt werden kann. Sinopec beschleunigt seine Bemühungen, Chinas führendes Wasserstoff-Energieunternehmen zu werden, indem es die Forschung und Anwendung von Wasserstofftechnologien in der gesamten Industriekette vorantreibt.

Sinopec hat bereits mehrere Meilensteine erreicht, darunter den erfolgreichen Einsatz eines PEM-Elektrolyseurs im Megawattmaßstab und die Inbetriebnahme von Chinas erstem 100-Kilowatt-Festoxidelektrolysezellen-Projekt (SOEC). Bis 2024 wird das Unternehmen 136 Wasserstofftankstellen und 11 Wasserstoffversorgungszentren errichten und damit sein Engagement für ein qualitativ hochwertiges Wachstum des Wasserstoffsektors unter Beweis stellen.

