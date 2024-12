QINGDAO, China, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") concluiu o primeiro projeto de pesquisa de produção de hidrogênio a partir de água do mar em fábrica da China na sua refinaria de Qingdao. O projeto integra a eletrólise direta da água do mar com a produção de hidrogênio sustentável movida por energia renovável, alcançando uma produção de 20 metros cúbicos de hidrogênio sustentável por hora. Essa abordagem inovadora oferece não apenas uma nova solução para regiões costeiras utilizarem energia renovável na produção de hidrogênio sustentável, mas também fornece uma alternativa para a utilização eficaz de águas residuais industriais de alta salinidade.

Primeiro projeto de produção de hidrogênio a partir de água do mar em fábrica da China é concluído na refinaria da Sinopec em Qingdao. (PRNewsfoto/SINOPEC)

O projeto adota um modelo de operação industrial, aproveitando parte da eletricidade sustentável gerada pela estação fotovoltaica flutuante da Refinaria de Qingdao. Através da eletrólise, a água do mar é dividida em hidrogênio e oxigênio, com o hidrogênio produzido integrado de forma contínua na rede de tubulações da refinaria de Qingdao para uso em processos de refino ou veículos movidos a hidrogênio. Todo o processo de produção ocorre em um ambiente industrial, garantindo eficiência e estabilidade operacional.

A produção de hidrogênio a partir de água do mar tem um potencial significativo. Ao converter diretamente a água do mar em hidrogênio, a energia renovável instável e difícil de armazenar pode ser transformada em hidrogênio sustentável, que é relativamente mais fácil de armazenar e utilizar. Além disso, esse processo conserva preciosos recursos de água doce, oferecendo um novo caminho para o desenvolvimento do setor de energia a hidrogênio.

Apesar de suas vantagens, a produção de hidrogênio a partir de água do mar tem seus problemas. A água do mar contém aproximadamente 3% de sal, e impurezas, como íons de cloreto, podem corroer os eletrodos eletrolíticos, enquanto depósitos de cátions podem entupir os canais de equipamentos, reduzindo a eficiência e causando danos. A refinaria da Sinopec em Qingdao, em colaboração com o Instituto de Petróleo e Petroquímicos de Dalian, superou com sucesso esses desafios por meio de uma série de inovações em equipamentos especializados e designs exclusivos de processos, incluindo tecnologia de eletrodos resistentes ao cloro, design de placas de eletrodos de alto desempenho e um sistema de circulação de água do mar, permitindo uma integração perfeita de pesquisa e aplicações práticas.

Espera-se que a produção de hidrogênio a partir de água do mar atinja aplicações industriais em larga escala no futuro. A Sinopec está acelerando seus esforços para se tornar a principal empresa de energia a hidrogênio da China, avançando na pesquisa e aplicação de tecnologias de hidrogênio em toda a cadeia industrial.

A Sinopec já alcançou vários marcos, incluindo a implantação bem-sucedido de um eletrólito PEM em escala de megawatt e a inauguração do primeiro projeto de Célula de Eletrolise de Óxido Sólido (SOEC) de 100 kilowatts da China. Até 2024, a empresa estabeleceu 136 estações de abastecimento de hidrogênio e construiu 11 centros de abastecimento de combustível a hidrogênio, destacando seu compromisso de incentivar o crescimento de alta qualidade no setor de energia a hidrogênio.

