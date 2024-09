الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفلام المستدامة في مهرجان Odyssey 2024 في لندن

لندن، 24 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- شهد مساء يوم الاثنين، 16 سبتمبر، افتتاح مهرجان أفلام Odyssey لعام 2024 وتقديم جوائز Odyssey للأفلام المستدامة (Odyssey SFA) في سينما Ritzy Picturehouse في بريكسون، لندن. حضر الحدث أكثر من 160 ضيفًا من القطاعات الثقافية والتجارية.

حضر حفل توزيع الجوائز ممثلو شركة State Grid Corporation of China، ومجموعة Lenovo، ومجموعة Yili، وشركة Golden Concord Holdings، وشركة NIO، وشركة Sophie Films، وغيرهم من المنظمات الحائزة على جوائز، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للمهرجان.

يُعَدّ مهرجان Odyssey في دورته الرابعة أكبر مهرجان أفلام في المملكة المتحدة يتفاعل مع الصين العظمى والمجتمعات الصينية في جميع أنحاء العالم ويتوجه إليها. بانطلاقه كمبادرة موازية لمهرجان الأفلام السنوي، يهدف Odyssey SFA إلى تشجيع الشركات التجارية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الخيرية، والأفراد على استخدام الأفلام كوسيلة للتَفكُر في أفعالهم في مجال الاستدامة ومشاركتها مع العالم.

قُدِّم ما مجموعه 94 فيلمًا إلى مهرجان Odyssey 2024. وبعد جولتَين من الاختيار، اختير 12 فائزًا في فئات مختلفة لجوائز الأفلام المستدامة.

يمكن بث الأفلام الفائزة مجانًا على مستوى العالم عبر منصة المهرجان الرسمية لـ Odyssey.

الفائزون في مهرجان Odyssey 2024 SFA

أفضل فيلم استدامة

جائزة فيلم المساواة التعليمية

"Hello, Sci-tech Museum"

مجموعة Lenovo

جائزة فيلم الاستهلاك والإنتاج المستدام

"The Beautiful Future, Defined by Us"

شركة مجموعة Inner Mongolia Yili الصناعية المحدودة

جائزة فيلم حماية البيئة والتنوع البيولوجي

"Wind Talk"

شركة NIO

جائزة فيلم الطاقة المستدامة

"I Am Energy"

شركة Golden Concord Holdings المحدودة

جائزة فيلم التعليم النوعي المستدام

"Buggy's Sustainable City"

شركة Dalian Sophie Film المحدودة

أفضل إنتاج

"The Stories We Saw"

شركة China Auto Information Technology (Tianjin) المحدودة، الصين

"Cherish every Kilowatt-hour of Electricity"

مركز خدمة التسويق في State Grid Zhejiang

أفضل سرد قصة

"A Letter to the Cows"

شركة Jiaxing Electric Power Supply التابعة لشركة State Grid Zhejiang Electric Power المحدودة

"Hello, Mr. Deer"

شركة Hangzhou Lin'an District Power Supply التابعة لشركة State Grid Zhejiang Electric Power المحدودة

أفضل فيلم عن العمل الشبابي

"Bing's Climate Change Action Story: Pottery, Volcanoes, and Climate Change"

BingNan Li، من جامعة Shaanxi Normal

"The Mountains Answered"

Xiaoyan، من جامعة Tsinghua

"Healing Garden Project"

YiMei Li، من معهد الفنون الجميلة في سيتشوان