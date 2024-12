Les lauréats des Sustainability Film Awards d'Odyssey 2024 annoncés à Londres

LONDRES, 23 sept. 2024 /PRNewswire/ -- L'ouverture du festival du film Odyssey 2024 et la présentation des Odyssey Sustainability Film Awards (Odyssey SFA) ont eu lieu lundi soir, le 16e septembre, au Ritzy Picturehouse Cinema à Brixton, Londres. Plus de 160 invités des secteurs culturel et économique ont participé à l'événement.

Des représentants de State Grid Corporation of China, Lenovo Group, Yili Group, Golden Concord Holdings, NIO, Sophie Films et d'autres organisations primées ont assisté à la remise des prix avant l'ouverture officielle du festival.

Pour sa quatrième édition, Odyssey est le plus grand festival cinématographique du Royaume-Uni qui s'adresse à la Grande Chine et aux communautés chinoises du monde entier. Parallèlement au festival annuel du film, Odyssey SFA vise à encourager les entreprises, les ONG, les organisations caritatives et les particuliers à utiliser le film comme moyen de réflexion et de partage de leurs actions en matière de développement durable.

Au total, 94 films ont été soumis à Odyssée 2024. Après deux tours de sélection, 12 lauréats ont été sélectionnés dans différentes catégories pour les Sustainability Film Awards.

Les films gagnants peuvent être diffusés gratuitement dans le monde entier via la plateforme officielle du festival Odyssey.

Odyssée 2024 SFA GAGNANTS

LE MEILLEUR FILM SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Prix du film sur l'équité éducative

"Hello, Sci-tech Museum"

Lenovo Group

Prix du film sur la consommation et la production durables

"The Beautiful Future, Defined by Us"

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co, Ltd.

Prix du film sur la protection de l'environnement et la biodiversité

"Wind Talk"

NIO

Prix du film sur l'énergie durable

"I Am Energy"

Golden Concord Holdings Limited

Prix du film sur l'éducation à la qualité durable

"Buggy's Sustainable City"

Dalian Sophie Film Co., Ltd.

LA MEILLEURE PRODUCTION

"Les histoires que nous avons vues"

China Auto Information Technology (Tianjin) Co. Ltd, Chine

"Chérir chaque kilowattheure d'électricité"

State Grid Zhejiang Marketing Service Center

LES MEILLEURES HISTOIRES

"A Letter to the Cows"

Jiaxing Electric Power Supply Company of State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd.

"Hello, Mr. Deer"

Hangzhou Lin'an District Power Supply Company of State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd.

LE MEILLEUR FILM D'ACTION POUR LA JEUNESSE

"L'histoire de l'action de Bing en matière de changement climatique : Poterie, volcans et changement climatique"

BingNan Li, Université normale de Shaanxi

"Les montagnes ont répondu"

Xiaoyan, Université de Tsinghua

"Projet de jardin de guérison"

YiMei Li, Institut des beaux-arts du Sichuan