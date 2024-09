オデッセイ2024の持続可能性映画賞の受賞者がロンドンで発表

ロンドン、2024年9月24日 /PRNewswire/ -- オデッセイ2024映画祭の開幕とオデッセイ持続可能性映画賞(英文略称Odyssey SFA)の授賞式が、9月16日 (月)夜、ロンドンのブリクストンにあるリッツィ・ピクチャーハウス・シネマで行われました。文化およびビジネス分野から160名以上のゲストが参加しました。

中国の国家電網公司、レノボ・グループ、伊利集団、ゴールデン・コンコルド・ホールディングス、NIO、ソフィー・フィルムなどの受賞歴のある組織の代表者が、映画祭の正式な開幕に先立って授賞式に出席しました。

第4回を迎えるオデッセイ映画祭は、英国で最大の映画祭であり、グレーター・チャイナや世界中の中国コミュニティとつながっています。毎年開催される映画祭の一環として、オデッセイSFAは、企業、NGO、慈善団体、そして個人が映画を手段として持続可能性に関する取り組みを反映し、共有することを促進することを目的としています。

オデッセイ2024には合計94本の映画が応募されました。2回の選考を経て、持続可能性映画賞の各部門で12作品が受賞作として選ばれました。

受賞作品は、オデッセイの公式映画祭プラットフォームを通じて、世界中で無料で視聴できるようになっています。

オデッセイ2024 SFA受賞作品

THE BEST SUSTAINABILITY FILM(最優秀持続可能性映画賞)

Educational Equity Film Award(教育の平等映画賞)

「Hello, Sci-tech Museum(こんにちは、科学技術博物館)」

レノボ・グループ

Sustainable Consumption & Production Film Award(持続可能消費&生産映画賞)

「The Beautiful Future, Defined by Us(美しい未来、私たちが描く)」

内蒙古伊利実業集団股分有限公司

Environmental Protection & Biodiversity Film Award(環境保護&生物多様性映画賞)

「Wind Talk(風の声)」

NIO

Sustainable Energy Film Award(持続可能エネルギー映画賞)

「I Am Energy(私はエネルギー)」

ゴールデン・コンコルド・ホールディングス株式会社

Sustainable quality education Film Award(高品質持続可能教育映画賞)

「Buggy's Sustainable City(バギーの持続可能な都市)」

大連ソフィー・フィルム株式会社

THE BEST PRODUCTION(最優秀プロダクション賞)

「The Stories We Saw(私たちが見た物語)」

中国自動車情報技術(天津)有限公司

「Cherish every Kilowatt-hour of Electricity(すべてのキロワット時を大切に)」

国家電網浙江マーケティング・サービス・センター

THE BEST STORYTELLING(最優秀ストーリー・テリング賞)

「A Letter to the Cows(牛への手紙)」

国家電網浙江電力株式会社 嘉興供給会社

「Hello, Mr. Deer(こんにちは、シカさん)」

国家電網浙江電力株式会社 杭州市林安区供給会社

THE BEST YOUTH ACTION FILM(最優秀ユース・アクション映画賞)

「Bing's Climate Change Action Story: Pottery, Volcanoes, and Climate Change(ビンの気候変動アクションストーリー:陶芸、火山、そして気候変動)」

李炳南、陝西師範大学

「The Mountains Answered(山々が応えた)」

小燕、清華大学

「Healing Garden Project(ヒーリング・ガーデン・プロジェクト)」

李藝梅、四川美術学院

