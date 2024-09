Gewinner der Odyssey 2024 Sustainability Film Awards in London bekannt gegeben

LONDON, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Eröffnung des Odyssey 2024 Filmfestivals und die Verleihung der Odyssey Sustainability Film Awards (Odyssey SFA) fand am Montagabend, 16th of September, im Ritzy Picturehouse Cinema in Brixton, London, statt. An der Veranstaltung nahmen über 160 Gäste aus dem Kultur- und Wirtschaftsbereich teil.

Vertreter der State Grid Corporation of China, der Lenovo Group, der Yili Group, der Golden Concord Holdings, von NIO, Sophie Films und anderer preisgekrönter Organisationen nahmen an der Preisverleihung vor der offiziellen Eröffnung des Festivals teil.

In seiner 4. Ausgabe ist Odyssey das größte Filmfestival in Großbritannien, das sich mit dem Großraum China und den chinesischen Gemeinschaften weltweit beschäftigt. Parallel zum jährlichen Filmfestival will Odyssey SFA Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, Wohltätigkeitsorganisationen und Einzelpersonen dazu ermutigen, Filme als Medium zu nutzen, um über ihr Handeln im Bereich der Nachhaltigkeit nachzudenken und sich darüber auszutauschen.

Insgesamt wurden 94 Filme für Odyssee 2024 eingereicht. Nach zwei Auswahlrunden wurden 12 Gewinner in verschiedenen Kategorien für die Sustainability Film Awards ausgewählt.

Die Gewinnerfilme können über die offizielle Festivalplattform von Odyssey weltweit kostenlos gestreamt werden.

Odyssee 2024 SFA GEWINNER

DER BESTE NACHHALTIGKEITSFILM

Preis für Bildungsgerechtigkeit

"Hello, Sci-tech Museum"

Lenovo Group

Sustainable Consumption & Production Film Award

"The Beautiful Future, Defined by Us"

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

Umweltschutz & Biodiversität Filmpreis

"Wind Talk"

NIO

Filmpreis für nachhaltige Energie

"Ich bin Energie"

Golden Concord Holdings Limited

Filmpreis für nachhaltige Qualität

"Buggy's Sustainable City"

Dalian Sophie Film Co., Ltd.

DIE BESTE PRODUKTION

"Die Geschichten, die wir sahen"

China Auto Information Technology (Tianjin) Co., Ltd, China

"Schätzen Sie jede Kilowattstunde Strom"

State Grid Zhejiang Marketing Service Center

DAS BESTE STORYTELLING

"Ein Brief an die Kühe"

Jiaxing Electric Power Supply Company of State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd.

"Hallo, Herr Hirsch"

Hangzhou Lin'an District Power Supply Company of State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd.

DER BESTE JUGEND-ACTIONFILM

Bing's Climate Change Action Story": Töpferei, Vulkane und Klimawandel"

BingNan Li, Shaanxi Normal University

"Die Berge haben geantwortet"

Xiaoyan, Tsinghua Universität

"Projekt Heilender Garten"

YiMei Li, Institut für Bildende Kunst Sichuan