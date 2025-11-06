الرفاهية الشاملة تلتقي بالتراث: Swastik India Wellbeing تكشف عن رؤيتها المستقبلية التراثية للرعاية الصحية في معرض WTM London 2025

لندن وبوني ، الهند, 6 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- سجلت "سواستيك ويلبينج" (Swastik Wellbeing)، أحدث مصحة للرفاهية الفاخرة في الهند ، ظهورًا ملهمًا لأول مرة في معرض "سوق السفر العالمي" (World Travel Market) [WTM] في لندن لعام 2025 ، حيث قدمت عِلم الحياة الكلاسيكي في الهند من خلال منظور فاخر ومتطور وغامر. تضع "سواستيك"، التي تبرز في تقاطع التراث والابتكار، معيارًا عالميًا جديدًا في الضيافة الصحية والمعيشة الانسحابية الواعية.

في معرض "سوق السفر العالمي"، عرضت "سواستيك" جلسات مجانية لأسلوب "نادي باريكشا" أو "التشخيص بالنبض"، وهو تقييم النبض الأيورفيدي القديم الذي يقوده خبراء الصحة المدربون. شهد المندوبون مقدمة شخصية لنهج "سواستيك" ، الذي يركز على طول العمر والتوازن العاطفي والحيوية الأيضية وصحة الأمعاء وجودة النوم واستعادة الجهاز العصبي وصفاء الذهن. تتجاوز فلسفة "سواستيك" العلاج وتركز على استعادة التوازن الطبيعي عند المصدر.

يؤمن فريق قيادة "سواستيك" أن الهند كانت دائمًا مهد الشفاء والعيش الواعي. قالت السيدة "آنوشري نياتي" مديرة "سواستيك ويلبينج": "يسعى المسافر العالمي اليوم إلى الرفاهية عبر خمسة أبعاد هي الصحة والثروة والحب والبهجة والروحانية. تمثل "سواستيك" تطور الهند كوجهة فاخرة واعية ، حيث يستمتع الأفراد بعيش الرفاهية والشعور بها وتجذيرها ثقافيًا".

تجمع المصحة بين الأفكار الجينومية مع الأيورفيدا والطب الطبيعي وممارسات اليوغا والعلاجات التأملية وعلوم الطهي الساتفية والتأملات في حديقة زودياك وتجارب الغمر في الطبيعة وطقوس الحركة الواعية. يتم تصميم كل رحلة بدقة ورعاية ، مما يجمع بين الحكمة القديمة والتشخيص المعاصر والضيافة الهندية الصادقة من القلب.

مع استمرار السياحة الصحية في الارتفاع على مستوى العالم وتزايد أعداد المسافرين الذين يسعون إلى استعادة العاطفية والصحة الوقائية والخبرات المترسخة ثقافيًا، فإن وجود "سواستيك" في "سوق السفر العالمي" يزيد من تعزيز مكانة الهند بصفتها صوتًا ذي مغزى في مستقبل سفر الرفاهية العالمي.

ترحب "سواستيك ويلبينج" بالعالم لاكتشاف مصحة تغذي التجربة الإنسانية الكاملة. مكان يتجمع فيه الوضوح والحيوية والسلام واليقظة الداخلية في وئام.

حول Swastik Wellbeing

"سواستيك ويلبينج" هي أول مصحة قائمة على النوايا في الهند مبنية على الأبعاد الخمسة للصحة والثروة والحب والبهجة والروحانية. تتكامل "سواستيك"، التي تتسم بكونها متجذرة في العلوم الحية التراثية ومدعومة بالتشخيصات الحديثة ، بين الأفكار الجينومية مع الأيورفيدا ، والطبيعة ، والتغذية الساتفية ، وممارسات التنفس والتأمل ، والعلاجات المائية والرعاية الشخصية لخلق رحلات تحوليّة للشفاء والوعي.

