حصول Swastik Wellbeing Sanctuary في الهند على جائزة الظهور العالمي للعافية بمجلس العموم البريطاني في لندن

الجائزة تقديراً لرؤية الهند "الحكمة القديمة - عافية المستقبل" وريادة سواستيك في مجال الصحة الشمولية والابتكار العالمي للعافية

لندن وبونا، الهند، 13 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- حصل Swastik Wellbeing Sanctuary ، الوجهة الرائدة للعافية الشمولية في الهند الواقعة في بونا بولاية ماهاراشترا، على جائزة الظهور العالمي للعافية بمجلس العموم البريطاني في لندن، تقديراً لمساهماته البارزة في النهوض بالصحة الشمولية وريادة العافية العالمية.

Swastik Wellbeing Sanctuary honoured with the Global Emergence Wellness Award at the House of Commons, London

قدمت الجائزة السيدة أوما كوماران، عضو البرلمان في المملكة المتحدة، خلال حفل استضافته شركة Crescent Meditours (UK) Ltd . ويسلط هذا التقدير الضوء على التزام Swastik Wellbeing Sanctuary العالمي بإعادة تصور العافية كمسعى متعدد الأبعاد يجمع بين علوم الشفاء الهندية التقليدية والابتكارات العلاجية الحديثة.

وبتوجيه من فلسفته المرتكزة على الأبعاد الخمسة للحياة، وهي: الصحة والثروة والحب والسعادة والروحانية، أعاد Swastik Wellbeing Sanctuary تعريف نموذج العافية الحديثة من خلال تجارب تحويلية غامرة ترعى العقل والجسد والروح في تناغم تام.

وقالت السيدة أنوشري نياتي، مديرة Swastik Wellbeing Sanctuary : "يشرفنا أن نحصل على هذا التقدير في منتدى عالمي مرموق كهذا. تؤكد هذه الجائزة مهمتنا المتمثلة في إبراز الحكمة الهندية القديمة على الساحة العالمية من خلال تجارب تعيد التوازن وتعزز السلام الداخلي وتعيد تعريف العافية الحديثة."

يأتي هذا التكريم عقب الظهور العالمي المؤثر لـ Swastik Wellbeing Sanctuary في معرض سوق السفر العالمي ( WTM ) لندن 2025، حيث قدمت العلامة التجارية فلسفة "الحكمة القديمة - عافية المستقبل"، وهي دمج سلس لأنظمة المعرفة التقليدية مع العلوم المعاصرة والتصميم المعاصر.

وبهذا التكريم الدولي، يعزز Swastik Wellbeing Sanctuary مكانته كسفير عالمي لتميز الهند في مجال العافية، مما يرمز إلى النفوذ المتنامي للبلاد في سياحة الصحة الشمولية والعلاج التكاملي.

كما يؤكد هذا التقدير رؤية Swastik Wellbeing Sanctuary الرامية إلى ترسيخ مكانة الهند كمركز عالمي للعلاج الشمولي وابتكار العافية والرفاهية الواعية الراسخة في التقاليد الهندية العريقة.

نبذة عن Swastik Wellbeing Sanctuary

Swastik Wellbeing Sanctuary هو وجهة فاخرة للعافية من الهند تدمج بتناغم الحكمة الهندية التقليدية مع الممارسات العلمية والعلاجية المعاصرة. ويسترشد الملاذ بفلسفة تحقيق التوازن بين الأبعاد الخمسة للحياة، وهي: الصحة والثروة والحب والسعادة والروحانية، ويقدم برامج غامرة مصممة لرعاية العافية الشمولية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.swastikwellbeing.com أو متابعة SwastikWellbeing @ على وسائل التواصل الاجتماعي.

للتواصل الإعلامي:

Sachin Kshirsagar ، مدير المبيعات

+91 90286 79613

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2820959/Swastik_Wellbeing_Award.jpg