Le luxe holistique rencontre le patrimoine : L'entreprise indienne Swastik Wellbeing dévoile sa vision de l'ancien futur en matière de bien-être au salon WTM London 2025

LONDRES et PUNE, Inde, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Swastik Wellbeing, le plus récent sanctuaire de bien-être de luxe de l'Inde, a fait des débuts inspirants au World Travel Market (WTM) Londres 2025, présentant la science classique de la vie de l'Inde à travers un objectif de luxe raffiné et immersif. Situé à l'intersection de l'héritage et de l'innovation, Swastik établit une nouvelle référence mondiale en matière d'hôtellerie de bien-être et de retraite consciente.

Au salon WTM, Swastik a proposé des séances gratuites de Nadi Pariksha, l'ancienne méthode ayurvédique d'évaluation du pouls guidée par des experts en bien-être. Les délégués ont bénéficié d'une introduction personnalisée à l'approche de Swastik, centrée sur la longévité, l'équilibre émotionnel, la vitalité métabolique, la santé intestinale, la qualité du sommeil, la restauration du système nerveux et la clarté d'esprit. La philosophie de Swastik va au-delà du traitement et se concentre sur le rétablissement de l'équilibre naturel à la source.

L'équipe dirigeante de Swastik est convaincue que l'Inde a toujours été le berceau de la guérison et de la vie consciente. « Le voyageur mondial recherche aujourd'hui le bien-être à travers cinq dimensions : la santé, la richesse, l'amour, la félicité et la spiritualité. Swastik représente l'évolution de l'Inde en tant que destination de luxe conscient, où le bien-être est vécu, ressenti et culturellement enraciné », a déclaré Mme Anushree Nyati, directrice de Swastik Wellbeing.

Le sanctuaire associe les connaissances génomiques à l'Ayurveda, à la naturopathie, aux pratiques yogiques, aux thérapies méditatives, à la science culinaire sattvique, aux méditations dans les jardins zodiacaux, aux expériences d'immersion dans la nature et aux rituels de mouvement en pleine conscience. Chaque voyage est conçu avec précision et soin, associant sagesse ancestrale, diagnostics contemporains et hospitalité indienne sincère.

Alors que le tourisme de bien-être continue d'augmenter dans le monde entier et que les voyageurs recherchent une restauration émotionnelle, une santé préventive et des expériences ancrées dans la culture, la présence de Swastik au salon WTM renforce la position de l'Inde en tant que voix significative dans l'avenir des voyages de bien-être dans le monde.

Swastik Wellbeing accueille le monde entier pour lui faire découvrir un sanctuaire qui nourrit l'expérience humaine dans sa globalité. Un lieu où la clarté, la vitalité, la paix et l'éveil intérieur se conjuguent en harmonie.

À propos de Swastik Wellbeing

Swastik Wellbeing est le premier sanctuaire indien basé sur l'intention et construit sur les cinq dimensions que sont la santé, la richesse, l'amour, la félicité et la spiritualité. Enraciné dans les anciennes sciences de la vie et enrichi de diagnostics modernes, Swastik intègre les connaissances génomiques à l'Ayurveda, à la naturopathie, à la nutrition sattvique, aux pratiques de respiration et de méditation, aux hydrothérapies et aux soins personnalisés afin de créer des voyages transformationnels de guérison et de prise de conscience.

