الشارقة تحول صحراء مليحة إلى مسرح عالمي مفتوح بمشاركة 183 فناناً في مهرجان "تنوير 2025"

ت حت نجوم صحراء مليحة الحالمة، وبين كثبانها الذهبية، تستعد إمارة الشارقة لإطلاق الدورة الثانية من مهرجان تنوير 2025، الحدث الفني والثقافي العالمي الذي يحوّل الصحراء إلى مسرح عالمي مفتوح للفن الإنساني في أبهى تجلياته .

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة, 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- ويشارك في المهرجان الذي يعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري أكثر من 183 فناناً وموسيقياً ومبدعاً من 23 دولة، يقدمون 28 عرضاً أدائياً غامراً تتوزع على أربعة مسارح فنيةفي أحضان الطبيعة الساحرة لمنطقة مليحة، التي تشكل جزءاً من موقع الفاية المُدرج حديثاً ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يجتمععلىمسارحمهرجان «تنوير» يجتمع في مهرجان «تنوير» نخبة من أبرز صُنّاع الموسيقى العالمية، من بينهم الموسيقار أي. آر. رحمان، وعازفة السيتار المرشحة للغرامي أنوشكا شانكار، والمغنية آمال المثلوثي، والفنانة الفلسطينية آية خلف. ويقدّم العازف الإيراني سهراب بورناظري عرضاً مشتركاً مع سحر بروجردي، إضافة إلى مشاركة عازفة البزق اللبنانية حنان حلواني.

يحمل المهرجان شعار «ما تبحث عنه يبحث عنك»، داعياً الجمهور إلى تجربة فنية تتجاوز حدود الموسيقى والثقافة. وتشهد المسارح حفلات تحت النجوم ورحلات صوتية ولقاءات تُبرز التراث .

كما يتحول الفضاء الصحراوي إلى معرض فني لـ11 فناناً، إضافة إلى سوق حرف وفضاء طهو عال .

تجارب غامرة

صُمم مهرجان تنوير ليكون رحلة ثقافية غامرة تمتد إلى أحضان الطبيعة وسرديات التاريخ، إذ يقدم تسع تجارب تفاعلية تشمل جلسات مراقبة النجوم واستكشافات صحراوية، وصولاً إلى جولات أثرية بإرشاد مختصين، وجميعها مُعدة لتعميق ارتباط الزوار بالمكان والذاكرة .

يذكر أن مهرجان تنوير 2025 الذي يفتح أبوابه للجمهور ووسائل الإعلام يعكس رؤية الشارقة كملتقى عالمي يجمع الفنانين حول قيم الاستدامة والتقاليد والإبداع الشامل لتكون آفاق الصحراء مسرحاً لعروض تتحدث بلغة إنسانية واحدة .

للمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.tanweerfestival.com .

المقال الكامل يمكن العثور عليه here

- Picture is available at AP -

حسين الملا

تنفيذي العلاقات الإعلامية – المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

+971563980067

[email protected]