"اكسبوجر" يحتفي ب"عقد من السرد القصصي" بمشاركة 420 مبدعاً من العالم يقدمون أكثر من 570 فعالية

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن تفاصيل الدورة المقبلة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" التي تحتفي بمرور عشر سنوات على انطلاقه، بحضور أكثر من 420 فناناً ومبدعاً من مختلف دول العالم يقدمون برنامجاً متكاملاً يتجاوز 570 فعالية بصرية متنوعة.

ينعقد مهرجان "اكسبوجر" تحت شعار "عقد من السرد القصصي البصري" في الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2026 في منطقة الجادة بالشارقة، على مساحة 49 ألف متر مربع، ليصبح منصة عالمية تجمع عشاق الفن البصري من مختلف أنحاء العالم. ويعد المهرجان أحد أكبر المهرجانات العالمية المتخصصة بالصورة، حيث يضم 95 معرضاً تعرض أكثر من 3,200 عملاً فنياً، إلى جانب 126 حواراً وجلسة نقاشية ملهمة، و72 ورشة عمل متخصصة، وأكثر من 280 جلسة تقييم للأعمال الفنية، ما يتيح للفنانين والمصورين وصنّاع الأفلام فرصة فريدة لعرض أعمالهم وتبادل الخبرات.

استقبلت جوائز اكسبوجر الدولية للتصوير والأفلام 2026 أكثر من 29 ألف صورة و634 فيلماً من أكثر من 60 دولة، مما يعكس المكانة العالمية للمهرجان وأهميته في دعم الإبداع الفني. ولأول مرة منذ انطلاقه، يستضيف اكسبوجر مدينة أثينا كضيف شرف، مستعرضة إرثها الثقافي الغني وبرنامجها البصري الفريد الذي يعكس تاريخها وثقافتها وحيويتها المعاصرة.

يؤكد المسؤولون في الشارقة أن المهرجان يحوّل الصورة إلى أداة للحوار الإنساني والتنمية المستدامة، ويبرز دور الفن في نشر الوعي البيئي والاجتماعي. واستضاف اكسبوجر مصورين عالميين بارزين مثل سباستيان كوبلاند وجورج ستينميتز، الذين استخدموا أعمالهم لتسليط الضوء على القضايا البيئية وتوثيق التأثير البشري على الطبيعة. منذ انطلاقه عام 2016، أصبح اكسبوجر مركزاً عالمياً للسرد البصري، يجمع الفنانين والمصورين من أكثر من 100 دولة، محولاً الصورة إلى رسالة عالمية تعكس تنوع وتجارب الإنسانية.

