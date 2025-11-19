Leggende Globali Unite: Rahman, Shankar e Mathlouthi illuminano il Tanweer Festival 2025

L'edizione ricca di star attira pubblico internazionale a Sharjah, confermando la sua ascesa come palcoscenico globale per musica, arte e cultura

SHARJAH, UAE, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Il Tanweer Festival torna nel deserto di Mleiha a Sharjah dal 21 al 23 novembre, riunendo 183 musicisti e creatori da 23 nazioni per tre giorni dedicati a innovazione artistica e culturale.

Questa edizione sottolinea l'ascesa di Sharjah come hub globale per lo scambio interculturale. Ventotto performance su quattro palchi immersivi offriranno un viaggio tra suono, spirito e narrazione.

Tra i protagonisti, il compositore A.R. Rahman, la virtuosa del sitar Anoushka Shankar, la cantautrice Emel Mathlouthi, insieme alla vocalist palestinese Aya Khalaf, ai maestri iraniani Sohrab Pournazeri e Sahar Boroujerdi e alla compositrice libanese Hanan Halwany.

Oltre al suo cast di livello mondiale, il festival riflette la leadership e l'impegno di Sharjah verso sostenibilità, tradizione e creatività.

Ambientato a Mleiha — neoiscritto nel Patrimonio Mondiale UNESCO — il Festival abbraccia il tema "Ciò che cerchi ti sta cercando". Ispirato alla saggezza del poeta Rumi, invita il pubblico a vivere i linguaggi universali di musica, arte e connessione umana.

Le aree performative, Main Stage, Dome, Tree of Life e Marketplace, ospiteranno concerti sotto le stelle, ed esperienze che uniscono tradizione e innovazione.

Il festival propone nove workshop guidati da visionari e undici installazioni artistiche realizzate da artisti, come HYBYCOZO, Seo Young Deok, e Milla Novo.

Il festival comprende un mercatino con artigiani e specialità culinarie, nonché attività esperienziali che includono osservazione delle stelle, esplorazioni del deserto e tour archeologici, invitando i visitatori a connettersi con il luogo e la memoria.

Per informazioni e registrazioni, visitare www.tanweerfestival.com

L'articolo completo è disponibile qui .

- L'immagine è disponibile all'indirizzo AP -

Hussain Al Mulla

Media Relations Executive - Sharjah Government Media Bureau

+971563980067

[email protected]