Las Leyendas Globales se Unen: Rahman, Shankar y Mathlouthi Iluminan el Tanweer Festival 2025

SHARJAH, EAU, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Tanweer Festival 2025 regresa al desierto de Mleiha del 21 al 23 de noviembre, reuniendo a 183 músicos y creadores de 23 países. Esta edición destaca el papel de Sharjah como un escenario internacional para la música, el arte y la conexión cultural, ofreciendo 28 presentaciones en cuatro escenarios diseñados para experiencias inmersivas.

Entre los artistas principales se encuentran el compositor ganador del Óscar A.R. Rahman, la sitarista nominada al Grammy Anoushka Shankar y la cantautora tunecino-estadounidense Emel Mathlouthi. También participan la vocalista palestina Aya Khalaf, los músicos iraníes Sohrab Pournazeri y Sahar Boroujerdi, y la compositora libanesa Hanan Halwany, reconocida por su fusión musical entre Oriente y Occidente. Juntos representan el poder de la música para conectar culturas y renovar tradiciones.

Inspirado en el tema "Lo que estás buscando te está buscando", basado en la sabiduría del poeta Rumi, el festival invita al público a explorar el arte y la espiritualidad en el paisaje de Mleiha, recientemente inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La programación incluye nueve talleres dirigidos por facilitadores visionarios, once instalaciones artísticas a gran escala creadas por artistas locales e internacionales, un mercado con 14 artesanos y 17 experiencias culinarias. Además, nueve actividades al aire libre —como observación de estrellas, caminatas por el desierto y recorridos arqueológicos— permiten a los visitantes conectar con la historia y la naturaleza del lugar.

Tanweer invita a audiencias globales a presenciar la unión entre tradición, innovación y creatividad en el corazón del desierto de Sharjah.

El artículo completo se puede encontrar aquí.

- Foto está disponible en AP -

Hussain Al Mulla

Ejecutivo de Relaciones con los Medios - Sharjah Government Media Bureau

+971563980067

[email protected]