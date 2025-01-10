الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) تنضم إلى الاجتماع الدولي لتحسين رعاية السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ندوة لمدة يومين في الرياض، في المملكة العربية السعودية، تجمع كبار متخصصي الأورام من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمراجعة أحدث توصيات العلاج.

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مدينة الرياض، دولة المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تشارك الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® (NCCN®)، وهي تحالف عالمي غير ربحي يضم مراكز السرطان الرائدة، في اجتماع لمدة يومين للمركز الإقليمي للتنسيق للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-NCCN)، الذي يبدأ اليوم. يحظى المركز الإقليمي للتنسيق للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-NCCN) بدعم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في الرياض، المملكة العربية السعودية. يقوم ذلك المكتب، تحت إدارة الدكتور كنان الشمري، بالتعاون الوثيق مع الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) لضمان تطبيق الإرشادات بجودة عالية وتبادل المعرفة منذ عام 2014.

خلال هذا الاجتماع الدولي، سيقدم الخبراء من مختلف أنحاء المنطقة إرشادات سريرية جديدة ومُحدثة لرعاية السرطان من الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN Guidelines®): إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA Editions)، ومواضيع مختارة تسلط الضوء على التقدمات العلمية، والتحديات، والفرص في مجال السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم إرشادات NCCN® توصيات مستندة إلى الأدلة ومتفق عليها من قبل الخبراء في مجالات الوقاية من السرطان والفحص والعلاج والرعاية الداعمة. إرشادات NCCN: تقوم إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA Editions) بتخصيص أفضل الممارسات لتناسب الظروف المحلية والإقليمية الفريدة.

إرشادات NCCN: إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA Editions) متوفرة مجانا على NCCN.org/global أو عبر تطبيق المكتبة الافتراضية للمبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN®)

قال الدكتور الشمري: "يمثل هذا الاجتماع فرصة هامة لمواصلة دمج معايير الرعاية العالمية للسرطان مع الخبرات الإقليمية، لضمان نتائج علاجية أكثر إنصافًا وفعالية للناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا." "لدى الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) ميراث متميز في تحسين رعاية السرطان على الصعيد العالمي. ويسعدنا العمل معًا لتعزيز تأثير التقدم الطبي حتى يتمكن المصابون بالسرطان وأحباؤهم من عيش حياة أفضل في جميع أنحاء منطقتنا."

إرشادات NCCN المحددة: تشمل إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA Editions) التي ستتم مراجعتها والتي تغطي:

سرطانات الدم

سرطان الثدي

سرطان القولون

سرطان الكبد

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة

سرطان البروستاتا

علم الوراثة والخطر الوراثي للإصابة بسرطان الثدي والبويضات والبنكرياس والبروستاتا

الرعاية التلطيفية

صرح Crystal S. Denlinger، دكتور الطب، والرئيس التنفيذي للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN)، الذي تحدث خلال جلسة من الاجتماع حول تاريخ الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) وتأثيرها العالمي: "نحن فخورون جدًا بهذه العلاقة المستمرة مع خبراء رعاية السرطان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". "على مر السنين، نشرنا أكثر من 12 نُسخة لإرشادات NCCN خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنطبق على ما يقرب من 65% من جميع حالات السرطان لدى البالغين في المنطقة. أي أكثر من 2,000 صفحة من المحتوى السريري تُحدَّث كل عامين. يشرفنا أن نعمل معًا لتمكين مجتمع الأورام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليتمكن من تقديم رعاية عالية الجودة للسرطان وتعزيز التواصل العلمي وتحسين الوصول للرعاية بالنسبة للمرضى."

إرشادات NCCN (الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان): توفر إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA Editions) إرشادات مُرمزة بالألوان لمقدمي الرعاية الصحية حول أفضل الطرق لرعاية مرضى السرطان. يمثل النص باللون الأسود التوصيات العالمية الحالية، بينما يشير النص الأزرق المائل إلى تعديلات إقليمية مناسبة وقابلة للتنفيذ - على النحو الذي يحدده الخبراء داخل الدولة. الأساليب غير المجدية حاليًا يتم تمييزها بنص يتوسطه خط رمادي.

يتضمن البرنامج العالمي للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) أيضًا إرشادات NCCN مُترجمة لأكثر من 270 مرة عبر أكثر من 50 لغة مختلفة. تقدم إرشادات NCCN الموحدة وإطار عمل الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان لتقسيم الموارد (NCCN Framework™) توصيات إضافية لتحديد العلاج المناسب وفقًا لمستويات الموارد المختلفة.

تنشر الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) أيضًا إرشادات NCCN للمرضى®؛ لتقديم توصيات سريرية بعبارات غير طبية للمرضى ومقدمي الرعاية. وهي متاحة مجانًا على NCCN.org/patients - بفضل التمويل المُقدم من مؤسسة NCCN ® - وقد تُرجمت إلى لغات متعددة، منها العربية .

تعرف على المزيد حول العمل المستمر الذي تقوم به الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) لوضع معايير لرعاية السرطان وتحسينها في جميع أنحاء العالم في NCCN.org/global .

نبذة عن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN)

الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® (NCCN®) تحتفل بمرور 30 عامًا كتحالف غير ربحي لمراكز السرطان الرائدة المُكرسة لرعاية المرضى والبحث والتعليم. وتُكرِّس الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) جهودها لوضع معايير رعاية السرطان والوقاية منه وتحسينها لتكون عالية الجودة وفعالة وعادلة ويسهل الوصول إليها؛ لتمكين جميع الناس من عيش حياة أفضل. تُقدِّم المبادئ التوجيهية الممارسة السريرية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) في علم الأورام (NCCN Guidelines®) توصيات شفافة وقائمة على الأدلة وعلى الاتفاق مع آراء الخبراء فيما يتعلق بعلاج السرطان والوقاية منه وخدمات الدعم؛ إنها المعيار المعترف به للتوجيه السريري وسياسة علاج السرطان، وهي إرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولًا وتحديثًا بشكل متكرر والمتاحة في أي مجال من مجالات الطب. توفر المبادئ التوجيهية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) للمرضى ® معلومات متخصصة عن علاج السرطان لإعلام المرضى ومقدمي الرعاية وتمكينهم من خلال الدعم المقدم من NCCN Foundation® . وتنخرط الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) في جهود النهوض بالتعليم المستمر، والمبادرات العالمية، والسياسات، والتعاون البحثي والنشر في علم الأورام. يرجى زيارة NCCN.org لمزيد من المعلومات.

للتواصل الإعلامي:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]