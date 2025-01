Le NCCN participe à une réunion internationale visant à améliorer les soins contre le cancer dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord

Un symposium de deux jours à Riyad, en Arabie saoudite, réunit des professionnels de l'oncologie de premier plan de toute la région MENA pour examiner les recommandations de traitement mises à jour.

RIYADH, Arabie Saoudite, 10 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-une alliance mondiale à but non lucratif de centres de cancérologie de premier plan- participe à une réunion de deux jours au Centre de coordination régionale du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA)-NCCN, à partir d'aujourd'hui. Le centre de coordination régional MENA-NCCN est soutenu par le ministère des affaires sanitaires de la Garde nationale à Riyad, en Arabie saoudite. Ce bureau, dirigé par Dr. Kanan Al Shammari, travaille en étroite collaboration avec le NCCN pour assurer l'adaptation des lignes directrices et l'échange de connaissances depuis 2014.

NCCN Guidelines: MENA Editions are available for free at NCCN.org/global or via the Virtual Library of NCCN Guidelines® App.

Au cours de la réunion internationale, des experts de toute la région présenteront les nouvelles versions et les mises à jour des lignes directrices de pratique clinique du NCCN en oncologie (lignes directrices du NCCN®) : MENA Editions, et des sujets sélectionnés mettant en lumière les avancées, les défis et les opportunités en matière de cancer dans la région MENA. Les lignes directrices du NCCN® fournissent des recommandations consensuelles d'experts basées sur des preuves pour la prévention, le dépistage, le traitement et les soins de soutien du cancer. Lignes directrices du NCCN : Les éditions MENA adaptent ces meilleures pratiques aux circonstances locales/régionales uniques.

Lignes directrices du NCCN : Les éditions MENA sont disponibles gratuitement sur NCCN.org/global ou via la Virtual Library of NCCN Guidelines® App.

"Ce rassemblement représente une occasion importante de continuer à intégrer les normes mondiales en matière de soins du cancer à l'expertise régionale, afin de garantir des résultats de traitement plus équitables et plus efficaces pour les habitants de la région MENA", a déclaré le Dr Al Shammari. "Le NCCN a une longue tradition d'amélioration des soins contre le cancer dans le monde entier. Nous sommes heureux de travailler ensemble pour renforcer l'impact des avancées médicales afin que les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches puissent vivre une vie meilleure dans toute notre région".

Lignes directrices spécifiques du NCCN : Les éditions de la région MENA qui seront examinées sont celles qui couvrent les domaines suivants

Cancers du sang

Cancer du sein

Cancer du côlon

Cancer du foie

Cancer du poumon non à petites cellules

Cancer de la prostate

Génétique et risque héréditaire des cancers du sein, de l'ovaire, du pancréas et de la prostate

Soins palliatifs

"Nous sommes très fiers de cette relation continue avec les experts en cancérologie de la région MENA", a déclaré Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer, NCCN, qui s'est exprimée lors d'une session sur l'histoire du NCCN et son impact mondial. "Au fil des ans, nous avons publié plus d'une douzaine de lignes directrices du NCCN spécifiquement pour la région MENA, qui s'appliquent à environ 65 % de l'incidence du cancer chez l'adulte dans cette région. Cela représente plus de 2 000 pages de contenu clinique mises à jour tous les deux ans. Nous sommes honorés de pouvoir travailler ensemble pour permettre à la communauté oncologique de la région MENA de fournir des soins de haute qualité, d'améliorer la communication scientifique et de faciliter l'accès aux patients.

Les lignes directrices du NCCN : Les éditions MENA offrent aux prestataires de soins de santé des conseils en couleur sur la meilleure façon de soigner les personnes atteintes d'un cancer. Le texte en noir représente les recommandations globales actuelles, tandis que le texte en bleu italique indique les modifications régionales appropriées et réalisables, telles qu'elles ont été déterminées par les experts nationaux. Les approches qui ne sont pas réalisables à l'heure actuelle sont signalées par un texte gris barré.

Le programme mondial du NCCN présente également les lignes directrices du NCCN qui ont été traduites plus de 270 fois dans plus de 50 langues différentes. Les lignes directrices harmonisées du NCCN™ et le cadre du NCCN pour la stratification des ressources (cadre du NCCN™) fournissent des recommandations supplémentaires pour définir le traitement approprié en fonction des différents niveaux de ressources.

Le NCCN publie également les lignes directrices du NCCN pour les patients®; afin de fournir des recommandations cliniques en termes non médicaux pour les patients et les soignants. Ils sont disponibles gratuitement sur le site NCCN.org/patients- grâce au financement de la NCCN Foundation®- et ont été traduits dans de nombreuses langues, dont l'arabe.

Pour en savoir plus sur les travaux en cours du NCCN visant à définir et à faire progresser les soins en cancérologie dans le monde entier, consultez le site NCCN.org/global.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) fête ses 30 ans en tant qu'alliance à but non lucratif de centres de cancérologie de premier plan consacrés aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à la définition et à la promotion de la qualité, de l'efficacité, de l'équité et de l'accessibilité des soins et de la prévention du cancer, afin que tout le monde puisse vivre mieux. Les lignes directrices de pratique clinique du NCCN en oncologie (lignes directrices du NCCN®) fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des preuves et basées sur un consensus d'experts pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien ; elles constituent la norme reconnue pour l'orientation clinique et la politique de gestion du cancer et les lignes directrices de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les lignes directrices du NCCN à l'intention des patients® fournissent des informations spécialisées sur le traitement du cancer afin d'informer et de responsabiliser les patients et les soignants, grâce au soutien de la NCCN Foundation®. Le NCCN fait également progresser la formation continue, les initiatives mondiales, la politique et la recherche la collaboration et la publication dans le domaine de l'oncologie. Visitez NCCN.org pour plus d'informations.

Personne de contact :

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593027/NCCN_MENA_NCCN_Flyer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/5104478/NCCN_Logo.jpg