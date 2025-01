NCCN nimmt an internationalem Treffen zur Verbesserung der Krebsversorgung im Nahen Osten und Nordafrika teil

Zweitägiges Symposium in Riad, Saudi-Arabien, bringt führende Onkologieexperten aus der gesamten MENA-Region zusammen, um aktuelle Behandlungsempfehlungen zu besprechen.

RIYADH, Saudi-Arabien, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-eine globale gemeinnützige Allianz führender Krebszentren- nimmt ab heute an einem zweitägigen Treffen im Regionalen Koordinationszentrum des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA)-NCCN teil. Das regionale Koordinierungszentrum MENA-NCCN wird vom Gesundheitsministerium der Nationalgarde in Riad, Saudi-Arabien, unterstützt. Dieses Büro, das von Dr. Kanan Al Shammarigeleitet wird, arbeitet seit 2014 eng mit dem NCCN zusammen, um die Anpassung von Qualitätsrichtlinien und den Wissensaustausch sicherzustellen.

Während der internationalen Tagung werden Experten aus der gesamten Region neue und aktualisierte NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN-Leitlinien®) vorstellen: MENA-Ausgaben und ausgewählte Themen, die Fortschritte, Herausforderungen und Chancen in der MENA-Region aufzeigen. Die NCCN-Leitlinien® bieten evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für Krebsprävention, -vorsorge, -behandlung und -begleitung. NCCN-Richtlinien: In den MENA-Ausgaben werden diese bewährten Verfahren auf die besonderen lokalen/regionalen Gegebenheiten zugeschnitten.

NCCN-Richtlinien: Die MENA-Ausgaben sind kostenlos erhältlich unter NCCN.org/global oder über die Virtual Library of NCCN Guidelines® App.

"Dieses Treffen stellt eine wichtige Gelegenheit dar, globale Standards in der Krebsbehandlung mit regionalem Fachwissen zu verknüpfen, um gerechtere und effektivere Behandlungsergebnisse für die Menschen in der MENA-Region zu gewährleisten", sagte Dr. Al Shammari. "Das NCCN kann auf ein bedeutendes Erbe bei der Verbesserung der Krebsbehandlung weltweit zurückblicken. Wir freuen uns, gemeinsam daran zu arbeiten, die Auswirkungen des medizinischen Fortschritts zu fördern, damit krebskranke Menschen und ihre Angehörigen in unserer Region ein besseres Leben führen können."

Spezifische NCCN-Richtlinien: Zu den zu prüfenden MENA-Ausgaben gehören die Ausgaben zu den Themen:

Blutkrebs

Brustkrebs

Dickdarmkrebs

Leberkrebs

Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs

Prostatakrebs

Genetik und erbliches Risiko für Brust-, Eierstock-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs

Palliativmedizin

"Wir sind sehr stolz auf diese kontinuierliche Zusammenarbeit mit Krebsexperten in der MENA-Region", sagte Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer, NCCN, die während einer Sitzung über die Geschichte des NCCN und seine globale Bedeutung sprach. "Im Laufe der Jahre haben wir mehr als ein Dutzend NCCN-Leitlinien speziell für die MENA-Region veröffentlicht, die für etwa 65 % aller Krebsfälle bei Erwachsenen in dieser Region gelten. Das entspricht über 2.000 Seiten klinischer Inhalte, die alle zwei Jahre aktualisiert werden. Wir fühlen uns geehrt, dass wir zusammenarbeiten können, um die onkologische Gemeinschaft in der MENA-Region in die Lage zu versetzen, eine qualitativ hochwertige Krebsbehandlung anzubieten, die wissenschaftliche Kommunikation zu verbessern und den Zugang für Patienten zu erleichtern."

Die NCCN-Leitlinien: Die MENA-Ausgaben bieten farbkodierte Anleitungen für Gesundheitsdienstleister, wie Menschen mit Krebs am besten versorgt werden können. Der schwarz gedruckte Text stellt die aktuellen globalen Empfehlungen dar, während der kursiv gedruckte blaue Text auf angemessene und durchführbare regionale Änderungen hinweist, die von den Experten in den jeweiligen Ländern festgelegt wurden. Ansätze, die derzeit nicht durchführbar sind, sind mit grauem durchgestrichenem Text gekennzeichnet.

Das NCCN Global Program umfasst auch NCCN-Leitlinien, die bereits mehr als 270 Mal in über 50 verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Die harmonisierten NCCN-Leitlinien™ und das NCCN Framework for Resource Stratification (NCCN Framework™) liefern zusätzliche Empfehlungen für die Festlegung einer angemessenen Behandlung für unterschiedliche Ressourcenstufen.

Das NCCN veröffentlicht auch NCCN-Leitlinien für Patienten®, um Patienten und Betreuern klinische Empfehlungen in nicht-medizinischer Form zu geben. Sie sind kostenlos erhältlich unter NCCN.org/patients- dank der Finanzierung durch die NCCN Foundation®- und wurden in mehrere Sprachen übersetzt, darunter Arabisch.

Erfahren Sie mehr über die laufende Arbeit des NCCN zur Definition und Förderung der Krebsbehandlung auf der ganzen Welt unter NCCN.org/global.

Über das National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) feiert sein 30-jähriges Bestehen als gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren , die sich der Patientenversorgung, der Forschung und der Bildung widmen. Das NCCN widmet sich der Definition und Förderung einer qualitativ hochwertigen, wirksamen, gerechten und zugänglichen Krebsbehandlung und -prävention, damit alle Menschen ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN-Leitlinien®) bieten transparente, evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Leistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Politik in der Krebsbehandlung und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Leitlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN-Leitlinien für Patienten® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten und Betreuer zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN Foundation®. Darüber hinaus fördert das NCCN die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Forschungskooperation und -veröffentlichung in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen.

