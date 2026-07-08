الطلب على الذكاء الاصطناعي يقفز بأكثر من 300 ضعف. Zettabyte تطرح رؤيتها للحوسبة عالية الجودة ولمستقبل الذكاء الاصطناعي السيادي في تايوان

تايبيه، 8 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- مع تسارع الاستهلاك العالمي للرموز المميزة الخاصة بحوسبة الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، تؤكد Zettabyte، وهي شركة عالمية متخصصة في حوسبة الذكاء الاصطناعي، أن قدرات الحوسبة ينبغي أن تُقيَّم على أساس جودة العمل المفيد الذي تقدمه، لا على أساس مواصفات العتاد والسعر بالساعة وحدهما.

عرضت Zettabyte حجتها لصالح الحوسبة عالية الجودة في سياق معايير الحوسبة السيادية خلال ندوة سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي التي عقدها معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية (ITRI) في تايبيه.

تأسس ITRI في عام 1973، واضطلع بدور حيوي في تحويل صناعة أشباه الموصلات في تايوان. على مرّ السنوات، احتضن ITRI مئات الشركات الناشئة والشركات المنبثقة، بما في ذلك شركات معروفة مثل شركة يونايتد مايكروإلكترونيكس (UMC) وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC).

«إن مكانة تايوان في مجالي أشباه الموصلات وعتاد الذكاء الاصطناعي راسخة. ويُعدّ تطوير معايير صارمة لكيفية قياس قدرات الحوسبة الخطوة المنطقية التالية، وهو من نوع العمل الذي يتمتع ITRI بمكانة تؤهله لدعمه»، قال ستيفن سو، نائب الرئيس الأول في ITRI.

في هذا السياق، عرضت Zettabyte حجتها الأساسية في الندوة التي شاركت في تنظيمها مع ITRI، ومفادها أن العنقود الحوسبي ينبغي أن يُقيَّم وفق العمل المفيد الذي يقدمه، لا وفق كمية العتاد التي يضمها.

«اعتادت صناعة الذكاء الاصطناعي قياس البنية التحتية، في المقام الأول، وفق مقياسين: عدد وحدات معالجة الرسومات وتكلفة الاستئجار بالساعة. لكن أيًا من هذين المقياسين لا يجيب عن السؤال الجوهري الأهم للعملاء»، قال جيف لين، المدير التنفيذي في Zettabyte. «يريد العملاء الذين يدفعون مقابل الخدمة أن يعرفوا مقدار ما تُنتجه وحدات معالجة الرسومات من ذكاء اصطناعي مفيد، وأن يتمكنوا من قياس ذلك بصورة موثوقة. تسلط الخلافات الأخيرة الضوء على فجوة آخذة في الاتساع منذ فترة طويلة بين توقعات المستهلكين والتكلفة الفعلية لتقديم استدلال الذكاء الاصطناعي».

تقيس zSUITE مقدار الحوسبة المفيدة التي يوفّرها فعليًا عنقود وحدات معالجة الرسومات، ما يمنح المشغلين رؤية واضحة لفجوات الموثوقية والكفاءة التي تقف وراء ما يصل إلى 15 بالمئة من التكلفة الإجمالية.

الاستثمار في مستقبل الذكاء الاصطناعي السيادي في تايوان

تمضي Zettabyte قدمًا في ترخيص البرمجيات لمنصة zSUITE الخاصة بها للاستخدام السيادي في تايوان، وتباشر تعاونًا مع ITRI ومع نخبة مختارة من الجامعات الرائدة التي تضم برامج للذكاء الاصطناعي ومختبرات للأبحاث في مختلف أنحاء تايوان. ترى الشركة أن البرنامج يمثل استثمارًا في الجيل القادم من المواهب المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإسهامًا في استمرار ريادة تايوان في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية. من خلال وضع أدوات القياس نفسها التي تستخدمها في بيئات الإنتاج بين أيدي معاهد الأبحاث والجامعات في تايوان، تهدف Zettabyte إلى الإسهام في بناء الخبرات المحلية التي تعتمد عليها البنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي.

نبذة عن Zettabyte

Zettabyte هي شركة عالمية متخصصة في حوسبة الذكاء الاصطناعي، تركز على تقديم حوسبة عالية الجودة وقابلة للقياس. من خلال منصة zSUITE، تُمكّن الشركة المؤسسات من تصوّر البيانات والحوسبة والإنتاجية المفيدة (Goodput) بهدف تحسين الموثوقية والجاهزية وقابلية الملاحظة وشفافية التكاليف وكفاءة استهلاك الطاقة عبر بيئات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

نبذة عن ITRI

يُعدّ ITRI معهدًا رائدًا عالميًا لأبحاث التكنولوجيا التطبيقية، ويضم أكثر من 6,500 موظف. تتمثل رسالته في دفع التنمية الصناعية، وخلق قيمة اقتصادية، وتعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال البحث والتطوير في التكنولوجيا.