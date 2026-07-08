Nhu Cầu về Trí Tuệ Nhân Tạo Tăng Vọt Hơn 300 Lần. Zettabyte Khẳng Định Tầm Quan Trọng của Năng Lực Điện Toán Chất Lượng và Tương Lai AI Có Chủ Quyền của Đài Loan

ĐÀI BẮC, ngày 8 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong bối cảnh mức tiêu thụ token điện toán AI trên toàn cầu đang tăng vọt, công ty điện toán AI toàn cầu Zettabyte đã đưa ra lập luận rằng: năng lực điện toán nên được đánh giá bằng chất lượng công việc hữu ích mà nó mang lại, thay vì chỉ dựa vào thông số kỹ thuật phần cứng hay giá thuê theo giờ.

Zettabyte đã khẳng định lập trường của mình về năng lực điện toán chất lượng đối với các tiêu chuẩn điện toán có chủ quyền tại Hội Thảo Chuỗi Cung Ứng Máy Chủ AI do Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Công Nghiệp (ITRI) Đài Loan tổ chức ở Đài Bắc.

Được thành lập vào năm 1973, ITRI đóng vai trò thiết yếu trong việc chuyển đổi ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan. Trong nhiều năm qua, ITRI đã ươm tạo hàng trăm công ty khởi nghiệp và công ty con độc lập, nổi bật là hai công ty nổi tiếng United Microelectronics Corporation (UMC) và Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

"Thế mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực bán dẫn và phần cứng AI là điều đã được khẳng định rõ ràng. Do đó, việc thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đo lường năng lực điện toán là bước đi tất yếu tiếp theo, và ITRI hoàn toàn có đủ năng lực để hỗ trợ mảng công việc này", ông Stephen Su, Phó Chủ tịch Cấp cao của ITRI cho biết.

Trong bối cảnh đó, Zettabyte đã trình bày lập luận cốt lõi của mình tại buổi hội thảo do công ty đồng tổ chức cùng ITRI: một cụm máy chủ phải được đánh giá dựa trên chất lượng công việc hữu ích mà nó mang lại, thay vì chỉ dựa trên số lượng phần cứng mà nó sở hữu.

"Ngành công nghiệp AI trước nay chủ yếu đánh giá cơ sở hạ tầng thông qua hai chỉ số: Số lượng GPU và chi phí thuê theo giờ. Tuy nhiên, cả hai chỉ số này đều không trả lời được câu hỏi cốt lõi mà khách hàng quan tâm nhất", ông Jeff Lin, Giám Đốc Điều Hành của Zettabyte, nhận định. "Khách hàng trả phí muốn biết chính xác các GPU tạo ra bao nhiêu giá trị AI 'hữu ích' thực tế, và họ cần một phương pháp đáng tin cậy để đo lường điều này. Các tranh chấp gần đây đã làm nổi bật sự chênh lệch ngày càng lớn giữa kỳ vọng của người tiêu dùng và chi phí thực tế để cung cấp dịch vụ suy luận AI."

zSUITE đo lường chính xác năng lực điện toán hữu ích mà một cụm GPU thực sự cung cấp, giúp các đơn vị vận hành thấy rõ những lỗ hổng về độ tin cậy và hiệu suất – tác nhân làm tiêu tốn tới 15% tổng chi phí.

Đầu Tư vào Tương Lai AI Có Chủ Quyền của Đài Loan

Zettabyte đang tích cực thúc đẩy việc cấp phép phần mềm cho nền tảng zSUITE nhằm phục vụ mục đích chủ quyền của Đài Loan; đồng thời công ty cũng đang triển khai hợp tác với ITRI cùng một số trường đại học hàng đầu trên khắp Đài Loan – nơi sở hữu các chương trình và phòng nghiên cứu về AI. Công ty coi chương trình này là một khoản đầu tư vào thế hệ nhân sự hạ tầng AI tiếp theo, đồng thời góp phần giúp Đài Loan tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong hệ sinh thái AI toàn cầu. Bằng cách chuyển giao những công cụ đo lường mà chính họ sử dụng trong môi trường vận hành thực tế cho các viện nghiên cứu và trường đại học của Đài Loan, Zettabyte đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng chuyên môn nội địa – nền tảng cốt lõi mà hệ thống AI có chủ quyền phụ thuộc vào.

Giới thiệu về Zettabyte

Zettabyte là một công ty điện toán AI toàn cầu tập trung vào việc cung cấp năng lực điện toán chất lượng cao có thể đo lường được. Thông qua nền tảng zSUITE, công ty giúp các tổ chức trực quan hóa dữ liệu, năng lực điện toán và lượng dữ liệu hữu ích thực tế, nhằm nâng cao độ tin cậy, mức độ sẵn sàng, khả năng giám sát, tính minh bạch về chi phí, cũng như hiệu quả sử dụng năng lượng trên toàn bộ môi trường cơ sở hạ tầng AI.

Giới thiệu về ITRI

ITRI là viện nghiên cứu công nghệ ứng dụng hàng đầu thế giới với đội ngũ hơn 6.500 nhân viên. Sứ mệnh của viện là thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo ra giá trị kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội thông qua hoạt động Nghiên cứu & Phát triển công nghệ.

SOURCE Zettabyte