Un nouveau livre blanc de Bell Intégration explore la façon dont les entreprises autonomes débloquent un retour sur investissement à grande échelle.

Le rapport fournit des conseils clairs et concrets aux responsables informatiques sur l'utilisation de l'IA, de l'automatisation et des opérations basées sur les données pour atteindre des capacités d'entreprise autonome.

LONDRES, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration a publié un nouveau livre blanc, The Autonomous Enterprise: Architecting Predictive, Self-Healing Operations with AI, qui offre aux responsables de l'IA une feuille de route stratégique pour la mise en place d'opérations intelligentes et auto-optimisantes.

Alors que les environnements informatiques modernes gagnent en ampleur et en complexité, de nombreuses organisations sont contraintes de fournir des services numériques résilients et performants.

Alison Hodivala, directrice de la stratégie du portefeuille IA et données

S'appuyant sur l'expérience de Bell Integration et de ses 350 professionnels de l'IA qui prennent en charge des environnements informatiques d'entreprise complexes, le livre blanc fournit des informations pratiques et des conseils aux organisations qui commencent à s'engager sur la voie de l'entreprise autonome.

Alison Hodivala, directrice de la stratégie du portefeuille IA et données chez Bell Integration : « Le rythme du changement et le volume des données ont dépassé les modèles opérationnels traditionnels. Chaque transaction, capteur et interaction avec l'utilisateur produit un flux continu d'informations qui comporte à la fois des opportunités et des risques. Ce livre blanc démontre comment l'autonomie et la prise de décision pilotée par l'IA peuvent remodeler fondamentalement la performance de l'entreprise, en réduisant les risques, en réduisant les temps de réponse et en débloquant de nouveaux niveaux de résilience ».

Destiné aux responsables informatiques, ce guide fournit un cadre complet pour passer de flux de travail réactifs à des opérations proactives et prédictives qui renforcent la fiabilité des services et l'agilité opérationnelle.

Parmi les principaux chapitres, on peut citer :

Le paysage numérique en mutation

Chaque transaction, capteur et interaction avec l'utilisateur produit un flux continu d'informations qui comporte à la fois des opportunités et des risques.

La réalité opérationnelle : la complexité à la vitesse de la machine

Ce qui était autrefois un environnement informatique contrôlé est devenu un écosystème vivant qui génère des changements constants.

Un cadre pour des opérations intelligentes

Alors que l'informatique, l'OT, l'IoT et la sécurité convergent, le nouveau principe d'organisation est l'intelligence.

Le rôle de l'IA agentique

Comment les agents autonomes redéfinissent la surveillance, la prise de décision et la remédiation.

La dimension humaine

Les êtres humains fournissent l'intention et la supervision, tandis que les systèmes agissent intelligemment à l'intérieur de ces limites.

Appliquer l'autonomie à l'ensemble de l'entreprise

À mesure que l'IA s'intègre aux plateformes de base, les systèmes informatiques, de sécurité et les actifs connectés commencent à se coordonner avec une plus grande conscience.

Diriger l'entreprise autonome en toute confiance

Le succès de l'autonomie dépend non seulement d'une technologie intelligente, mais aussi de la confiance, de la gouvernance et d'une conception éthique.

Télécharger le livre blanc

À propos de Bell Integration

Fondée en 1995, Bell Integration est une entreprise de services informatiques, d'intégration de systèmes et de conseil spécialisée dans le cloud, la migration des centres de données et l'IA, qui emploie plus de 1 000 personnes dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2932748/Alison_Hodivala__Bell_Integration.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2932559/Bell_Integration_Logo.jpg