Un nuevo informe técnico de Bell Integration explora cómo las empresas autónomas desbloquean el ROI a escala

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Bell Integration

Mar 16, 2026, 03:00 ET

El informe ofrece una guía clara y práctica para los líderes de TI sobre el uso de IA, automatización y operaciones basadas en datos para lograr capacidades empresariales autónomas

LONDRES, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration ha lanzado un nuevo informe técnico, The Autonomous Enterprise: Architecting Predictive, Self-Healing Operations with AI, que ofrece a los líderes de IA una hoja de ruta estratégica para construir operaciones inteligentes y autooptimizables.

A medida que los entornos de TI modernos crecen en escala y complejidad, muchas organizaciones están bajo presión para ofrecer servicios digitales resilientes y de alto rendimiento.

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Alison Hodivala, AI & Data Portfolio Strategy Director
Alison Hodivala, AI & Data Portfolio Strategy Director

Basándose en la experiencia de Bell Integration y con 350 profesionales de IA dedicados que respaldan entornos de TI empresariales complejos, el informe técnico proporciona información práctica y orientación para las organizaciones que comienzan su recorrido empresarial autónomo.

Alison Hodivala, directora de Estrategia de Cartera de IA y Datos en Bell Integration, comentó: "El ritmo del cambio y el volumen de datos han superado los modelos operativos tradicionales. Cada transacción, sensor e interacción del usuario genera un flujo continuo de información que conlleva tanto oportunidades como riesgos. Este informe técnico demuestra cómo la autonomía y la toma de decisiones basada en IA pueden transformar radicalmente el rendimiento empresarial, reduciendo el riesgo, acelerando los tiempos de respuesta y alcanzando nuevos niveles de resiliencia".

Dirigida a los líderes de TI, la guía proporciona un marco integral para la transición de flujos de trabajo reactivos a operaciones proactivas y predictivas que fortalecen la fiabilidad del servicio y la agilidad operativa.

Los capítulos clave incluyen:

El cambiante panorama digital

Cada transacción, sensor e interacción del usuario produce un flujo continuo de información que conlleva tanto oportunidades como riesgos.

La realidad operativa: complejidad a la velocidad de la máquina

Lo que alguna vez fue un entorno de TI controlado se ha convertido en un ecosistema vivo que genera cambios constantes.

Un marco para operaciones inteligentes

A medida que abarcan TI, OT, IoT y seguridad, el nuevo principio organizador es la inteligencia.

El papel de la IA agéntica

Cómo los agentes autónomos están redefiniendo el monitoreo, la toma de decisiones y la remediación.

La dimensión humana

Los humanos proporcionan intención y supervisión, mientras que los sistemas actúan inteligentemente dentro de esos límites.

Aplicación de la autonomía en toda la empresa

A medida que la IA se convierte en parte de las plataformas centrales, los sistemas de TI, seguridad y activos conectados comienzan a coordinarse con mayor conciencia.

Liderando la empresa autónoma con confianza

El éxito de la autonomía depende no sólo de la tecnología inteligente, sino también de la confianza, la gobernanza y el diseño ético.

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Acerca de Bell Integration 

Fundada en 1995, Bell Integration es una empresa de servicios de TI, integrador de sistemas y consultoría especializada en la nube, migración de centros de datos e inteligencia artificial, que emplea a más de 1.000 personas en todo el mundo.

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