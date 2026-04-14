انعقاد مؤتمر شركاء DoGo Power لشمال أفريقيا بنجاح

باماكو، مالي، 14 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- نظّمت DoGo Power أول فعالية لها لاستقطاب شركاء في مالي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المحلية، والشركات الرئيسية، ومؤسسات الاستثمار، والجهات الاستشارية المتخصصة في القطاع، ووسائل الإعلام المحلية. وناقش المشاركون بصورة معمّقة فرص نمو سوق تخزين الطاقة في شمال أفريقيا، إلى جانب تطبيقات تقنية تخزين الطاقة المُشكِّلة للشبكة وابتكار المنتجات، بما بعث برسالة إيجابية بشأن البناء المشترك للمنظومة المحلية للطاقة الجديدة.

وخلال المؤتمر، استعرض فريق East North Africa استراتيجية الشركة لتعميق حضورها في السوق المحلية، كما قدّم إلى الشركاء المشاركين وممثلي الموزعين تدريبًا شاملاً تناول تطبيقات تقنية تخزين الطاقة المُشكِّلة للشبكة، ومنتجات الشركة وحلولها، وتعزيز قدرات الخدمات المحلية، وسياسات قنوات الشركاء. وأبرز العرض التزام DoGo Power طويل الأمد وعزمها على دفع التحول الطاقوي على المستوى الإقليمي عبر الابتكار التقني، بما يعكس ثقة الشركة ورؤيتها للتطوير المشترك مع شركائها وتعميق حضورها في أسواق شمال أفريقيا.

ستتبنّى DoGo Power نهجًا أكثر انفتاحًا في التعاون، وستواصل ريادتها في تقنية تشكيل الشبكة، بالتعاون مع شركائها لتعزيز منظومة طاقة إقليمية أكثر أمانًا وكفاءةً واستدامةً.

