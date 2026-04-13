La conférence des partenaires de DoGo Power North Africa s'est tenue avec succès

BAMAKO, Mali, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- DoGo Power a organisé son premier événement de recrutement de partenaires au Mali. La conférence a rassemblé des représentants des administrations locales, des entreprises clés, des institutions d'investissement, des agences de conseil industriel et des médias locaux. Ils se sont réunis pour discuter en profondeur des possibilités de développement du marché nord-africain du stockage de l'énergie, ainsi que de l'application de la technologie de stockage de l'énergie pour la formation de réseaux et de l'innovation en matière de produits. Il s'agit d'un signal positif concernant la construction conjointe de l'écosystème local des nouvelles énergies.

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Au cours de la conférence, l'équipe de l'Afrique du Nord orientale a présenté la stratégie de l'entreprise pour pénétrer le marché local en profondeur. Ils ont également dispensé aux partenaires et aux représentants des distributeurs en visite une formation complète sur des sujets tels que l'application de la technologie de stockage de l'énergie pour la formation de réseaux, les solutions de produits, l'autonomisation des services locaux et les politiques de distribution des partenaires. La présentation a souligné l'engagement à long terme de DoGo et sa détermination à promouvoir la transformation énergétique régionale grâce à l'innovation technologique, démontrant la confiance et la vision de l'entreprise pour un développement collaboratif avec ses partenaires et pour une pénétration plus profonde du marché en Afrique du Nord.

DoGo Power adoptera une attitude encore plus ouverte à la coopération et continuera à montrer la voie avec sa technologie de formation de réseaux, en travaillant avec des partenaires pour promouvoir un système énergétique régional plus sûr, plus efficace et plus durable.

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