حلّ نظام تخزين الطاقة بتقنية تشكيل الشبكة من DoGo يضيء حلم الكهرباء لسكان الجزر في إندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا، 18 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تبرّعت مؤسسة IWIP Charity Foundation، الذراع الخيرية لمجموعة Yongqing Group المملوكة لمجموعة تسينغشان القابضة (Tsingshan Industrial Holdings)، بحلّ نظام تخزين الطاقة بتقنية تشكيل الشبكة (GFM ESS) بسعة 8 ميجاوات ساعة لصالح جزيرتين إندونيسيتين نائيتين، بهدف المساعدة في بناء أنظمة كهرباء مستقرة وموثوقة فيهما.

image1 image2

تتولى شركة PT Dogo Teknologi Energi (DoGo) توفير حلّ نظام تخزين الطاقة بتقنية تشكيل الشبكة. وقد أتاحت لها تقنيتها الرائدة وخبرتها الواسعة في هذا المجال تقديم حلّ متكامل يضم نظام تخزين بسعة 8 ميجاوات ساعة، ونظام تحويل الطاقة (PCS)، وأنظمة الاتصالات والإدارة. كما قادت DoGo أعمال التصميم ومحاكاة الشبكة الكهربائية والخدمات الاستشارية، بما يضمن قدرة النظام على إنشاء شبكة إمداد كهربائي مستقرة بصورة مستقلة، ومعالجة تحديات عمليات التشغيل خارج الشبكة في الجزر بكفاءة عالية.

وتُعدّ مبادرة التبرع هذه نموذجًا إيجابيًا يُحتذى به. ففي أغسطس 2025، حدّدت الحكومة الإندونيسية هدفًا طموحًا لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، يشمل إنشاء 100 جيجاوات من الطاقة الشمسية و320 جيجاوات ساعة من سعة تخزين البطاريات في 80,000 قرية ومحطات طاقة شمسية مركزية، مما يُسهم في تسريع تحوّل البنية التحتية للطاقة. وتوفر حلول تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة مسارًا تنمويًا عمليًا وقابلًا للتوسع للجزر النائية ومناطق التعدين و"جزر الطاقة" (power (islands، إذ تُحسّن إمكانية الوصول إلى الكهرباء على نطاق أوسع، وتقدّم حلولًا عملية تساعد البلاد على بلوغ أهداف تطوير الطاقة الجديدة.

وأكدت مؤسسة IWIP Charity Foundation أن هذا التبرع يمثل خطوة مهمة نحو اضطلاع الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية على نحو استباقي وتعزيز التزامها باستدامة الطاقة العالمية. ومن خلال نشر حلّ نظام تخزين الطاقة بتقنية تشكيل الشبكة في الجزر النائية، تسعى الشركة إلى دعم تحسين سبل العيش المحلية عبر إجراءات ملموسة، وردم فجوة الوصول إلى الطاقة بين المناطق المختلفة، وضمان استفادة عدد أكبر من السكان من تطوير الطاقة النظيفة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2934591/image1.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2934592/image2.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2935871/Logo_Logo.jpg

