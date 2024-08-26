انعقاد منتدى صحفيي الحزام والطريق 2024 في تشونغتشينغ

تشونغتشينغ، الصين، 26 غشت/آب 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من iChongqing:

سيُعقد منتدى صحفيي الحزام والطريق 2024 والرحلات الميدانية الإعلامية في تشونغتشينغ في الفترة الممتدة من 26 غشت/آب إلى 1 شتنبر/أيلول. منذ عام 2017، أقيم المعرض ست مرات، وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها خارج بكين، مما يسلط الضوء على الدور المتنامي لمدينة تشونغتشينغ في مبادرة الحزام والطريق الصينية.

The monorail train passing through residential buildings is a hot spot in Chongqing.

سيجمع المنتدى ما يقرب من 100 من قادة المنظمات الصحفية ووسائل الإعلام من 50 دولة ومنطقة، إلى جانب أكثر من 80 إعلامياً صينياً. تحت شعار "توسيع مسار الفرص ومشاركة مستقبل مشرق"، يهدف الحدث إلى تعميق التعاون بين أعضاء شبكة صحفيي الحزام والطريق (BRJN)، وتعزيز التفاهم المتبادل وتقوية العلاقات بين الناس.

في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 غشت/آب، سيستكشف المندوبون الإعلاميون مدينة تشونغتشينغ، مع المواقع الرئيسية بما في ذلك مركز تشونغتشينغ اللوجستي الدولي، ومركز المعارض الصينية الداخلية، ومحطة حاويات تشونغتشينغ المركزية للسكك الحديدية، ومصنع سيريس سوبر في منطقة ليانغجيانغ الجديدة.

سيستكشف المندوبون المعالم الحضرية الفريدة في تشونغتشينغ، بما في ذلك السكك الحديدية الشهيرة التي تمر عبر المباني السكنية، وسيشهدون التطورات في الابتكار التكنولوجي والتصنيع الذكي والتنمية الحضرية. ويشمل المسار أيضًا مواقع التراث الثقافي والطبيعي، مثل منحوتات دازو الصخرية وجناح الباندا في حديقة حيوان تشونغتشينغ، والتي تعرض تاريخ المدينة الغني وجمالها الطبيعي.

وفي 30 من غشت/آب، سيتضمن المنتدى ندوات مع وسائل الإعلام الدولية، وحفل تعيين مستشارين لِـ"البيت الدولي للصحفيين"، وإطلاق مبادرة مشتركة للتعاون الإخباري العالمي. من المقرر أن يقام حفل الافتتاح والمنتدى في 31 غشت/آب، تليه طاولة مستديرة للمنظمات الدولية للصحفيين وإطلاق محطة صحفيي الحزام والطريق في تشونغتشينغ.

تعد شبكة صحفيي الحزام والطريق (BRJN)، التي أطلقتها جمعية الصحفيين الصينيين (ACJA) بالشراكة مع منظمات الصحفيين من البلدان والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، منصة دولية للصحفيين للمشاركة في التبادلات والتعاون. منتدى صحفيي الحزام والطريق هو أحد الأنشطة الرائدة لشبكة صحفيي الحزام والطريق.

تلعب مدينة تشونغتشينغ، الواقعة في جنوب غرب الصين، دورًا حيويًا في مبادرة التنمية الغربية واسعة النطاق في الصين وملتقى مبادرة مبادرة الحزام والطريق والحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي. إنها ليست فقط رائدة في الانفتاح الداخلي ولكنها أيضًا جوهرة لامعة حيث تجذب المناظر الطبيعية الخلابة والتراث الثقافي الغني الناس من جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2488922/ICHONGQING_MONORAIL_TRAIN.jpg