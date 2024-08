Belt and Road Journalists Forum 2024 Segera Berlangsung di Chongqing

Forum ini mempertemukan sekitar 100 pemimpin lembaga pers dan media dari 50 negara dan wilayah, serta lebih dari 80 pekerja media asal Tiongkok. Dengan tema "Expand the Path of Opportunities, Share a Bright Future", ajang ini mempererat kerja sama antara anggota-anggota Belt and Road Journalists Network (BRJN), serta meningkatkan sikap saling memahami dan hubungan antarwarga.

Pada 27-30 Agustus, delegasi media tersebut akan mengeksplorasi Chongqing, tepatnya beberapa lokasi penting, termasuk Chongqing International Logistics Hub, Inland China Exhibition Center, Chongqing Central Railway Container Terminal, serta Seres Super Factory di Liangjiang New Area.

Delegasi tersebut akan mengeksplorasi lanskap perkotaan yang unik di Chongqing, termasuk kereta ikonis yang melintasi gedung-gedung hunian, serta menyaksikan perkembangan inovasi teknologi, manufaktur pintar, dan kemajuan kota tersebut. Kunjungan juga berlanjut ke beberapa situs kebudayaan dan alam, seperti Dazu Rock Carvings dan Panda Pavilion di Chongqing Zoo, yang menampilkan sejarah dan pesona natural.

Pada 30 Agustus, ajang tersebut mencakup seminar dengan media internasional, pengangkatan konsultan untuk "International Home of Journalists", serta peluncuran inisiatif kerja sama berita global. Sesi pembukaan dan forum akan berlangsung pada 31 Agustus, diikuti sesi diskusi dengan asosiasi jurnalis internasional, serta peresmian Belt and Road Journalists' Station di Chongqing.

BRJN, didirikan All-China Journalists Association (ACJA) bersama asosiasi jurnalis di negara dan wilayah yang berpartisipasi dalam BRI, merupakan wadah internasional pertukaran dan kerja sama jurnalis. Belt and Road Journalists Forum adalah salah satu program unggulan BRJN.

Chongqing, terletak di Tiongkok Barat Daya, berperan penting dalam Large-Scale Western Development Initiative Tiongkok, serta BRI dan Yangtze River Economic Belt. Chongqing tak hanya memimpin kebijakan pintu terbuka di Tiongkok Daratan, namun juga memiliki keindahan alam dan kekayaan aset budaya yang menarik minat berbagai orang dari seluruh penjuru dunia.

SOURCE iChongqing